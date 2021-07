Alweer lege rekken bij Delhaize, hoe komt dat? ‘Een diepgeworteld probleem’

Delhaize heeft opnieuw te kampen met leveringsproblemen, met lege rekken in vele winkels tot gevolg. Door de waterschade in Wallonië krijgt de supermarktketen haar logistieke knoop maar niet ontrafeld. Franchisenemers dreigen met een rechtszaak.

Het is 10 uur in de ochtend en er is nauwelijks nog vlees in Delhaize Plantin in het hartje van Antwerpen. Ook kaas, vis, groenten en verse bereidingen zijn een zeldzaamheid geworden. “Wanneer die er zullen zijn, weten wij ook niet”, reageert een medewerker geërgerd op de zoveelste vraag van een verwonderde klant. Het gevolg van de watersnood in Wallonië, zo hangt uitgebreid uit.

Na de hevige regenval van de voorbije weken moesten veertig vestingen in het zuiden van het land gedwongen de deuren sluiten. Zeven daarvan zijn nog steeds gesloten, twee supermarkten blijven nog tot het einde van de zomer dicht. Delhaize moet voortdurend vrachtwagens naar het zuiden sturen om de getroffen winkels leeg te maken en vervolgens opnieuw te vullen. De reistijden zijn na de waterschade langer, en door een tekort aan chauffeurs deelt heel België nu in de logistieke miserie.

Tot zover de officiële uitleg. Bij het personeel valt te horen dat de supermarkt voor enkele producten door haar voorraad zat na een onverwacht goede verkoop vorige week. De langere reistijden zouden te verklaren zijn door een foute inschatting van een intern informaticaprogramma. Bovendien zat Delhaize sowieso al met een tekort aan chauffeurs.

Het is vooral dat personeelstekort dat Delhaize parten speelt. De supermarkt vindt onvoldoende truckchauffeurs op de Belgische arbeidsmarkt, een probleem dat voor de hele logistieke sector geldt. De uitdaging wordt voor Delhaize nog eens bemoeilijkt door een uitzonderlijk breed assortiment. De 140 Delhaize-supermarkten bieden elk meer dan 18.000 producten aan. Bij een concurrent als Carrefour gaat dat om slechts 10.000 producten; Lidl en Aldi hebben zelfs maar een assortiment van een 1.500 producten.

“Men probeert vanuit Delhaize nu alles toe te schuiven op die watersnood. Er zal wel iets van waar zijn, maar het is ook wel een handig excuus”, meent Luc Ardies die namens belangenvereniging Buurtsuper.be, de tak van Unizo, de franchisehouders van Delhaize vertegenwoordigt. “Het gaat hier om een diepgeworteld probleem. Zodra er omstandigheden komen die de verkoop doen stijgen, draait alles in de soep. Het gevolg is dat onze leden met lege rekken zitten.”

Die lege rekken zijn dan ook geen nieuw verhaal. In mei waren er problemen met koffie, ontbijtgranen en chips. Twee jaar daarvoor zorgden softwareproblemen in het nieuwe volautomatische distributiecentrum in Ninove voor tekorten van de droge voeding en dranken. In 2017 bracht een betoging de aanvoer wekenlang in het gedrang. Dat was ook zo in 2014 toen een staking van drie dagen de logistiek wekenlang verstoorde. “Het is elk jaar prijs”, weet ook Jan De Weghe, secretaris van vakbond BBTK. “Het personeel heeft er vragen bij.”

Rechtszaak

De aanhoudende leveringsproblemen zorgen voor onvrede bij de diverse franchisenemers van de supermarkt, zelfstandige winkelhouders die onder de vlag van Delhaize opereren. Door de bestellimieten die Delhaize oplegt, dreigen zij bij elke storing inkomsten mis te lopen. Via Buurtsuper.be wordt gepleit voor een compensatieregeling. Houdt Delhaize de boot af, dan dreigt algemeen directeur Ardies met een rechtszaak. “Als wij op onmin en ontkenning botsen, zijn wij verplicht die stap te zetten.”

Buurtsuper.be verzamelde de afgelopen zes maanden gegevens om zijn zaak te ondersteunen. “Alleen al op de bestellimieten kan je berekenen wat je aan winst hebt misgelopen”, stelt Ardies. “De franchisehouders staan echt op het achterste van hun poten. Ik denk niet dat er een van onze leden is die ik hierover nog niet heb gehoord.” Delhaize zelf kon niet bereikt worden voor commentaar.