‘Als stuwdam van Monsin het begeeft, dan komt er soort tsunami’

Op dit ogenblik wordt de stuwdam van Monsin hersteld. Voorlopig houdt ze het nog, maar als het toch misgaat, zullen er ook in Limburg langs de Maas problemen ontstaan. “Als die stuwdam zou bezwijken, dan is het woord ramp in ieders mond”, was de vrees van Marino Keulen.

Expert Patrick Meire sprak in De Ochtend op Radio 1 van “een soort tsunami omdat er een enorme massa water op dat moment vrijkomt en naar beneden stroomt”. Hij wees op “de beelden die we allemaal hebben gezien, van wat kleinere massa’s water teweegbrengen”. “Als die massa groter is, dan zijn de gevolgen catastrofaal”, aldus de professor.

Meire maakte een link met de klimaatwijziging, niet door dit ene extreme event, maar door een aantal extreme omstandigheden samen - zoals de langere droogteperiodes en de extreme hittegolven in Amerika - die elkaar ook sneller opvolgen. Hij pleitte ervoor om meer te investeren in maatregelen om de klimaatwijziging tegen te gaan. “De kosten om de schade telkens te herstellen zijn gigantisch. Het is veel en veel goedkoper om te investeren in maatregelen”, aldus Meire.

“Bij dergelijke extreme regenval als de voorbije dagen zullen er altijd overstromingen zijn”, voegde hij er nog aan toe. “Dat kan je niet vermijden, maar je kan wel de impact van die extreme buien zo veel mogelijk reduceren.” Meire zei dat er op drie fronten moet worden gewerkt: “het water vasthouden waar het kan, het water bergen waar het kan en het water afvoeren”.

“En in de gebieden die vaker onderlopen, kunnen er onder meer waterdichte schotten aan de deuren worden geplaatst, om de schade voor de mensen te beperken”, besloot hij.