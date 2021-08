Als VS een maand hadden gewacht, had er vrede kunnen zijn, zegt Afghaanse vredesonderhandelaar

Fawzia Koofi is een Afghaanse politica en vrouwenrechtenactiviste. Als parlementslid en gewezen vice-parlementsvoorzitter maakte ze deel uit van de Afghaanse delegatie bij de vredesonderhandelingen met de taliban in Doha, Qatar. Het abrupte vertrek van de Amerikaanse troepen heeft onnodig veel mensen in gevaar gebracht, zegt ze nu vanuit haar huis in Kaboel aan The Guardian.

“President Biden had dit kunnen uitstellen - al was het maar een maand - in afwachting van een politieke regeling. We willen allemaal dat de internationale militairen vertrekken. Het is niet houdbaar of logisch dat een buitenlandse macht je land beschermt. Maar de VS hebben een slecht moment gekozen: temidden van de onderhandelingen en voordat er een overeenkomst is. Als de Amerikanen druk hadden blijven uitoefenen, denk ik dat ze tot een overeenkomst gekomen waren.”

“Afghanistan is het slachtoffer van een opeenvolging van fouten”, meent Koofi. Ook het opheffen van de VN-reisbeperkingen, waardoor de talibanleiders naar Doha konden reizen, werd volgens haar niet goed opgevolgd. “Ze gebruikten dit om hun eigen positie te verstevigen. Ze gingen naar China, Rusland, Iran en Turkije om hun steun te winnen.”

Koofi, die in het verleden al twee moordaanslagen overleefde, zegt dat ze niet naar het buitenland wil vluchten, maar vreest voor de toekomst van Afghaanse vrouwen en meisjes. “Vrouwen voelen zich verlaten, mannen voelen zich verlaten, vrouwen voelen zich bedrogen. De wereldleiders zijn niet eerlijk geweest.”