‘Als je Kiev niet kan innemen, hoe wil je dan Parijs of Berlijn gaan aanvallen?’: Hendrik Vos over de Russische plannen

Het uiteindelijke doel van Rusland is ‘het creëren van een open Eurazië, van Lissabon tot Vladivostok’. Het zijn de woorden van Dimitry Medvedev, een trouwe luitenant van Poetin, en ze klinken zeer onheilspellend. Wil Rusland na Oekraïne ook de rest van Europa aanvallen? ‘Compleet krankzinnig’, zegt professor Hendrik Vos. ‘Als je Kiev niet kan innemen, hoe wil je dan Parijs of Berlijn gaan aanvallen?’

Medvedev deed de uitspraak in een post op het berichtenkanaal Telegram. De voormalige president en premier van Rusland is een trouwe volgeling van huidig president Poetin. Aan het einde van een uitgebreid en onsamenhangend bericht, waarin hij de slachtingen in Boetsja botweg “fake news” noemde, zegt hij dat Rusland streeft naar een Eurazië van Lissabon tot Vladivostok. De Portugese hoofdstad is de meest westelijke stad van continentaal Europa, Vladivostok bevindt zich helemaal in het oosten van Rusland.

Op sociale media ontstond onrust over de uitspraken van Medvedev. Sommigen vrezen dat Poetin zijn rijk nog verder wil uitbreiden. “Bloedbaden zoals in Boetsja van Lissabon tot Vladivostok, dat is eigenlijk wat hij bedoelt”, zegt de Letse minister van Defensie Artis Pabriks op Twitter.

Belachelijk

Als Medvedev inderdaad bedoelde dat Rusland de rest van Europa gaat veroveren en een imperium gaat bouwen tot aan de Atlantische Oceaan, is hij heel goed bezig zichzelf belachelijk te maken. “Dat klinkt wel groots en stoer, maar als je er niet in slaagt Kiev te veroveren, hoe kan je dan verwachten dat je naar Berlijn of Brussel gaat oprukken? Dan ga je de NAVO even opzijschuiven? Dat is bijna lachwekkend en helemaal van de pot gerukt”, zegt professor Europese politiek Hendrik Vos (UGent).

Volgens Vos heeft Rusland noch de kracht, noch het leger, noch de uitrusting om de ambitie van een Euraziatisch rijk te realiseren. “Krankzinnig is dit! De Russische economie is op dit moment even groot als die van de Benelux. Ga je met zo’n economie achter je Europa veroveren? Dat zijn van die uitspraken over mythische concepten die geen enkele realiteitswaarde hebben.”

“Eurazië is een louter geografisch concept, daar hangt geen enkele politieke betekenis aan vast. Het is totaal niet te vergelijken met het Ottomaanse of het Romeinse Rijk. Die hebben wel ooit bestaan. Zo’n enorme Europese regio van Lissabon tot Vladivostok onder één politiek gezag, dat is nooit eerder gebeurd en is ook niet realistisch.”

Loopjongen van Poetin

Degene die de uitspraken deed, is ook niet meteen de belangrijkste stem in het Kremlin. “Medvedev is een loopjongen van Poetin. Misschien illustreert deze uitspraak wel de stemming in het Kremlin: totaal losgeslagen. Het lukt niet in Oekraïne maar intussen vertellen ze aan de Russen dat ze nog veel meer en veel grotere plannen hebben. Maar ik denk dat zo’n groot Rusland niet zal lukken met dit leger.”

Het Russische staatspersbureau RIA Novosti publiceerde intussen een opiniestuk met als titel ‘Wat Rusland moet doen met Oekraïne’. Daarin staat: “De bandietenelite moet worden geliquideerd, heropvoeding is onmogelijk. Onbuigzame nazi’s moeten uitgeschakeld worden”, maar ook dat “naast de hoge pieten, een aanzienlijk deel van de massa schuldig is”.