Als u dit weekend de klok een uurtje terugdraait, is dat misschien wel de laatste keer

Het Europees Parlement stemt binnenkort een resolutie die voorgoed een einde maakt aan het zomeruur. Dus als u dit weekend de klok een uurtje terugdraait: het is misschien wel de laatste keer.

Wintertijd; voor velen betekent dat dat ze dit weekend een uurtje langer kunnen slapen. Een groot aantal leden van het Europees Parlement wil dat daar nu een einde aan komt, want volgens hen zijn de gevolgen daarvan voor onze gezondheid veel te groot. Meer nog dan slaapgebrek, kan dit namelijk ook voor hartproblemen zorgen.

Daarom stelt een werkgroep van parlementsleden een resolutie voor om het zomeruur af te schaffen, waar het Europees Parlement in december over zal stemmen. "De werkgroep bestaat uit 70 parlementsleden, die hier al jaren aan werken", vertelt Annie Schreijer-Pierik van de Nederlandse partij CDA. "Het is niet iets dat we even tussendoor doen."