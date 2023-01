Ambitieuze nieuwe defensieminister wacht moeilijke klus: de Duitse strijdkrachten slagvaardig maken

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft SPD-politicus Boris Pistorius dinsdag tot nieuwe minister van Defensie benoemd. Pistorius is nu nog minister van Binnenlandse Zaken in de deelstaat Nedersaksen. Pistorius, die geldt als een ervaren politicus, volgt Christine Lambrecht (57) op. Zij trad maandag af nadat ze maandenlang beschuldigd werd van onkunde en tactloze communicatie.

De benoeming van de 62-jarige Pistorius is een grote verrassing. Een handvol namen deed de ronde, de zijne zat daar niet bij. De SPD-politicus maakte de afgelopen jaren naam op het gebied van binnenlandse veiligheid in zijn regio. “Het is een ander type dan Scholz”, schrijft weekblad Der Spiegel. “Helderder, agressiever ook. Hij heeft een goed netwerk in de veiligheidsdiensten, is thuis in de vluchtelingenpolitiek, en zoekt de confrontatie met collega’s van de CDU.”

Hogere ambities

Pistorius heeft al langer ambities op nationaal niveau. In 2019 ging hij op voor het partijleiderschap van de sociaaldemocratische SPD, als tegenkandidaat van de huidige bondskanselier Scholz. Pistorius geldt als een autoriteit op het gebied van rechtsorde en wetshandhaving. Als deelstaatminister in Nedersaksen profileerde hij zich op onderwerpen als islamitisch extremisme, voetbalgeweld en de omgang met uitgeprocedeerde asielzoekers.

Tot nu toe gonsde zijn naam dan ook vooral rond als mogelijke opvolger van Nancy Faeser, de huidige Duitse minister van Binnenlandse Zaken. Faeser ambieert naar verluidt het premierschap van deelstaat Hessen. Met Pistorius kiest Scholz weer voor een uitgesproken politicus op het departement Defensie, zij het een die te boek staat als politiek capabel en communicatief vaardig.

Toen SPD-partijchef Saskia Esken – een partijgenoot – in 2020 sprak over ‘latent racisme’ bij politie en veiligheidsdiensten, koos hij onverwijld partij voor de veiligheidsmensen onder zijn verantwoordelijkheid en verweet Esken ‘ongerechtvaardigde verdachtmakingen’.

Geen Moskou-connectie

Pistorius klom op vanuit Osnabrück, zijn geboortestad in Nedersaksen, waar hij van 2006 tot 2013 burgemeester was. Als SPD’er en minister van Binnenlandse Zaken in Hannover, de hoofdstad van de deelstaat, zat hij dicht bij de netwerken van de controversiële SPD-politicus en voormalige bondskanselier Gerhard Schröder (78), die Duitsland van 1998 tot 2005 leidde en tegenwoordig geldt als vertrouweling van Poetin.

Pistorius was tot voor kort zelfs getrouwd met Schröders ex-vrouw Doris Schröder-Köpf. Maar voor zover nu bekend, schrijft de Frankfurter Allgemeine Zeitung, heeft Pistorius zich ver weten te houden van Schröders ‘Moskou-connectie’.

Als minister van Defensie krijgt Pistorius de moeilijkste opdracht in de Duitse regering: het omvormen van de Duitse strijdkrachten, die door jarenlange onderfinanciering gebrek heeft aan alles, tot een efficiënte en slagvaardige militaire organisatie. Daarvoor moet hij toezien op de besteding van de 100 miljard euro Sondervermögen, het speciale fonds dat bondskanselier Scholz voor dit doel optuigde daags nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen.

Beruchte slangenkuil

Dat is een enorm bedrag – het Russische defensiebudget voor 2021 was een kleine 60 miljard euro – maar de uitdagingen zijn ook enorm. Op Defensie krijgt hij te maken met een departement waar veel van de 265.000 personeelsleden (inclusief 180.000 militairen) zich door publiek en politiek ernstig miskend voelen, een nachtmerrieachtige militaire bureaucratie, en een ambtelijke top die zich tegen elke verandering verzet. Het Bendlerblock, het Berlijnse hoofdkwartier van Defensie, is een beruchte slangenkuil waar menig minister al met de staart tussen de benen de aftocht blies.

Zijn ervaring met het leiden van een relatief groot veiligheidsapparaat zal hij daarbij hard nodig hebben. Maar ervaring met Defensie heeft hij niet, noch met internationale samenwerking. En dat wordt wel zijn eerste taak. De nu zeer urgente opdracht om de Duitse strijdkrachten van de grond af te hervormen tot een van Europa’s sterkste niet-nucleaire legers is in de eerste plaats ingegeven door de Oekraïne-oorlog. Hoewel Scholz beslist over het hoe en wanneer van Duitse steun en wapenleveringen aan Oekraïne, gaat de minister van Defensie over de capabiliteit van zijn departement om die steun te bieden.

En zijn eerste internationale opgave staat ook al voor de deur. Aanstaande vrijdag spreken NAVO-defensieministers op de Amerikaanse luchtmachtbasis Ramstein, in Duitsland, over de mogelijke levering van Duitse Leopard 2-tanks aan Oekraïne. De druk daartoe op Berlijn neemt toe, zowel vanuit het buitenland als vanuit de Duitse oppositie en coalitie. Pistorius heeft een zeer steile leercurve voor de boeg.

Overigens zadelt zijn benoeming Scholz wel met een nieuw probleem op: de pariteit in het Duitse kabinet. Bij de presentatie daarvan ging Scholz er prat op dat evenveel mannen als vrouwen ministerposten zouden bekleden. Nu Lambrecht wordt vervangen door een man, is de vraag of er een verdere herschikking van posten volgt.