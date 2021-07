Als uw reis door corona niet kan doorgaan, komt de verzekering dan tussen?

Nu de Europese reiskaart weer volop rood en oranje kleurt, kan dat voor de nodige twijfels zorgen bij vakantiegangers. Die vonden in coronatijden vlotjes hun weg naar hun verzekering, maar wanneer komt die nu eigenlijk tussen? De kleine lettertjes wijzen het uit.

Krijg ik mijn geld terug via mijn an­nu­latie­ver­ze­ke­ring als mijn bestemming plots rood kleurt?

De groene tendens is helemaal omgeslagen in Europa. Op de meest recente kaart van het Europees Centrum voor ziektepreventie- en bestrijding (ECDC) kleurt België nu weer oranje, en zijn toeristische trekpleisters zoals Spanje, Portugal, Cyprus en ook Nederland rood. Wie in zo’n geval beroep denkt te kunnen doen op een an­nu­latie­ver­ze­ke­ring, wegens het negatieve reisadvies, komt echter bedrogen uit.

“Over het algemeen zien we dat verzekeraars op zo’n moment niet tussenkomen”, zegt Guy Van Antwerpen van vergelijkingswebsite verzekeringen.be. Enkel de polis van ING komt tussen wanneer een bestemming plots rood zou kleuren. Het uitbreken van het coronavirus wordt namelijk gezien als een “voorzienbare omstandigheid.” Reizigers worden dan doorverwezen naar het reisbureau, de touroperator of de vervoersmaatschappij, in de hoop dat die zich flexibel tonen en bijvoorbeeld willen omboeken.

Volgens de Nederlandse tegenhanger Independer.nl is net de onzekerheid rond corona de reden voor veel mensen om naar een an­nu­latie­ver­ze­ke­ring te grijpen. Uit hun onderzoek blijkt dat 58 procent van de ondervraagde reizigers een an­nu­latie­ver­ze­ke­ring heeft die onderdeel is van zijn reisverzekering, of die los is afgesloten.

Ook Van Antwerpen ziet dat het aantal verzekeringen weer op het niveau van voor de coronacrisis zit, “wetende dat er minder mensen aan het reizen zijn.” Volgens hem is het dan ook belangrijk dat mensen goed de verschillende uitsluitingen bekijken. “De kleine lettertjes, zoals mensen dat noemen. Anders kunnen er teleurstellingen zijn als mensen op het laatste moment beslissen te annuleren.”

Wat als ik positief test voor vertrek?

Nu de besmettingen weer in de lift zitten, stijgt ook de kans dat een afgenomen PCR-test positief uitslaat voor vertrek. “Bij ziekte wordt in principe altijd tussengekomen, en daar valt Covid-19 uiteraard onder”, zegt Van Antwerpen. Indien een partner of kind positief test, is dat ook het geval. De verzekeraar kan wel om een doktersverklaring vragen als bewijs, en sommige verzekeraars vragen dat die besmetting binnen de zeven dagen voor de vertrekdatum geconstateerd is. “Veel mensen sluiten zo’n verzekering af bij hun reisbureau of operator, maar die dekt wel meestal slechts 75 procent van de kosten”, zegt Van Antwerpen. “Bij een verzekeraar is dat 100 procent.”

Let wel: bij de meeste verzekeraars moet u kunnen aantonen dat een niet-essentiële reis geboekt werd op het moment dat er nog geen negatief reisadvies (een rode kleur dus) van kracht was. Wie nu nog boekt naar Portugal of Cyprus, is sowieso op de hoogte van het risico, is de redenering.

Voor wie in quarantaine moet omwille van een hoogrisicocontact, is het type polis van belang, zegt Van Antwerpen. “In de meeste standaardpolissen is dat niet gedekt binnen de annulatieverzekering, maar sommige premiumproducten bieden het wel aan.” Bij Allianz Assistance is dat bijvoorbeeld het geval.

Kan ik op reisbijstand rekenen in een rode zone?

Een groen of oranje kleur heeft in principe nooit een invloed op de reisverzekering, maar een rode zone kan wel een impact hebben. Medische bijstand blijft in principe wel volledig gedekt tot een bepaald maximumtarief, zelfs als u bewust boekt naar een land waar op dat moment code rood is. Dit geldt dus evengoed voor een coronabesmetting.

Toch zijn er verzekeraars die een coronabesmetting uitsluiten als een reiziger ziek wordt in een regio waar code rood geldt. Van Antwerpen wijst er op dat zelfs “niet-coronagerelateerde reisbijstand” vervalt bij een aantal verzekeraars, wanneer u boekt of vertrekt op het moment dat die zone al rood was. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om gestolen bagage of autopech. Ook hier blijft het dus zaak om alle voorwaarden goed te controleren bij het afsluiten van een verzekering.

De meeste verzekeraars vermelden sowieso dat er altijd gehandeld zal worden ‘in overeenstemming met de beslissingen van de lokale overheden’, wat betekent dat dan wel verwacht wordt dat u de regels rond quarantaine en testen nauwgezet opvolgt om alle kosten terug te vorderen. Wie echter niet ziek is en door omstandigheden verplicht wordt tot een verlengd verblijf en quarantaine, wordt slechts bij een beperkt aantal verzekeraars bijgestaan. Zij lijken commercieel net in te spelen op de epidemie, en bieden dekking voor zeven of zelfs tien dagen en maximaal 100 euro per dag.

Wat als de situatie op een bestemming plots grimmig wordt, en er een uitbraak of zelfs een lockdown dreigt? Zo’n situatie is in geen geval een verzekerde gebeurtenis, en de angst om ziek te worden is geen geldige reden voor een vervroegde terugkeer. De kosten daarvan zijn dan ook niet gedekt. Zulke situaties worden opnieuw gezien als een voorzienbare omstandigheid in de huidige reiscontext, zegt Van Antwerpen. Wie reist, is zich met andere woorden bewust van het feit dat de besmettingen sterk kunnen schommelen.