‘Als je loopt te piekeren, is een wandeling maken het slechtste wat je kan doen’: podcastmaker Maite Goossens

Vorig jaar maakte u al eens een podcast voor De Morgen over mentale problemen. Waarin verschilt deze nieuwe reeks van de vorige?

“De vorige podcast ging echt in op pathologieën. Wat is een burn-out bijvoorbeeld? Deze reeks gaat meer over alledaagse moeilijkheden waar we allemaal mee geconfronteerd worden. Dat zijn dan niet de zaken waarvoor je een psycholoog nodig hebt, maar ze kunnen je levenskwaliteit wel aantasten.”

Welke problemen zijn dat?

“Er zijn zeven afleveringen, elk met hun eigen thema: veel piekeren, slecht slapen, dikwijls angstig zijn, vaak onzeker zijn, slecht loslaten, een stemmetje in mijn hoofd dat zegt dat ik het slecht doe, en ongelukkig zijn hoewel je eigenlijk alles hebt. Daar ga ik telkens met een psychotherapeut, Wilfried Van Craen, over in gesprek. We proberen dat te kaderen en mensen ook concrete tips te geven om daar iets aan te doen.

“Van Craen haalt die tips zowel uit de klassieke, westerse cognitieve psychologie als uit eerder oosterse inzichten. Hij is een gediplomeerd psychotherapeut maar is ook mindfulnesstrainer en geeft cursussen over meditatie. Maar zonder zweverig te worden en altijd wetenschappelijk onderbouwd. Dat vind ikzelf heel belangrijk.”

Kan u een voorbeeld geven van zo’n concrete tip?

“Als je aan het piekeren bent, zeggen mensen al snel dat je eens moet gaan wandelen of je even moet neerliggen in de zetel. Maar eigenlijk is dat het slechtste dat je kan doen. Wij hebben namelijk een monkey mind, een aapjeshoofd. Daarbinnen springen aapjes continu van de ene naar de andere tak. Als je die niet afleidt, blijf je piekeren. Je moet met andere woorden niet neerliggen, wel net je geest afleiden door iets anders te doen. Misschien bak je wel graag een taart of kijk je liever naar een film?

“Wilfried (Van Craen) zegt dat mooi: ons brein keert altijd terug naar de losse eindjes, naar de zaken die we nog niet afgerond hebben. Dat kan de laatste ruzie met je lief zijn, maar evengoed een slechte dag op je werk.”

Is er iets dat u zelf geleerd hebt en nu toepast op uw eigen leven?

“Vooral dat laatste: dat ons brein altijd terugkeert naar de losse eindjes. Nu besef ik dat gedachten van angst of onzekerheid enkel in mijn hoofd komen omdat mijn brein op automatische piloot overschakelt. Ik heb mezelf geleerd dat te herkennen en te zeggen: ‘Neen, ik denk dat alleen maar. Ik maak mezelf verhalen wijs van angst of onzekerheid, maar ik bén zo niet.’”

Wat wilt u met de podcast bereiken?

“Mensen helpen, uiteraard. Maar ook wil ik het taboe rond mentaal welzijn doorbreken. Zo vertel ik in de podcast dat ook ik nog altijd onzeker ben. Mensen kunnen daar misschien raar van opkijken en zeggen: ‘Jij hebt toch al veel bereikt?’ Toch denk ik nog bij alles dat ik maak: ‘Is dit wel goed?’ Dat durfde ik vroeger niet goed uit te spreken. Dankzij de gesprekken met Wilfried weet ik dat er niets mis is met mij, maar dat zoiets des mensen is.”

Is er nog altijd een taboe rond mentaal welzijn?

“Er is een positieve evolutie, bijvoorbeeld door acties zoals de Rode Neuzendag. Maar het is nog niet wat het moet zijn. Dat leid ik af uit reacties die ik kreeg op de vorige reeks. Mensen vertelden me dat ze zelf problemen hadden maar dat niet durfden te zeggen. Het is misschien al meer bespreekbaar om te zeggen dat andere mensen mentale problemen hebben. Dat voor jezelf toegeven, blijft voor velen een hele stap.”