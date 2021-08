‘Alsof een rijke medailleoogst noodzakelijk is om België blijvend respect te kunnen bezorgen’

Zijn wij niet allen Noord-Vlamingen?

Ik erger er me al lang aan, maar de afgelopen olympische week liep het echt de spuigaten uit. Dat misplaatste leedvermaak tegenover de Nederlanders is kleinzielig, kinderachtig en gewoonweg degoutant. Vooral op radio en tv was het erg. Ja, er vielen een paar blunders te noteren bij de Nederlandse atleten, maar ik heb bij onze noorderburen nog niets smalends gehoord over onze schamele medailleoogst.

Hetzelfde belachelijke gedrag is ook al enkele jaren aan de gang tijdens de omkaderingsprogramma’s bij het EK en WK voetbal. Alsof we zo trots moeten zijn over onze zogenaamd Gouden Generatie. Toen Nederland acht medailles op één dag haalde (dat is meer dan wij soms op twee Spelen halen), bleven ze op Radio 1 in De ochtend doordrammen over van Vleuten en co. Toen Nederland werd uitgeschakeld op het EK voetbal, verklaarden de Nederlanders te supporteren voor de Rode Duivels. Eat that, Vlaams sportjournalistenheir. Ooit zei de grote Mart Smeets tijdens het WK 1986 in Mexico: “Zijn wij niet allen Noord-Vlamingen?” Maar ja, wie buiten de al even grote Hans Vandeweghe, kan aan hem tippen?

Ronald Verheyen, Mortsel

Medailleoogst

Hans Vandeweghe (DM 31/7 ) rekent zich te pletter om de Belgische atleten aan meer medailles te helpen in de Olympische Spelen. Alsof een rijke medailleoogst het sine qua non is voor een verdere deelname aan de Spelen en absoluut noodzakelijk is om België in de vaart der volkeren blijvend respect te kunnen bezorgen. Nochtans kan men in het Olympic Charter lezen: “The Olympic Games are competitions between athletes in individual or team events and not between countries.” Dit maakt het duidelijk dat de wedstrijden niet mogen gezien worden als competities tussen verschillende landen en dat larmoyante nationalistische oprispingen beter achterwege blijven.

Roger Vyverman, Ninove

Flagrant gebrek aan respect

Als psychotherapeut kan ik alleen maar toejuichen dat psychologische hulp voor volwassenen vanaf september grotendeels zal worden terugbetaald.

Zeker wordt hierdoor de drempel om hulp te zoeken voor heel wat mensen lager.

Deze nieuwe maatregel geldt echter alleen voor psychologen en orthopedagogen. Bijgevolg vallen alle psychotherapeuten die geen universitair diploma hebben maar wel een langdurige therapeutische opleiding volgden, volledig uit de boot.

Deze discriminerende regeling toont een flagrant gebrek aan respect en erkenning voor die grote groep van therapeuten die – evenzeer als psychologen – met veel kennis, visie en ervaring een essentiële bijdrage leveren aan “het gezond houden van de brede bevolking”.

Ten slotte is het stuitend dat psychologen dan ook nog eens 75 euro per uur krijgen en dat de ziekenfondsen telkens 64 euro van dit bedrag zullen terugbetalen. Een eerlijkere verdeling was mogelijk en wenselijk geweest.

Naast het mentale welzijn van de burger spelen hierin duidelijk andere belangen mee.

Marleen Belet, Hasselt

Voorzorgsector

Dat het personeel van de zorgsector (inclusief vrijwilligers) nog altijd niet verplicht wordt om zich te laten inenten tegen Covid-19 is schandalig. Het wordt tijd dat de onaantastbare zorgsector ook eens kritisch bevraagd wordt. Wie heeft immers tijdens de lockdowns in de rusthuizen toch nog besmettingen binnengebracht ? De familieleden van de overleden bewoners zullen het in de meeste gevallen niet geweest zijn. Daarom: om dergelijke situaties in de toekomst te vermijden moet de overheid nu de inentingen verplichten tegen veel voorkomende infectieziekten. Dus niet enkel Covid-19 , maar ook griep en streptokokken, die jaarlijks ook veel onnodige doden veroorzaken in onze rusthuizen.

Het wordt dringend tijd dat iedereen die in de zorgsector werkt beseft dat het ook een voorzorgsector moet zijn.

Jan Mertens, Antwerpen