Als zelfs Zoom het zoomen beu is: technologiebedrijf vraagt personeel om weer naar kantoor te komen

Het technologiebedrijf dat miljoenen werknemers hielp om thuis te werken is het nu zelf moe om zijn personeel niet meer op de werkvloer aanwezig te zien. Zoom vraagt het merendeel van zijn 7.400 medewerkers om te stoppen met zoomen en naar kantoor te komen.

Corona betekende een enorme groei voor Zoom. In 2020 maakten 300 miljoen mensen wereldwijd dagelijks gebruik van de dienst. Een jaar eerder − voor corona − was dat nog 10 miljoen. Zoom werd de meest gedownloade app op iPhone. De omzet en de winst van het Amerikaanse technologiebedrijf explodeerden. De omzet bedraagt nog steeds zowat 1 miljard dollar (zo'n 0,9 miljoen euro) per kwartaal. En dat allemaal doordat miljoenen mensen wereldwijd vanwege het virus vergaderden en overlegden vanachter hun computerscherm.

Maar de coronacrisis ligt alweer een hele tijd achter ons en steeds meer bedrijven bouwen het thuiswerken af. Van twee dagen per week op kantoor naar drie dagen en zo verder: werkgevers zien graag volk op de vloer. Die trend wordt wel helemaal bevestigd nu zelfs Zoom begint af te zien van thuiswerk − nochtans de voorbije jaren perfect haalbaar dankzij de mogelijkheid tot zoomen.

Werknemers die op maximaal 80 kilometer van kantoor wonen, moeten zich minstens twee dagen per week melden “om met hun teams te communiceren”. Volgens een woordvoerder gelooft het bedrijf dat “een gestructureerde hybride aanpak (een combinatie van thuis- en kantoorwerk, red.) voor Zoom het effectiefste is”.

Voordien konden medewerkers onbeperkt van thuis uit werken, maar het bedrijf gelooft dat werken op kantoor de efficiëntie bevordert, waardoor innovaties makkelijker kunnen worden doorgevoerd en gebruikers beter worden ondersteund. Zoom heeft ook in Europa kantoren, onder meer in Amsterdam. Ook daar zal de nieuwe regel vanaf september ingevoerd worden.

Het besluit viel niet in goede aarde bij het personeel. Volgens Amerikaanse media kreeg CEO Eric Yuan tijdens een vergadering heel wat vragen van werknemers die hun frustratie uitspraken over de tijd en het geld die ze nu zullen verspillen tijdens het pendelen.

Ook bij andere bedrijven zoals Disney en Google wordt het thuiswerken afgebouwd. Elon Musk sprak zich uit tegen thuiswerk toen hij Twitter overnam. Intussen reageren de werknemers van die bedrijven misnoegd op de beslissing om hen vaker naar kantoor te laten komen. Bij Apple ging een petitie rond van personeelsleden die zich beklagen over de nieuwe regels, bij Amazon gingen werknemers in mei een uur in staking.

De beslissing van bedrijven om thuiswerk te beperken is geen verrassing, zegt econoom Nick Bloom van Stanford Universiteit in The New York Times. “Zoom ziet alleen maar de nadelen van telewerken: hun werknemers voelden zich niet meer verbonden met hun collega’s en het bedrijf. En financiële voordelen zijn er niet voor het bedrijf. Ze geven geld uit aan kantoorruimte terwijl die de hele tijd leegstaat.”

In eigen land is thuiswerken intussen goed ingeburgerd. Belgen werken gemiddeld anderhalve dag per week van thuis uit, maar daar mag voor velen nog een dagje bij. Dat blijkt uit onderzoek van hr-bedrijf Bright Plus. In Vlaanderen en Brussel kunnen meer dan de helft van de werknemers in normale omstandigheden thuiswerken. Opmerkelijk is dat jongere medewerkers liever naar kantoor komen dan hun oudere collega’s. Samenwerken met collega’s is voor de helft van de medewerkers dé reden om naar kantoor af te zakken.