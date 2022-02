‘Als Rusland echt wil, worden we in een mum van tijd verpletterd’: 9 verhalen die u na dit weekend kan lezen

We hebben 9 De Morgen-verhalen uitgekozen die u na dit weekend opnieuw kan lezen.

1. ‘Het zit overal’: onderzoek van De Morgen legt machtsmisbruik aan universiteiten bloot

‘Het zit overal. Van zowat elke Belgische universiteit hebben wij wel een dossier’, zegt Liesbet Stevens van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Intussen blijven getuigenissen binnenstromen.

Waarom is juist het hoger onderwijs zo vatbaar voor grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik?

Lees ook het standpunt van Sara Vandekerckhove: De ‘eigen cultuur’ van hogescholen en universiteiten, niets om trots op te zijn

Beeld Sammy Slabbinck

2. Aan het front in Oekraïne: ‘Bang voor oorlog? We zijn wel wat gewend’

Oekraïne bereidt zich voor op een mogelijke oorlog met de Russen. Maar dat gaat niet overal even vlot, zag onze reporter, die een week langs de frontlinie trok: ‘Als Rusland echt wil, worden we in een mum van tijd verpletterd.’

Lees hier de volledige reportage vanuit Oekraïne.

Oorlogstraining voor tieners: in Oost-Oekraïne is het de rauwe realiteit. ‘We moeten klaarstaan. Niet alleen nu, ook in de toekomst.’ Beeld STANISLAV KRUPAR

Karel De Gucht (68) – voormalig minister van Buitenlandse Zaken en voormalig Europees commissaris – beweert dan wel stellig dat hij last heeft van slijtage, veel valt daar niet van te merken. Hij blijft een schoolvoorbeeld van een Man met een Mening. “Bouchez is een populist die ons pijn doet in Vlaanderen.”

Lees hier het volledige interview met De Gucht.

Karel De Gucht. Beeld © Eric de Mildt

4. Daar is het hoefijzermodel weer:waarom PVDA én Vlaams Belang de Russische kaart trekken

Ze zijn in veel elkaars tegenbeeld én ze zijn de grote groeiers op de kiezersmarkt, schrijft hoofdredacteur Bart Eeckhout in zijn wekelijkse analyse ‘Lopende zaken’. Maar op één punt staan het radicaal-rechtse Vlaams Belang en de radicaal-linkse PVDA schouder aan schouder: in het verzet tegen de NAVO.

Net als tegenpool Vlaams Blok heeft de PDVA van Raoul Hedebouw een zwak voor Rusland. Beeld Photo News

5. ‘Mijn kleren lagen in de douche, zodat ik nat in de kou naar huis moest’: zes mensen getuigen over pesten

In het licht van de Week tegen Pesten doen zes mensen hun verhaal. “De leerkracht riep naar mij: ‘Hey tjing tjang, je bent te laat.’ Maar er was niet alleen het incident met die leerkracht, maar ook fysiek geweld”, vertelt een van hen. “Tot op het punt dat ik als 15-jarige een zelfmoordpoging heb ondernomen, omdat het echt niet meer ging. Ik weet nog goed dat de school uitpakte met een anti­pestactie in het jaar dat ik vertrok. En hoe hypocriet ik dat vond.”

Lees hier de zes getuigenissen.

Joey Kwan: ‘In de dansschool vond ik gelukkig wél een plek waar ik me beschermd voelde, waar ik gewoon Joey was.’ Beeld Wouter Van Vooren

6. Hoe ‘redder’ Ivan De Witte zijn AA Gent nu toch als club in crisis dreigt achter te laten

Het blijft bij AA Gent gonzen van de overnamegeruchten. Vanuit de club worden die met klem ontkend, maar de Buffalo’s zitten op een breekpunt: ofwel moeten ze een nieuwe investeerder vinden, ofwel moeten ze een tandje terugschakelen en de rol met de absolute top definitief lossen.

Lees hier de volledige analyse van journalist Dimitri Thijskens.

De bestuurstandem Michel Louwagie en Ivan De Witte, die al meer dan 22 jaar aan de knoppen zit bij de Gantoise, respectievelijk als manager en voorzitter. Beeld ID Koen Bauters

7. Beste Wouter Beke, uw stommiteit heeft een banale óf een heel sluwe reden

Elk weekend schrijft Joël De Ceulaer een licht satirisch getinte brief aan de (m/v/x) van de week. Afgelopen weekend was zijn brief aan Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) gericht. “Uw al te opzichtige fout past in een meesterplan om uw partij tegen 2024 dichter bij de burger te manoeuvreren, teneinde een bloederige slachting in het stemhokje te vermijden.”

Lees of beluister de volledige brief van Joël De Ceulaer aan Wouter Beke hier.

Wouter Beke. Beeld Studio Caro

8. Tiany Kiriloff en dochter Yelena: ‘Het is tijd om haar meer vrijheid te geven’

De oudste is 43 en is een van de grootste mode-influencers van ons land. De jongste is 14, studente Latijn-Grieks en heeft een bijzondere voorliefde voor moeders kleerkast. Tiany Kiriloff en Yelena Engels, moeder en dochter, afgelopen weekend in onze rubriek ‘Familieklap’.

Tiany Kiriloff en haar oudste dochter Yelena. Beeld Wouter Van Vooren

9. ‘Ik was een angstig kind. Nu nog: ik ben rap onder de indruk’: Sien Eggers over het eeuwig bange kind in haar

Sien Eggers (70) wekt dezer dagen filosofe en feministe Simone de Beauvoir weer tot leven. Een wonderlijke transformatie. ‘Ik heb beslist dat ik 120 jaar wil worden. Je moet een target durven te stellen.’

Lees hier het volledige interview met Sien Eggers.