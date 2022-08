‘Alsof je hele lichaam met naalden wordt geprikt’: Oekraïners getuigen over Russische gevangenissen

Sinds het begin van de oorlog zijn duizenden Oekraïense burgers mishandeld en kregen elektrische schokken, terwijl volgens de Verenigde Naties honderden van hen in Russische gevangenissen zijn verdwenen.

Het was een bijzonder gevaarlijke tijd voor een man van militaire leeftijd in het door Rusland bezette noorden van Oekraïne, waar de Russische troepen dit voorjaar terrein aan het verliezen waren, nog vóór een krachtige Oekraïense tegenaanval. Dat was het moment waarop soldaten van de bezettingsmacht een jonge automonteur grepen terwijl hij met zijn vrouw en een buurman in zijn geboortedorp liep, hem blinddoekten, zijn handen vastbonden en hem in een bus duwden.

“Het was het begin van zes weken hel”, zei Vasiliy (37), die zijn achternaam niet wil geven uit angst voor represailles. Hij werd van de ene gevangenis naar de andere overgebracht, werd geslagen en herhaaldelijk blootgesteld aan elektrische schokken tijdens ondervragingen, zonder dat hij wist waar hij was of waarom hij werd vastgehouden.

Hij was lang niet de enige. Honderden Oekraïense burgers, voornamelijk mannen, zijn de afgelopen vijf maanden in Oekraïne vermist geraakt, vastgehouden door Russische troepen of hun gevolmachtigden, opgesloten in kelders, politiebureaus en kampen in de door Rusland gecontroleerde gebieden van Oekraïne en uiteindelijk vastgezet in Rusland.

Duizenden zijn in het oorlogsgebied gegaan, maar niemand weet precies hoeveel Oekraïense mannen naar Russische gevangenissen zijn gestuurd. De VN-waarnemingsmissie voor de mensenrechten in Oekraïne heeft 287 gevallen gedocumenteerd van gedwongen verdwijningen en willekeurige detenties van burgers, en zegt dat het er bijna zeker meer zijn; waarschijnlijk eerder in de duizenden dan in de honderden.

Vasiliy is een van de weinige mensen die in Rusland werden vastgehouden en naar Oekraïne zijn teruggekeerd. Hij werd na ongeveer zes weken vrijgelaten en is uiteindelijk via een lange omweg teruggekeerd na in totaal drie maanden weg te zijn geweest. Weer aan het werk in een autoherstelbedrijf in de noordoostelijke stad Charkiv zei hij dat hij gewoon blij is dat hij het overleefd heeft. “Het was beschamend, gekmakend, maar ik ben er levend uitgekomen. Het had erger kunnen zijn. Sommige mensen zijn doodgeschoten.”

Russische troepen houden Oekraïners vast sinds de invasie in februari, maar de ervaringen van de meeste burgers zijn onduidelijk gebleven. Interviews met mannen die werden vastgehouden en met families van mannen die vermist zijn, leveren nieuwe details op over een van de verschrikkingen van nu bijna zes maanden durende oorlog.

Ondervragers hadden hem om informatie gevraagd over Oekraïense posities en militaire groeperingen, zei hij, maar de ondervragingen waren vaak zinloos, omdat de volgende klap kwam voordat hij een vraag kon beantwoorden. “Ze geloven niets van wat je zegt, zelfs niet als je de waarheid vertelt. Je kunt je onschuld niet bewijzen.”

Vasiliy (37) is een van de weinige Oekraïners die konden terugkeren na gevangenschap in Rusland. Hij werd geslagen en kreeg elektrische schokken. 'Het is alsof je hele lichaam met naalden wordt geprikt.' Beeld MAURICIO LIMA / NYT

Andere families, minder fortuinlijk dan die van Vasiliy, zijn op zoek gegaan naar vermiste familieleden, verscheurd door angst over waar ze zijn en of ze nog leven.

“Ik ga huilend slapen en word huilend wakker”, zegt Olha (64), wier zoon door Russische troepen werd vastgehouden en bewusteloos geslagen, maar na drie dagen weer werd vrijgelaten, en wier kleinzoon, zo vernamen zij van het Internationale Comité van het Rode Kruis, in een Russische inrichting voor voorlopige hechtenis wordt vastgehouden.

