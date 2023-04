Alle geldstromen samengeteld gaat er jaarlijks meer dan 150 miljoen euro naar de partijen. Dat is te veel?

“Ik ben nog altijd grote voorstander van een federale financiering van de partijen. Maar vandaag gaat het veel verder dan een eenvoudige toelage. Op alle mogelijke manieren vloeit geld van de gewesten, de gemeenschappen en de provincies naar politieke partijen. Politieke partijen zijn daardoor veel te rijk geworden.”

Dat systeem bestaat natuurlijk omdat politici en partijen zichzelf dat geld gegund hebben.

“Dat klopt, maar het zou ook verkeerd zijn om terug te keren naar de situatie van vroeger. Toen gingen parlementsleden en voorzitters bij alle bedrijven op zoek naar geld. Ze werden waterdragers van bedrijven en mensen met veel centen. Een vreselijke situatie. Het doel van de partijfinanciering is nog steeds goed. Maar de rivier is buiten zijn oevers getreden, de omvang is gewoon overdreven.”

U pleit onder meer voor een plafond per partij.

“Ik denk dat er grenzen zijn aan hoeveel geld een partij nodig heeft, ja. En mijn voorstel - 7 miljoen euro per jaar - is nog altijd een aanzienlijk bedrag. Maar op zeker moment heb je als grote partij geen bijkomend geld meer nodig om je boodschap aan de bevolking kenbaar te maken. Als partijen zo veel geld hebben dat ze de ander kunnen platwalsen op sociale media, zit je in een ongezonde situatie.”

Als partijen zo rijk zijn dat ze kunnen beleggen in vastgoed, hebben ze dat geld eigenlijk niet nodig?

“Dat klopt. Toen de partijfinanciering werd uitgedacht, was het nooit de bedoeling om dat geld te beleggen. Het ging erom een goede studiedienst uit te bouwen en je boodschap op een correcte manier te kunnen communiceren aan de bevolking. Al het andere geld is niet nodig.”

Er sneuvelen nogal wat heilige huisjes in uw plannen. Zo moet het verboden worden dat parlementaire medewerkers voor de partij werken.

“Dat is al het geval in het Europees Parlement, waar ik mijn inspiratie gehaald heb. De kracht van het parlement neemt al vele jaren af, omgekeerd evenredig met de toenemende macht van politieke partijen. Veel parlementsleden lezen enkel nog teksten af die opgesteld zijn door de partijorganen. Dat moet stoppen. Parlementsleden moeten goed wetten kunnen maken en de regering controleren - en daartoe moeten ze goed omringd worden, wat vandaag niet het geval is.”

Omdat die middelen afgewend worden naar de partij?

“Inderdaad. Heel veel van die parlementaire medewerkers worden enkel ingezet op de communicatiediensten. Dat zijn tonnen overheidsgeld die op een sluikse manier gebruikt worden voor pure propaganda. Dat is niet in het voordeel van de samenleving.”

Nog een heilig huisje: de afdrachten die parlementsleden betalen aan hun partij.

“Ik stel voor om dat te begrenzen op 3.000 euro per jaar. Vandaag worden verkozenen verplicht om veel meer af te dragen aan hun partij - trouwens ook veel meer dan de gewone burger aan een partij mag schenken, wat op zich al niet logisch is. Kijk, het is gewoon niet goed dat de wedde van parlementsleden opnieuw gebruikt wordt om partijen te financieren. Dat gaat over vele miljoenen. Dan kan men beter de wedde van de parlementairen verlagen.”

U dient uw voorstel alleen in, zonder steun van de partij, en dan nog in de Senaat. Dat maakt niet erg veel indruk.

“Ik hoorde onlangs dat 60 gelote burgers zich gaan bezighouden met de partijfinanciering. Dan denk ik: die mogen dat allemaal doen, maar het is toch in het parlement dat het echte debat gevoerd zal moeten worden. Daarom vind ik het belangrijk om mijn nek uit te steken. Ik ben er trouwens van overtuigd dat veel mensen mijn ideeën zullen steunen. Maar velen kunnen het wetsvoorstel niet mee ondertekenen, omdat het partijhoofdkwartier dat niet zou appreciëren.”