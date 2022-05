Ambtenaren zien loon dit jaar vier keer de hoogte in gaan

Dat de wedden van het overheidspersoneel omhooggaan is een gevolg van de hoge inflatie. Daardoor wordt de spilindex veel sneller dan normaal overschreden. Bij een overschrijding van de spilindex worden de sociale uitkeringen en de ambtenarenwedden opgetrokken.

Die verhoging van de wedden met telkens 2 procent gebeurde een eerste keer in februari, vervolgens in april en een derde verhoging is gepland in juni, na de recente overschrijding van de spilindex in april.

Maar volgens berekeningen van het Planbureau worden de uitkeringen en de wedden van de ambtenaren nog een vierde keer met 2 procent opgetrokken. De instelling verwacht immers een nieuwe overschrijding van de spilindex in oktober, een maand vroeger dan aanvankelijk gepland. Dat betekent dat de uitkeringen in november en de wedden van het overheidspersoneel in december zouden omhooggaan.

Oktober

Bovendien verwacht het Planbureau dat de spilindex al in februari 2023 nog eens overschreden zal worden. Dat zou opnieuw leiden tot een indexering van de sociale uitkeringen en de ambtenarenwedden met 2 procent in de daaropvolgende maanden. In de rest van 2023 zou er geen overschrijding meer zijn.

Het Planbureau verhoogt voorts ook zijn verwachtingen voor de jaarinflatie. Die zou dit jaar maar liefst 7,8 procent bedragen (tegen 7,3 procent in een vorige prognose), en volgend jaar 3,4 procent.

Niet alleen de wedden van de ambtenaren worden aan de levensduurte aangepast. Een hoge inflatie zorgt er ook voor dat de lonen in de privé stijgen. Daar gebeurt dat in elke sector aan een ander tempo. Voor sommige sectoren gebeurt dat maandelijks, voor andere een keer per jaar.