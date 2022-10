Alweer geen opvang voor tientallen gezinnen die asiel zoeken: ‘Er zal opnieuw een migrantenkamp ontstaan in de hoofdstad’

Afgelopen donderdag kon ons land voor het eerst families geen onderdak geven. Vrijdag lukte het wel, maar na het weekend blijkt de asielopvang opnieuw verzadigd. Uit informatie van Fedasil, dat de opvang moet voorzien, en Dienst Vreemdelingenzaken, dat de asielzoekers registreert, blijkt dat er deze ochtend 252 personen voor de poort stonden van het Pachecogebouw.

Onder hen waren 171 personen die deel uitmaken van families met kinderen. “Fedasil kon 91 van hen opvangen”, zegt Fedasil-woordvoerder Mieke Candaele.

De rest, 80 personen, heeft geen plaats in de opvang. Het is moeilijk om precies uit te maken hoeveel gezinnen met kinderen vannacht effectief buiten slapen. Sommigen zouden hebben aangegeven dat ze bijvoorbeeld opvang krijgen bij familie of kennissen en stonden zo hun plaats in de opvang af.

Lees ook Al een jaar waarschuwen experts voor deze opvangcrisis: wat is de reden voor deze malaise?

“Ik kon niet thuis blijven zitten toekijken”, zegt Brahim uit Roeselare, die zelf Afghaanse afkomst heeft en naar het Pachecogebouw kwam om een jong Afghaans koppel op te vangen.

Ook niet alle niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) kregen plaats. Fedasil wordt nu gevraagd om een verschil te maken tussen minderjarigen met en zonder twijfel over de leeftijd. Dertig jongeren met leeftijdstwijfel moeten ze zich melden bij Dienst Voogdij. Zeven zonder leeftijdstwijfel kregen onderdak in de reguliere asielopvang, dertien anderen via hulporganisaties zoals het burgerplatform voor de vluchtelingen en de humanitaire hub. Maar ook die netwerken van vrijwilligers geraken verzadigd. Vrijdag werden verschillende families opgevangen in hotels dankzij Vluchtelingenwerk Vlaanderen. De ngo is niet van plan om de regering deze week opnieuw te depanneren.

“Als het zo verder gaat, ontstaat er opnieuw een migrantenkamp in de hoofdstad”, zegt Mehdi Kassou van het Burgerplatform. Alleen al rond het Pachecogebouw slapen nu al tientallen asielzoekers, hoofdzakelijk uit Syrië. Alleenreizende mannen krijgen al enkele maanden geen opvang meer.