Amerikaans leger: ‘IS-tak dreigt met aanval bij luchthaven Kaboel’

“Er bestaat een grote mogelijkheid dat IS probeert om een aanval uit te voeren bij het vliegveld”, zei een vertegenwoordiger van het Amerikaanse ministerie van Defensie aan de nieuwszender CNN. Volgens een diplomaat in Kaboel zijn de Verenigde Staten op de hoogte gebracht van een geloofwaardige, maar indirecte dreiging door IS tegen de Amerikanen op de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad. Om die reden worden alternatieve routes ingelegd, zodat mensen die het land willen ontvluchten alsnog naar het vliegveld kunnen komen.

Eerder op de dag stuurde de Amerikaanse ambassade in Afghanistan nog een oproep uit naar haar burgers om niet naar de luchthaven te komen wegens potentiële veiligheidsproblemen.

De radicaalislamitische taliban namen bijna een week geleden de macht over in Afghanistan. Bij het vliegveld van Kaboel verzamelden intussen duizenden mensen in een poging om het land te ontvluchten uit angst voor de fundamentalisten. Dat levert geregeld chaotische taferelen op, waarbij zaterdag minstens drie mensen om het leven zijn gekomen.

De taliban zouden volgens CNN op de hoogte zijn gebracht van de nieuwe routes. Volgens CNBC worden kleinere groepen van te evacueren mensen op specifieke plaatsen in de stad verzameld om dan op bepaalde tijdstippen naar de luchthaven te komen. Het Amerikaanse leger evacueerde de voorbije 24 uur al zo’n 3.800 mensen. Sinds 14 augustus gaat het om zo’n 17.000 mensen.