Hun dorp, Vilchivka, buiten Charkiv, werd eind maart onder de voet gelopen door Russische troepen. Oorlogsvliegtuigen bombardeerden het dorp en Russische soldaten vertelden de bewoners dat ze een uur hadden om te evacueren, zei ze. “Ze zeiden dat Vilchivka met de grond gelijk gemaakt zou worden.”

Olha en een aantal familieleden haastten zich met andere dorpsbewoners door de velden waar ze te horen kregen dat een Russische militaire vrachtwagen hen naar een wachtende vloot van bussen zou brengen. Haar zoon en kleinzoon haalden het niet, dus ging haar man terug om hen te zoeken. Terwijl zij in een van de bussen zat, zag ze hoe Russische soldaten twee jongemannen van de bus haalden. Zij dachten dat het misschien gewonde Oekraïense soldaten waren.

In het bijzijn van de andere passagiers sloegen de Russische soldaten de mannen, zegt ze, en schoten ze vervolgens in het hoofd. “Ze werden achtergelaten in dat bos. Ik sloot mijn ogen en huilde.”

Haar kleinzoon, Mykyta (20), is sindsdien niet meer gezien. Olha werd met haar schoondochter geëvacueerd naar Rusland, waar ze werden ondergebracht in een hostel. In juli keerde ze terug naar huis en werd ze herenigd met haar man, die het in zijn eentje had overleefd. Haar zoon slaagde erin zich bij hen in Rusland te voegen en hij en zijn vrouw zijn daar gebleven om Mykyta proberen op te sporen.

Ze hebben geen idee of hij zal worden aangeklaagd, zei Olha, omdat ze geen toegang tot hem hebben, zelfs niet per telefoon. Het Rode Kruis kon hen alleen vertellen dat hij gevangen zit, zei ze.

Rusland ontkent Oekraïense burgers te martelen of te doden en beweert dat het alleen militaire doelen aanvalt.

De meeste burgers die door Rusland in het oorlogsgebied worden vastgehouden zijn mannen met militaire ervaring of van gevechtsleeftijd. In de bezette gebieden lopen Oekraïners met leiderschapskwaliteiten - activisten, plaatselijke ambtenaren en journalisten - het meeste risico te worden aangehouden, aldus mensenrechtenfunctionarissen. Maar veel gewone burgers zijn betrokken geraakt bij wat vaak een chaotische en willekeurige razzia is.

Vasiliy zei dat hij bij toeval was opgepakt omdat hij in een straat liep in Tsyrkuny, ten noordoosten van Charkiv, toen leden van de veiligheidstroepen een inval deden. Zijn vrouw en een buurvrouw kregen te horen dat ze naar huis moesten gaan, maar zijn handen werden met tape vastgebonden en hij werd in een bus geduwd. Zo zag hij hoe gewapende mannen met bivakmutsen een nabijgelegen huis binnenstormden en schoten losten, waarbij ze vier mannen op de grond dwongen. Die mannen werden vervolgens met Vasiliy in dezelfde bus gegooid.

Onder hen was Vadym (36), een lasser en monteur die met zijn vrouw en zoontje in Tsyrkuny woonde. Vadym had het volgens zijn zus Darya Shepets (19) erop gewaagd luiers en babyvoeding voor zijn peuter te halen. Ze zei dat sommige van de arrestanten tijdens de vijandelijkheden met Rusland in 2014 hadden gediend als grenswachters, maar dat hij geen banden had met het leger.

De arrestanten werden naar de kelder van een huis in het dorp gebracht, waar ze werden geslagen en ondervraagd, zegt Vasiliy. Later werden ze overgebracht naar een ander dorp, waar ze in een groep van ongeveer 25 werden vastgehouden. Na ongeveer drie weken werd hij met een dozijn mannen overgebracht naar een gevangenis aan de noordgrens van Oekraïne.

