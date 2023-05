Amerika-kenner over vonnis seksueel misbruik: ‘Was iemand nog verrast dat Trump hiertoe in staat is, nee toch?’

Donald Trump moet journalist E. Jean Carroll een schadevergoeding van 5 miljoen dollar betalen, zo oordeelde een jury. Maar zijn aansprakelijkheid voor seksueel misbruik en smaad hoeft zijn kansen op een nieuw presidentschap niet te hypothekeren, denkt Amerika-kenner Bart Kerremans (KU Leuven). ‘Opinies over Trump staan grotendeels in steen gebeiteld.’

Volgens een jury is Trump aansprakelijk voor seksueel misbruik en smaad, maar niet voor verkrachting. Maakt die terminologie een groot verschil?

“Dit was een burgerlijk proces tussen twee partijen, geen strafrechtelijke zaak waarvoor hij een gevangenisstraf riskeerde. Schuld is dus nooit ter sprake gekomen, de vraag was of Trump al dan niet een schadevergoeding moest betalen. Zijn campagneteam speelt nu al uit dat hij aansprakelijk is bevonden voor seksueel misbruik en niet voor verkrachting. Dat verschil benadrukken ze graag. Maar een schadevergoeding van 5 miljoen dollar kun je toch echt wel zien als een tastbare aansprakelijkheid.”

Hoe komt dit nieuws binnen bij zijn trouwe aanhangers?

“Het is nog te vroeg om nu al de publieke opinie te kennen. Pas de volgende weken kunnen we zien of deze zaak een effect heeft op de peilingen.

“Vanuit de Republikeinse partij hebben wel een aantal mensen zich al uitgesproken. Asa Hutchinson zei bijvoorbeeld dat Trump geen presidentskandidaat meer kan zijn. Maar dat is niet vreemd, die man is zelf kandidaat en krijgt volgens een recente peiling maar steun van 1 procent van de Republikeinen. Hij heeft dus alles nodig om kiezers te overtuigen.

“De kans om een fundamenteel verschil te maken in de voorverkiezingen, die trouwens pas vanaf februari worden gehouden, is volgens mij verwaarloosbaar. Dit past perfect in Trumps retoriek dat ‘het systeem’ hem wil raken. Op die manier is het zelfs niet uit te sluiten dat dit eerder in zijn voordeel dan in zijn nadeel speelt.”

Een kantelpunt in zijn verdere politieke carrière wordt dit niet?

“Ik weet dat uiteraard niet zeker, maar het zou me verrassen. Opinies over Trump staan grotendeels in steen gebeiteld. Deze zaak heeft bewezen dat ‘Grab ‘em by the pussy’ niet bij woorden bleef, maar zich ook vertaalde in gedrag. Uiteraard is dat heel erg voor het slachtoffer, maar wat is hier het nieuws? Is iemand nog verrast dat Trump hiertoe in staat is, nee toch?

“De intrieste vaststelling is dat er een reële en serieuze kans is dat iemand met zoiets op zijn kerfstok toch de functie van Amerikaans president zou kunnen bekleden. Er waren nog wel figuren in dat ambt die hun testosteron niet konden bedwingen, maar Trump is de eerste die er aansprakelijk voor wordt gehouden. Dit voegt weer iets toe aan de lange lijst van zaken die van Donald Trump een unieke figuur maken, en dat is geen compliment.”

Lees ook Amerikaanse media over het vonnis van Trump: ‘Een bullebak, een lafaard en een roofdier’

Dit is ondertussen de zoveelste rechtszaak. Volgen mensen het eigenlijk nog?

“Het is inderdaad de ene rechtszaak na de andere. Zowel bij voor- als tegenstanders treedt in zekere zin gewenning op. Maar zit er ook een zaak tussen die echt iets gaat veranderen? Als je geen jurist bent, is het heel moeilijk om te begrijpen waarover het precies gaat. Begin zo’n proces dan maar eens te volgen. Trump gaat in beroep tegen dit vonnis en de strategie van zijn team is ook om mensen uiteindelijk te doen afhaken.

“Zelf ben ik eigenlijk niet geïnteresseerd in die schandalen. Er is een grote schuldencrisis in de VS en toch staan de camera’s weer hierop. Toen Trump een paar maanden geleden in New York naar zijn hoorzitting moest, maakten helikopters livebeelden van zijn aankomst. Van dat mediacircus heb ik eigenlijk een afkeer.”

Trump spreekt opnieuw van een heksenjacht. Hoelang is dat nog vol te houden?

“Die strategie is extreem voorspelbaar. Het is opnieuw een heksenjacht en Trump benadrukt ook dat het vonnis is uitgesproken in New York City, waar je volgens hem geen eerlijk proces kunt krijgen omdat de jury vol Democraten zou zitten.

“Dit is een cynisch voorbeeld van confirmation bias: iedereen ziet in deze uitspraak de bevestiging van wat die al lang wist. Zijn tegenstanders krijgen bevestiging van zijn figuur, maar zijn aanhangers zijn er effectief van overtuigd dat dit een heksenjacht is.”