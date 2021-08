‘Als morgen een asteroïde op onze planeet dreigt in te slaan, kunnen we daar niets aan doen’

Astronomen spotten Bennu voor het eerst in 1999. Waarom krijgt de asteroïde plots weer aandacht?

“Onderzoekers van de NASA stuurden in 2016 ruimtetuig OSIRIS-REx naar Bennu om er meer informatie over het oppervlak van de asteroïde te verzamelen. Op die manier wilden ze zo precies mogelijk in kaart brengen welke baan het ruimteobject de komende eeuwen zal volgen. In mei begon OSIRIS-REx aan zijn twee jaar durende terugreis naar de aarde en sindsdien stuurde het toestel al een deel van de verzamelde data door. Daaruit blijkt dat de kans dat Bennu op aarde zal inslaan, groter is dan gedacht. Tussen 2135 en 2300 is de kans op een botsing met onze planeet 1 op 1.750.”

In welke mate zou een inslag het leven op aarde veranderen?

“Als Bennu met onze planeet botst, zal dat redelijk catastrofaal zijn. De asteroïde kan natuurlijk gebieden waar mensen wonen en leven verwoesten, maar bij een zeelanding in de buurt van een kust dreigt er eveneens gevaar. Dan zou de inslag tot tsunami’s kunnen leiden. Toch zijn een aantal factoren die de ernst van een mogelijke botsing bepalen voorlopig onbekend. De ruimterots heeft een doorslag van 500 meter, maar het is mogelijk dat daar nog een stuk van afbreekt. Dat zou goed nieuws zijn. Een inslag van een kleine asteroïde heeft minder impact. Ter vergelijking: de planetoïde die de dino’s deed uitsterven, had een vermoedelijke diameter van 150 kilometer. Daar zit Bennu dus ver af.”

De NASA heeft het nog steeds over een ‘kans op een inslag’. Waarom is het zo moeilijk om zekerheid te bieden?

“Er zijn verschillende natuurwetten die op de planetoïde inwerken en die de koers ervan mee bepalen. Zodra een ruimteobject als Bennu in de buurt van de zon komt, warmt één kant ervan bijvoorbeeld op. Dat proces kan de richting die de asteroïde uitgaat nog volledig omgooien. Daarom is het zo belangrijk dat OSIRIS-REx het oppervlak van Bennu in kaart bracht: zo kunnen we beter op die veranderingen anticiperen.”

Er is veel aandacht voor Bennu, maar dreigt er geen groter gevaar in ruimteobjecten die op weg zijn naar onze planeet en die we momenteel nog niet zien?

“Dat risico mogen we inderdaad niet uit het oog verliezen. Asteroïden stralen zelf niet en kunnen licht enkel reflecteren. Bij donkere exemplaren is het daarom niet altijd makkelijk om ze te signaleren. Twee jaar geleden bleek nog dat asteroïde 2019 OK voorbij de aarde zoefde terwijl niemand dat voorspeld had.”

“Als er morgen een asteroïde opduikt die haast onmiddellijk op onze planeet dreigt in te slaan, dan zijn we niet klaar om daar iets aan te doen. Er zijn wel theoretische ontwerpen voor satellieten die in de richting van de ruimteobjecten afgevuurd kunnen worden, maar die zijn nog niet gebouwd. Het zal volgens mij nog wel 10 jaar duren voor ze wel inzetbaar zijn. Ik geloof wel dat het belangrijk is om op de ontwikkeling daarvan in te zetten. De situatie is moeilijk en onvoorspelbaar, maar we mogen niet wachten tot het onheil echt op ons afkomt om iets aan de situatie te doen.”