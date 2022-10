Amazon heeft Belgische website, al is de naam wat complex: ‘Ik ben ervan overtuigd dat klanten ons hoe dan ook zullen vinden’

Amazon had nog geen Belgische website, maar consumenten konden wel al via de Franse, Nederlandse of Duitse website producten bij jullie bestellen. Wat verandert er voor hen precies?

Faict: “We focussen op een lokale winkelervaring door tal van Belgische merken aan te bieden. Op de startpagina van Amazon.com.be vind je een link naar een afdeling van de website die een selectie van typische Belgische producten aanbiedt van kleine en middelgrote ondernemingen. Als Vlaamse ben ik heel blij om zo de Belgische ondernemingszin in de schijnwerpers te kunnen zetten. Het eerste product dat we verkochten bij de lancering van de website, was trouwens thee van een merk uit die Belgische etalage.

“Daarnaast kun je nu Bancontact gebruiken om al je aankopen en abonnementen te betalen. Met het Prime-abonnement, dat 2,99 euro per maand kost, heb je recht op voordelige leveringsvoorwaarden en toegang tot duizenden films en series die we ook hebben aangepast aan onze Belgische klanten. Zo ondertitelen of dubben we de video’s waar nodig in het Vlaams, Frans en Engels. Uiteraard bieden we ook de vertrouwde functies aan die klanten van ons gewoon zijn, zoals de levering op de volgende dag voor meer dan 4 miljoen producten. Dit alles is nog maar het begin. We blijven ons verbeteren.”

Amazon.nl bestaat al sinds 2020, Amazon.fr sinds 2003. Waarom duurde het zolang voordat jullie naar België kwamen? Is er plaats in het Belgische webshop-landschap voor nog een grote speler?

“Ik vind niet dat het lang heeft geduurd. Ik denk dat het nu het juiste moment is. We hadden geluk dat klanten ons sowieso vonden. Maar klanten vroegen inderdaad meer en meer om een lokalere ervaring. Bovendien is er ook onder de Belgische ondernemers nu duidelijk honger naar. Alleen al vorig jaar zijn er 6.000 Belgische webshops gelanceerd. Zij vroegen zich voortdurend af hoe ze meer klanten konden bereiken. In die zin kan Amazon een kans zijn voor hen om te groeien. Via ons kunnen zij miljoenen gebruikers bereiken in België en daarbuiten.”

Gaan jullie nu een stevige prijzenoorlog starten met andere websites zoals bol.com?

“We zijn niet zo heel erg gericht op competitiviteit en op wat de andere sites doen. Ik ben heel gefocust op wat de klant ons vertelt. We hebben bij de opbouw van de website gekeken naar wat de klanten op de Franse en Nederlandse site wilden. Ik geloof sterk dat als we onze blik gericht houden op wat de klanten willen, ze ons een kans zullen geven en ons hopelijk zullen vertrouwen. We zullen hen de laagste prijs aanbieden die wij kunnen aanbieden. Daarvoor baseren we ons op wat wij de juiste prijs vinden voor een product. Doordat we een grote selectie hebben, kunnen we altijd wel het juiste product voor hen vinden.”

Opvallend: Amazon.be leidt naar de website van een verzekeringsmaatschappij. Dat jullie daardoor Amazon.com.be heten, moet toch een domper op de feestvreugde zijn?

“Ik ben amazon.com.be nu al een tijdje gewend, omdat ik er zo veel mee bezig ben in mijn dagelijkse leven. En ik vind het een fijne naam. Klanten hebben ons gevonden op Amazon.fr, Amazon.de en Amazon.nl, wat in principe ook geen vanzelfsprekende domeinnamen zijn voor Belgen. Ik ben ervan overtuigd dat klanten ons ook zullen vinden op deze. Bovendien gebruikt ongeveer 50 procent van de Belgische gebruikers de app. Daarvoor hebben ze de URL zelfs niet nodig. Ik denk niet dat dat een uitdaging gaat worden. Dus neen, we proberen die domeinnaam ook niet actief te veranderen.”