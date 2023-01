Als je ziet wat er op het raam van het gezin van Magalie en Jarno staat, ga je in het lot geloven

Aan het raam van Jarno en zijn mama Magalie hangt een gedicht. Jarno’s papa is overleden en Magalie wilde hem opbeuren met een ‘Weesgedicht’. De keuze was niet evident en er kwam een omweg aan te pas, maar het lot heeft bepaald dat Stijn De Paepe het gezin nu troost brengt.

Ik vraag Jarno of hij iets wil vertellen over zichzelf. “Ik ben elf jaar, woon in Laarne en ben een grote dierenvriend. Nu heb ik jammer genoeg geen dieren meer. Ik heb er al veel verloren, maar daar kan ik al beter mee omgaan. En binnenkort ga ik boksen, denk ik.” Woensdag is zijn eerste proefles, knikt mama Magalie. “Als uitlaatklep. Jarno is een beetje boos op de wereld sinds zijn papa is overleden.”

Tom is maar 43 jaar mogen worden. Naast zijn zoon had hij ook een dochter, in maart zou hij nog eens vader worden. Niet meer met Magalie, maar dat verandert er niks aan dat ook zij haar zoon moet opvoeden zonder zijn papa.

“Tom had diabetes, maar weigerde zich daardoor te laten insnoeren. Hij wilde leven voor duuzd”, vertelt Magalie. “Door de suikerziekte is Tom aan het begin van de herfstvakantie in een coma beland. Na ruim een week vol onderzoeken bleken zijn kansen op een menswaardig bestaan nihil te zijn. Tom hield ervan om anderen te helpen en dat heeft hij gedaan tot op het laatst, toen hij orgaandonor werd. Daar is Jarno heel trots op.”

“Zou het niet leuk zijn om een gedichtje op onze vensters te hebben?” leest Magalie wat later in het WhatsApp-groepje van haar woonerf. Het gaat om de actie #Weesgedichten: in heel Vlaanderen roepen bibliotheken tijdens de Poëzieweek op om enkele verzen te ‘adopteren’ en ze op je ruit te laten schrijven. Maar de gedichten die nog beschikbaar zijn, raken Magalie niet. “Wij zijn geen literaire wonderen, en je hebt zo van die gedichten waarvan je denkt...” Ze zucht. “Dan ging ik eens kijken tussen de gedichten die al waren geadopteerd. Twee daarvan troffen me wel. Het was klare taal en ik dacht dat ze Jarno ook steun konden bieden in zijn rouwproces.” Ze blikt naar haar kleine grote man. “Helaas was de regel duidelijk: elk gedicht mocht maar één keer worden geadopteerd.”

Diane van de bibliotheek zou haar best doen om iets te regelen, beloofde ze. Eén telefoontje volstond. Geert, de cafébaas uit Laarne die voor één van de twee gedichten had gekozen, twijfelde geen seconde om het af te staan. Het had evengoed dat andere kunnen worden, Geert nam gewoon als eerste zijn telefoon op. Maar als je ziet wat er op het raam van het gezin van Magalie en Jarno staat, ga je in het lot geloven.

Wacht nu maar af,

Van eb komt vloed.

Er komt een dag,

dan komt het goed.

Er komt een dag

dat alles klopt

Wacht nu maar af

totdat het stopt.

Rechtsonder staat de naam van de auteur: Stijn De Paepe.

“Ik vind het niet zo mooi. Eb en vloed. Papa hield niet eens heel erg van de zee”, zegt Jarno. Ik zeg hem dat dat oké is en dat niet alles voor iedereen mooi hoeft te zijn. Ik vertel hem dat Stijn elke dag een gedicht schreef voor De Morgen. Dat hij ook ziek was, dat hij ook vorig jaar is gestorven en hoeveel mensen met hem meeleefden. Dat Stijn nog een jaartje jonger was dan zijn papa en dat hij ook twee dochters had.

“Dat wist ik niet”, zegt Jarno. “Ik dacht dat Stijn gewoon de man was die het hier op het raam is komen schrijven.”

Vorig jaar was Stijn De Paepe de peter van #Weesgedichten, vertelt Dimitri Verbelen van bibliotheek Utopia in Aalst, waar het project tijdens de coronacrisis ontstond. “Hij lichtte ons in over zijn gezondheidstoestand zonder toeters of bellen, alsof het een fait divers was. We zaten aan onze stoel genageld. Dat hij het peterschap op zich nam zonder over zijn ziekte te reppen, zegt alles over zijn aimabele persoonlijkheid en zijn groot hart voor de poëzie. Zijn gedicht ‘Raam’ staat nu permanent op het raam van onze bib, waar hij het eigenhandig op schreef.”

Magalie glimlacht naar haar bokser in spe. “Er komt een dag dat je De Morgen in een kast vindt en gaat zeggen: checkt da, mijn gekke mama heeft toen echt de zotste dingen gedaan om mij ook maar een beetje te helpen met het verlies van mijn papa.”

“Je hebt je best gedaan, mama”, grijnst Jarno. Hij kijkt me in de ogen. “Wil je in de krant schrijven dat kinderen tijd moeten doorbrengen met hun papa’s en dat papa’s voor hun kinderen moeten zorgen?”

“En voor zichzelf”, vult Magalie aan.

Tegen het verdriet helpt soms alleen maar klare taal.