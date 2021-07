Podcast Van twee kanten

▶ Als je vanaf het prille begin moet nadenken of je kinderen wil: ‘Ik had er geen moment aan gedacht dat ik beide teelballen kon verliezen’

Overleeft een liefde ziekte, een miskraam of vreemdgaan? In ‘Van Twee Kanten’, een podcast van De Volkskrant, interviewt Corine Koole twee geliefden over een heftige gebeurtenis in hun relatie. Ze interviewt ze apart van elkaar, zodat ze openhartig kunnen praten over hun verlangens, geheimen en strubbelingen binnen hun relatie. Soms voor het eerst hardop uitgesproken.