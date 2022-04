‘Als Riadh op het nieuws te zien is, stop ik even met afwassen’

De oudste is 61, werkt als verkoopster in een Filou & Friends-filiaal en is moeder van twee dochters en twee zonen. De jongste is 33, getrouwd met een van die zonen en werkt als journalist bij de VRT. Sabine ­Durwael en Riadh Bahri, schoonmoeder en schoonzoon.

Riadh

“Natuurlijk was ik nerveus toen ik Sabine voor het eerst ontmoette. Je wilt toch punten scoren bij je schoonmoeder, hè. Gelukkig klikte het met­een tussen ons, en kon ik het ook met de rest van de familie snel goed vinden. De Cremertjes zijn in mijn ogen een bijna hollywoodiaanse picture perfect familie. Ze hangen met z’n zessen ongelooflijk aan elkaar. Spraakwatervallen zijn het niet, maar wel stuk voor stuk schatten van mensen. Ik zeg altijd: als Niels en ik ooit in een relatiecrisis zouden belanden, dan zou het risico om mijn schoonfamilie te verliezen voor mij een motivator zijn om ons huwelijk tóch proberen te redden.

“Familie is voor mij een nogal beladen begrip. Mijn ouders hadden geen harmonieus huwelijk, en dat is nog een understatement van formaat. Er hing bij ons continu stress in huis, en vooral met mijn vader had ik lang een moeilijke band. Een fijne plek was mijn thuis dus niet. Toen ik 14 was, is mijn jongste zus dan ook nog eens overleden aan kanker. Het was een bom die op ons gezin belandde. Ik bleef achter met ouders die net een kind hadden verloren, maar die daar met elkaar ook niet over konden praten. Toen was de sfeer natuurlijk helemaal om zeep.

“Dat typische familiegevoel heb ik dus nooit echt gekend. Daarom ben ik ook zo dankbaar voor de goede band die ik wel met mijn schoonfamilie heb. In die mate zelfs dat ik vaak degene ben die initiatief neemt om nog eens bij hen langs te gaan in Hasselt. En als we op een avond naar daar trekken, stel ik regelmatig voor om ook te blijven slapen, zodat we ’s ochtends samen kunnen ontbijten. Ik zie de Cremertjes ondertussen als mijn eigen familie. Niels en ik zijn vorig jaar in Frankrijk getrouwd, en bij de voorbereiding van ons huwelijk was ook weer de hele familie betrokken. Zijn grootmoeder van 80, een crème van een vrouw, heeft zelfs nog servetten zitten stikken.

“Maar het is bij momenten ook wennen geweest om in een nieuwe familie te worden opgenomen. Ik herinner me nog hoe we, helemaal in het begin van mijn relatie met Niels, op familieweekend gingen naar de Ardennen. Het was de eerste keer dat ik zo’n weekend meemaakte, en tegen de avond was ik compleet overprikkeld. Maar ook de harmonie die er in de lucht hing was confronterend, omdat me een spiegel werd voorgehouden van wat ik jaren had moeten missen. Die avond heb ik aan tafel een enorme breakdown gehad. Echt ontzettend gênant. We zijn nu drie jaar verder, en nog steeds excuseer ik me om de paar maanden voor die ene uitbarsting, om er zeker van te zijn dat iedereen het me ondertussen vergeven heeft. (lacht)

“Eind vorig jaar is mijn vader overleden, in de week voor Kerstmis. Enkele dagen na zijn begrafenis was het familiefeest bij mijn schoonouders gepland, en even heb ik overwogen om thuis te blijven. Uiteindelijk ben ik toch gegaan, maar de hele weg naar daar heb ik zitten janken, zelfs op de oprit hield het niet op. Maar binnen was er alleen maar warmte, en werd ik door iedereen omhelsd. Als er één plek was waar ik wou zijn na de rotweek die ik achter de rug had, dan was het wel bij hen, realiseerde ik me. Ik heb sinds die dag ook geen traan meer gelaten. Het was alsof ik mijn verdriet bij hen op de oprit heb achter­gelaten.”

Riadh: ‘De Cremertjes zijn in mijn ogen een bijna hollywoodiaanse ‘picture perfect’ familie.’ Beeld Wouter Van Vooren

Sabine

“Mijn zoon Niels had nog nooit een lief mee naar huis genomen. Toen hij vier jaar geleden vertelde dat hij iemand had leren kennen, en dat hij die graag aan ons wou voorstellen, wist ik: dit is serieus. Ik had geen eisen over met wat voor iemand Niels naar huis moest komen; zo zit ik niet in elkaar. Bij ons is iedereen welkom. Mijn eerste indruk van Riadh? Dat hij een vlotte babbelaar is! Hij ging ook meteen goed op in de groep, en is door zijn brede algemene kennis ondertussen uitgegroeid tot een gegeerd teamspeler tijdens de quizavonden die mijn man organiseert.

“Ik heb mijn zoon echt zien veranderen sinds hij Riadh kent. Hij heeft lang met zichzelf geworsteld en woonde tot zijn achtentwintigste thuis. Toch zagen we hem niet zo veel: na het eten ging hij vaak recht naar zijn kamer. Dat is inmiddels anders: als hij nu naar huis komt, heb je veel meer aan hem. We kunnen nu stukken beter met elkaar praten, en hij is opener dan vroeger.

“Ik merkte al van in het begin dat Riadh erg kon genieten van de familiemomenten bij ons thuis. Hem horen vertellen over hoe hij dat warme nest vroeger zelf heeft moeten missen, dat blijf ik jammer vinden. Wij doen nu dan maar extra hard ons best om ervoor te zorgen dat hij en de rest van de familie bij ons wel een warme plek vindt. Al is onze familie ook niet zo perfect als Riadh doet uitschijnen hoor. (lacht)

“Die uitbarsting waar Riadh het eerder over had, die was ik trouwens snel weer vergeten. Hij heeft me er nadien nog een lang bericht over gestuurd, waarin hij zich uitgebreid excuseerde. Maar ook dat is familie: je kan je niet op je best tonen, maar je vergeeft elkaar nadien ook snel weer.

“Riadh trekt ons soms wel wat uit onze comfortzone. Wij zijn van nature toch allemaal wat conflictvermijdend, terwijl hij er af en toe dingen kan uitflappen zonder na te denken. Toen we elkaar nog niet zo lang kenden, was hij bij ons op bezoek terwijl de kleinkinderen hier ook rondliepen. Plots zei hij: ‘Och, die kutkinderen.’ Hij bedoelde dat natuurlijk niet slecht, maar toch schrok ik wel even. (lacht)

Gekke gewoontes Sabine over Riadh: “Zijn gekke selfies. Riadh trekt zijn mond altijd in dezelfde grappige plooi waneer hij foto’s van zichzelf maakt.” Riadh over Sabine: “Ze geeft niet graag taken uit handen, en als je iets hebt vuilgemaakt, moet het meteen weer opgeruimd worden.”

“Het televisiewerk van Riadh probeer ik heel nauwgezet te volgen. Van zijn recentste programma #BelRiadh heb ik bijvoorbeeld alle afleveringen bekeken.

“En als hij op het nieuws te zien is, stop ik even met afwassen. Ik zie hem graag bezig, ja. Hij brengt zijn boodschap vlot en toegankelijk, en dat kan ik appreciëren. Hij doet zich op het scherm ook niet anders voor dan hoe hij in het dagelijkse leven is. Misschien is hij iets serieuzer. Maar ook zeker niet veel.”