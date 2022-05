Amerikaans Congres houdt ‘historische’ ufo-hoorzitting

Hooggeplaatste leden van defensie en van de inlichtingendiensten moeten dinsdag tijdens een publieke hoorzitting (en een daaropvolgende besloten sessie) antwoord geven op vragen van de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden over waarnemingen van mysterieuze vliegende voorwerpen.

“Dit is een mijlpaal van historische omvang”, zegt filosoof Taede Smedes, auteur van een boek over het ufo-fenomeen, en betrokken bij ufomeldpunt.nl. “Dit geeft aan dat het Congres dit onderwerp heel hoog op de agenda heeft staan”, zegt hij.

Sinds de Amerikaanse krant The New York Times in 2017 onthulde dat het Pentagon heimelijk een, inmiddels stopgezet, ufo-onderzoeksprogramma runde, is het onderwerp in de Verenigde Staten steeds verder uit het verdomhoekje gekomen. In de politiek en in de media wordt het ufo-fenomeen steeds serieuzer besproken.

Bizar bewegende vlekjes

Vorige zomer verscheen voor het eerst in decennia een openbaar rapport van de overheid over ufo's. Daarin somde het de voorlopige conclusies op over 144 uap-meldingen, denk aan straaljagerpiloten die met hun infraroodcamera’s ineens bizar bewegende vlekjes zien. Dat leverde overigens weinig op. In het slechts negen pagina’s tellende publieke deel van het rapport werd een van de zaken definitief verklaard: die uap bleek in werkelijkheid een grote, leeglopende ballon.

Vandaar dat het Amerikaanse Congres, als amendement op een nieuwe defensiewet, afgelopen december opdracht gaf tot de oprichting van een nieuw overheidsinstituut dat meer onderzoek naar uap's/ufo’s moet gaan doen.

“Het uap-fenomeen is een mogelijke bedreiging voor de nationale veiligheid en een zaak van groot belang voor het Amerikaanse publiek”, zei de Democratische afgevaardigde André Carson, lid van de inlichtingencommissie, vorige week nog in een verklaring.

‘Geheimhouding doorbreken’

Uap's/ufo’s zijn dan ook een van de zeldzame onderwerpen in het Congres waar Democraten en Republikeinen het over eens lijken. “Ik vertrouw defensie niet om dit goed te doen, aangezien de leiders daar altijd al deel zijn geweest van de doofpot”, zei de Republikeinse afgevaardigde Tim Burchett vorige week tegen nieuwswebsite Politico. “Het doel van deze hoorzitting [...] is om de cyclus van overdadige geheimhouding te doorbreken”, stelde Democratisch afgevaardigde Adam Schiff, voorzitter van de inlichtingencommissie in een verklaring.

“Ik hoop dat er antwoord komt op de vraag waarom de Amerikaanse overheid zo geheimzinnige doet over uap’s. Veel Amerikanen en ook Congresleden hebben het idee dat er een nieuwe doofpotcultuur aan het ontstaan is”, zegt Smedes. Toch verwacht hij dinsdag weinig concrete antwoorden. “Bovendien: de meest sappige details zullen in de besloten zitting worden gedeeld.” Maar, vindt hij: wellicht is het juist handig als de ondervraging een beetje tegenvalt. “Dan groeit wellicht de mogelijkheid dat er meer – en grotere – hoorzittingen volgen.”