Amerikaans president Joe Biden ambieert herverkiezing in 2024

Toen een journalist tijdens de dagelijkse persbriefing de vraag opwierp of Biden in 2024 kandidaat zal zijn om zichzelf op te volgen, antwoordde Psaki "dat het inderdaad zijn bedoeling is". Verdere details gaf de woordvoerster niet.

Biden kent de voorbije maanden een dalende populariteit, zelfs bij de Democraten. De partij werd stevig wakker geschud na een aantal Republikeinse overwinningen bij lokale verkiezingen, onder meer in Virginia.

Verder zijn er ook wat vragen over de fysieke paraatheid van Biden. Afgelopen vrijdag onderging de 79-jarige president nog een darmonderzoek, maar werd hij door de dokters "fit for duty" verklaard. Op het moment van de presidentsverkiezingen in 2024 zal Biden 82 zijn.