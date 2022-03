Amerikaans president Biden geland op Melsbroek: dit is zijn agenda

Biden is rond 21:05 uur aangekomen in Brussel om met NAVO-leden en de EU de oorlog in Oekraïne te bespreken. Daarna reist hij door naar Polen. Voor zover geweten, is dit de agenda.

Woensdag

21:05 uur: aankomst van Air Force One en vertrek in konvooi naar centrum Brussel

21:30 uur: aankomst aan Amerikaanse ambassade in Brussel

Donderdag

Vanaf 8 uur: aankomst van staatshoofden van NAVO-lidstaten, inclusief Joe Biden, aan het hoofdkwartier van de NAVO in Evere

9:45 uur: traditionele groepsfoto met regeringsleiders en staatshoofden

10:00 uur: start vergadering met inleiding door NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg

13:15 uur: persconferentie Stoltenberg met aansluitend G7-top

15:00 uur: vergadering EU-leiders met president Biden

Vrijdag

12:00 Vertrek met Air Force One naar Polen