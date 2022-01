Alweer wordt een Britse professor gecanceld. En alweer gaat het over een transgenderkwestie

De Britse hoogleraar criminologie James Treadwell is boos dat er een officiële klacht tegen hem is ingediend bij zijn Staffordshire Universiteit. “Er loopt een onderzoek naar mij wegens transfobie”, twitterde hij afgelopen week, ook al waren juist op dat sociale medium zijn problemen begonnen. “Lees mijn tweets”, schreef hij, ervan overtuigd niets verkeerds te hebben gedaan. En sarcastisch: “Maar gelukkig is de cancelcultuur slechts een mythe, nietwaar?”

Zijn universiteit wil niet zeggen om welke berichten het gaat. De kans is groot dat het om tweets draait over de clash tussen transgenderactivisten en feministen. Ook pleitte hij er ooit voor ‘mannen’ (lees: transgendervrouwen) niet in vrouwengevangenissen te plaatsen. Maar die tweet stamt van 9 september 2018. Het is al met al nogal moeilijk te zeggen. Treadwell vuurde door de jaren heen 18.200 tweets af op zijn 14.000 volgers.

In de krant The Times zei hij vrijdag over zijn twittergedrag: “Ik heb oprecht geprobeerd om evenwichtig en redelijk te zijn, en een eerlijk debat te bevorderen. Transgenders verdienen, net als iedereen, waardigheid en respect. Maar academici die hun persoonlijke mening geven ook.”

Slechte bespreekbaarheid

Dat klinkt fair. Maar over het laatste is in het Verenigd Koninkrijk steeds meer discussie. Hij is bepaald niet de eerste Britse professor tegen wie een klacht is ingediend.

Zo diende hoogleraar filosofie Kathleen Stock eind oktober haar ontslag in bij de Universiteit van Sussex, nadat studenten fel campagne tegen haar hadden gevoerd vanwege haar vermeende transfobie. En in december vertrok professor criminologie Jo Phoenix van de Open Universiteit, nadat zij was lastiggevallen. Ook in haar geval ging het om transgenderissues. Phoenix had kritiek geuit over de slechte bespreekbaarheid van die kwesties binnen haar vakgebied.

Er zullen mensen zijn die zeggen dat academisch onderzoek en een zeer uitgesproken publieke mening gewoon een ongemakkelijk huwelijk vormen. De discussie wordt in de Britse media in ieder geval nadrukkelijk gevoerd. Een zoekopdracht in het onlinearchief van The Times wijst bijvoorbeeld uit dat die krant sinds 1 november twaalf artikelen publiceerde over ‘cancelcultuur’. Ter vergelijking: een zoekopdracht met de term ‘armoede’ leverde in diezelfde periode maar elf relevante resultaten op.