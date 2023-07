Amerikaan eist 67 miljoen euro van ‘iceman’ Wim Hof wegens verdrinking tienerdochter

In de Verenigde Staten dient een rechtszaak tegen de populaire ‘iceman’ Wim Hof. Hij is aangeklaagd vanwege de dood van een 17-jarige die zijn methode zou hebben beoefend. Zijn ademhalingstechniek is vaker in verband gebracht met sterfgevallen.

De ijsbaden, ademhalingstechnieken en meditaties van influencer Wim Hof zijn een wereldwijd fenomeen. Van beroemdheden en fanatieke sporters tot chronisch zieken en spirituele zoekers: de Wim Hof-methode kent miljoenen beoefenaars op zoek naar minder stress, een fitter bestaan, minder pijn en meer energie.

De succesvolle methode van de gezondheidsgoeroe krijgt echter een donker randje, nu zijn ademhalingstechnieken al een aantal keren in verband zijn gebracht met verdrinking.

Filmpjes met ademhalingstechnieken

Eind juni bracht de Amerikaanse onderzoeksjournalist Scott Carney, aanvankelijk een grote fan van Wim Hof en zijn methode, een documentaire waarin de dood van in totaal 13 mensen in verband wordt gebracht met het beoefenen van de Hof-methode.

Een van deze zaken betreft die van een 17-jarig meisje in Californië, dat door haar vader dood werd gevonden in het zwembad. Haar vader, advocaat Raphael Metzger, vond in de browsergeschiedenis van zijn dochter filmpjes met ademhalingstechnieken van Hof en stelt hem en zijn bedrijf Innerfire BV aansprakelijk voor haar dood.

Metzger eist een schadevergoeding van 67 miljoen euro. Ook de moeder van het meisje stelt hij verantwoordelijk, zij zou hun dochter kennis hebben laten maken met de Hof-methode. In 2016 publiceerde Het Parool al een artikel over minstens vier overlijdens gelinkt aan de Wim Hof-methode.

Veiligheidswaarschuwing

De ademhalingstechniek van Hof bestaat uit een aantal series van diep inademen en niet helemaal uitademen, gevolgd door een periode waarin niet wordt geademd. Zo kan de adem steeds langer worden ingehouden. De techniek wordt onder meer bij zwemmen toegepast. Zonder gevaar is dat niet. Deze kan leiden tot hyperventilatie en bewusteloosheid, de zogenoemde shallow-water blackout. Als dat onder water gebeurt, kan dat fataal zijn.

In veiligheidsfilmpjes op de website van Hof, in trainingen en alle andere kanalen van het bedrijf wordt hiervoor ook gewaarschuwd, zegt Hofs zoon Enahm, directeur van Innerfire, in een schriftelijke reactie aan Trouw.

“Op onze website, in onze video’s, overal staat dat je onze ademhalingsoefeningen niet in het water moet doen en al helemaal niet onder water moet gaan. Ook niet op de fiets of in de auto, maar op een veilige plek, zittend of liggend op de grond.”

Actief waarschuwen

Hij betreurt de zaak en vindt het “heel erg voor de nabestaanden”. “In het bijzonder de moeder, die nog steeds geen tijd heeft gehad om haar verdriet te verwerken vanwege deze rechtszaak.”

Enahm Hof grijpt de zaak aan om bewustwording te vragen voor de gevaren van de shallow-water blackout, met name bij kinderen. “Dit is een bekend fenomeen waar we actief voor waarschuwen. We doen dat om dit soort ongevallen te voorkomen.”

Maar volgens Carney, de Amerikaanse journalist die de zaak aanhangig maakte, zijn disclaimers niet genoeg. Hij wijst op video’s uit online cursussen van Hof waarin hij zijn leerlingen de ademhalingstechniek in het water laat toepassen.

Of de aanklacht van Metzger, die naar verwachting volgend jaar wordt afgerond, enige kans maakt, is nog onduidelijk. Er is veel bewijs nodig om de dood van het meisje toe te schrijven aan de ademhalingstechniek.

Van recordhouder tot miljoenenbedrijf

Wim Hof werd bekend door zijn opmerkelijke wereldrecords, onder andere de snelste halve marathon op blote voeten in de winter, de langste zwemtocht onder ijs, het beklimmen van de Mount Everest zonder bovenkleding en wandelschoenen.

Zijn methode is gestoeld op drie pijlers: koudetraining, ademhalingstechnieken en commitment, mentale training gericht op wilskracht en zelfbeheersing. Zijn aanpak kreeg ook de aandacht van wetenschappers. Onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen bevestigden in 2014 een positief effect van Hofs technieken op het autonome zenuwstelsel. Het is met de Hof-methode mogelijk, zo bleek uit dit onderzoek, om het immuunsysteem zelf te beïnvloeden.

Sindsdien groeide Hofs bedrijf uit tot een imperium, waarin ook zijn kinderen actief zijn. Het miljoenenbedrijf biedt online cursussen, trainingen en reizen aan zijn volgers. Ook worden wereldwijd instructeurs opgeleid volgens de Wim Hof-methode, die deze in hun eigen praktijk toepassen.

Inmiddels wordt over Wim Hof een Hollywoodfilm gemaakt, en heeft hij zijn eigen BBC-serie waarin hij bekendheden begeleidt die zijn methode toepassen. Een digitaal optreden van de Iceman kost zo’n vijftigduizend euro, vertelde hij vorig jaar aan Volkskrant Magazine. Het is zijn doel ‘dat ieder mens controle krijgt over lichaam en geest middels zijn methode.’