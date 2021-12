Alweer veel Nederlanders die proeven van vrijheid in Antwerpen: NMBS legt extra treinen in

De NS raadt reizigers af om de trein naar België te nemen, tenzij het echt noodzakelijk is. De treinen zitten vandaag opnieuw veel te vol en dus is het volgens het spoorbedrijf onmogelijk om voldoende afstand te houden. De dringende oproep geldt tot zondagavond. Veel Nederlanders brengen dezer dagen een bezoekje aan België. Ze gaan zo een dagje uit, wat in hun land door de lockdown niet kan.

Dinsdag zette de NS op de perrons medewerkers in om de passagiersstromen in goede banen te leiden. Eerder die dag kwam het “enkele keren” voor dat passagiers achter moesten blijven omdat een trein te vol zat.

Volgens NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman zal de drukte de komende dagen waarschijnlijk aanhouden. De NMBS raadt daarom aan om de app te raadplegen voor het aanvatten van de reis. De spoorwegmaatschappij heeft intussen ook de capaciteit op diverse treinen verhoogd door extra rijtuigen in te zetten. Op de verbinding tussen Puurs en Roosendaal rijden nu alle treinen met een dubbele capaciteit.

Antwerpse wegen en parkings stromen vol

Ook vandaag is het op de snelwegen erg druk. Zo zijn er files op de E19 van Breda naar Antwerpen - daar komt een halfuur extra bij. Ook op afritten, grote toegangswegen en parkings is het weer alle hens aan dek. “Op de E19 en de A12 vanuit Nederland zien we weer véél meer Nederlandse wagens dan gewoonlijk naar Antwerpen rijden”, zegt Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum. “Dat leidt al tot accordeonfiles en wachttijden van een half uur. Maar de piek is allicht nog niet eens bereikt.”

Volgens de politie lijken de meeste Nederlandse bezoekers er bovendien opnieuw voor te kiezen om vanop de Antwerpse ring helemaal tot in het stadscentrum te rijden. “Dat is echt niet de bedoeling, de stadsparkings zitten al zo goed als vol en ook toegangswegen zoals de Plantin en Moretuslei kunnen die toestroom niet aan”, aldus Bruyninckx. “We vragen met aandrang om voor een van de park and rides te kiezen, vooral die aan Luchtbal is interessant voor Nederlanders. We signaleren dat al op onze dynamische borden en hebben aan onze Nederlandse collega’s gevraagd om een gelijkaardige boodschap me te geven.”

Frustratie

De toestroom van Nederlanders die vanwege de lockdown in eigen land gaan winkelen of dineren in België, leidt tot geërgerde reacties. Gouverneur van Antwerpen Cathy Berx noemde het gisteren op de Nederlandse radio “asociaal, niet solidair en niet verstandig in tijden van een pandemie”.

Lees ook ‘Asociaal en niet solidair’: toestroom van Nederlanders in Antwerpen frustreert gouverneur Cathy Berx