“Het is moeilijk te begrijpen wie er werd vastgehouden en waarvoor”, zegt hij. “Zo brachten ze een grootvader binnen die helemaal niet begreep waarom hij werd vastgehouden. Hij reed op zijn fiets met een zak maïs.”

Hij voegt eraan toe: “Een andere jonge jongen die werd binnengebracht, was gewoon op de fiets naar zijn grootmoeder onderweg.”

De gevangenen werden individueel opgepakt voor ondervraging, wat gepaard ging met zware afranselingen en elektrische schokken. “Het is alsof je hele lichaam met naalden wordt geprikt”, zegt Vasiliy. Mensenrechtenorganisaties hebben soortgelijke verhalen opgetekend over het gebruik van elektrische schokken.

“We kregen één keer per dag te eten en te drinken”, zei Vasiliy. “Soms moesten we twee of drie dagen zonder eten. Er was geen toilet; ze gaven ons flessen om te gebruiken. We sliepen samen op autobanden.”

Hij zei dat de Russische ondervragers geobsedeerd waren door het uitroeien van leden van nazi-groeperingen - de belangrijkste reden die Moskou opgaf voor zijn militaire operatie tegen Oekraïne.

Een kapotgeschoten schoolbus in Vilchivka, buiten Charkiv. Het Oekraïense dorp werd eind maart onder de voet gelopen door Russische troepen. Beeld MAURICIO LIMA / NYT

“Ze zeiden dat ze gekomen waren om ons te bevrijden van de nazi’s, van de Oekraïense autoriteiten, zodat we beter konden leven”, vertelde hij. “Ik zei tegen hen: ‘Ik heb de hele tijd bij een benzinestation gewerkt. Ik heb geen nazi’s gezien. Alles was goed.’”

Zijn antwoord maakte zijn ondervragers woedend, zei hij, eraan toevoegend: “Ze proberen je gek te maken. ‘Je liegt’, kreeg ik te horen. ‘Er zijn hier wel nazi’s. Er zijn hele groepen gecreëerd. Al je mensen hebben tatoeages.’”

De vier mannen die bij de huisinval werden opgepakt, Vadym en zijn drie vrienden, werden in de derde week weggevoerd. Sindsdien zijn ze niet meer gezien en is er niets meer van hen vernomen. Vasiliy dacht dat ze werden vrijgelaten. Hij zei zelfs tegen Vadym dat hij met zijn vrouw in het dorp moest spreken en dat zij hem zou helpen met eten voor zijn peuter.

Maar toen Vasiliy eind juni thuiskwam, was hij in shock toen hij merkte dat hij de enige was die erin was geslaagd om terug te keren.

Hij had simpelweg geluk. De leiding van de eenheid die zijn kleinere groep vasthield veranderde, waardoor de gevangenen plotseling op straat werden gezet. Door de gevechten moesten ze naar Rusland reizen, waar ze opnieuw werden aangehouden, ditmaal door agenten van de Russische geheime dienst, de FSB, die Vasiliy naar eigen zeggen geld en een baan aanboden om voor hen te werken.

Hij weigerde, en na drie dagen lieten ze hem gaan. “Ze realiseerden zich waarschijnlijk dat we nutteloos voor hen waren”, zei hij. Er uitziend als een dakloze man, met een lange baard en onverzorgd haar, slaagde Vasiliy erin geld te lenen van een vriend van een vriend om nieuwe documenten te verkrijgen en via de Baltische landen en Polen terug te reizen naar Oekraïne.

Vadyms zus, Shepets, probeerde maandenlang informatie te vinden over de verblijfplaats van haar broer. Ze schreef brieven en speurde het internet af. Uiteindelijk vernam ze via een Oekraïense overheidsdienst dat hij in Russische handen was. Net op dat moment vond een vriend in een Russische onlinechatroom een foto van Vadym die op een gevangenisfoto leek.

“Ik was hysterisch, om eerlijk te zijn”, zei Shepets. “Hij is erg mager op de foto. Je kunt holtes onder zijn ogen zien, en zijn sleutelbeenderen.” De foto werd vervolgens verwijderd van de socialemediagroep. “Nu weten we niets meer”, zegt ze, terwijl ze haar tranen wegveegt.