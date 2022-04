‘Als je een kind op die manier verliest, kijkt iedereen meteen naar je vrouw’: ook vaders hebben nood aan een rouwproces

Dat superster Cristiano Ronaldo zijn pasgeboren zoontje verloor, raakt een gevoelige snaar bij veel vaders. Ruimte om te rouwen blijft voor hen een schaars goed. ‘Van mannen wordt verwacht dat ze sterk zijn om hun vrouw op te vangen.’

Een tweeling, zo kondigden Cristiano Ronaldo en partner Georgina Rodríguez in oktober vol blijdschap de komst van een vijfde en zesde kind aan. De wens nam echter een wending die je niemand toewenst. Maandagavond communiceerde de Portugese voetbalster het verlies van zijn pasgeboren zoontje. Een gezond meisje is er wel, en dat geeft sterkte om het moment met “enige hoop en blijdschap” te beleven. Verder laat het gezamenlijke statement weinig ruimte voor twijfel: het is “de grootste pijn die ouders kunnen voelen”.

Niet louter de moeder dus. Dat is best een bijzondere boodschap, vindt Franky Reyns (28). Elke week wandelt hij na het werk, vaak op zijn eentje, langs de begraafplaats van zijn twee zonen Ferre en Eden, die vier jaar geleden ‘niet levensvatbaar’ bleken. “Diep vanbinnen zit er een gevoel dat nog steeds knaagt. Het is heel hard binnengekomen”, vertelt hij. “Gelukkig kreeg ik toen veel steun van mijn voetbalploeg. Verder werd er aan mij niet veel aandacht besteed.”

Zo gaat het vaak als een kind sterft in de buik of bij de geboorte, merkt Shanti Van Genechten, oprichtster van Kinderwens ExpertiseNetwerk vzw. “De eerste opvang gaat meestal louter naar de moeder, omdat zij de lichamelijke impact heeft meegemaakt.” Ergens is die reflex logisch, maar bij een zwangerschap draait het om meer dan een vrucht. Het gaat ook over verwachtingen, een grote kinderwens. Die delen beide partners in veel gevallen.

Verlof

“Terwijl mijn vrouw naar de psycholoog ging, werd van mij verwacht dat ik buitenkwam en het huishouden recht hield. In de supermarkt zag ik dan zwangere vrouwen of pasgeboren kinderen, en dat was telkens een klap: hier had ik ook kunnen staan met mijn zonen”, vertelt Reyns.

Klinisch psycholoog Nina Mouton heeft het meermaals gezien in haar vroegere praktijk. Moeders die alleen kwamen om verlies te verwerken, of vaders die nogal geforceerd meegesleurd werden richting consultatie. “Eens ze die stap hadden gezet, zag ik nochtans vaak hoeveel deugd ze hadden van een gesprek. Je kan de lichamelijke impact voor een zwangere vrouw niet negeren, maar daarom hoef je de emotionele beleving van beide partners niet te ondergraven.”

Veel hangt samen met maatschappelijke verwachtingen. Het vlaggenschip: “De man moet sterk zijn om zijn vrouw op te vangen, en zijn verdriet in de schaduw verwerken”, zegt Van Genechten. Die verwachting doorbreekt Ronaldo nu voor een stuk. Dinsdagavond past de topschutter van Manchester United voor de belangrijke wedstrijd tegen Liverpool, met de zegen van zijn ploeg.

Het is helaas de realiteit dat omgeving of werkgever schamper durft te reageren als partners tijd vragen om op adem te komen. In Nieuw-Zeeland is vorig jaar dan wel een wet gestemd die elke ouder bij een miskraam of doodgeboorte het recht geeft op drie dagen verlof, zo progressief is het aan de andere kant van de wereld nog niet.

Zo mocht Sil Cordier (30), die vijf ‘vlinderkindjes’ heeft, aan den lijve ondervinden. “Als je een kind op die manier verliest, kijkt iedereen meteen naar je vrouw. Dat ik ook een paar dagen thuiszat, kon mijn schoonmoeder totaal niet vatten. ‘Die kan toch werken?’”

Hij geeft het grif toe: “Na het eerste kindje dat we verloren, heeft mijn eigen vrouw me zowat naar de auto moeten dragen.” De boodschap ‘het hartje klopt niet meer’ kwam er na een lange en zware vruchtbaarheidsbehandeling, waarin Cordier vaak worstelde met een “gevoel van machteloosheid”. Het is iets waar partners wel vaker mee worstelen omdat ze de lichamelijke impact niet kunnen delen, zegt Van Genechten, maar waar ze tegelijk moeilijk hun gevoelens over uiten.

Sil Cordier (30) heeft vijf ‘vlinderkindjes’. ‘Als je een kind op die manier verliest, kijkt iedereen meteen naar je vrouw. Dat ik ook een paar dagen thuiszat, kon mijn schoonmoeder totaal niet vatten.' Beeld Tine Schoemaker

Instrumenteel rouwen

Praten over emoties, dat blijft een worsteling voor veel mannen. In Nederland is daarom een platform opgericht, De vergeten vader, waar mannen in een veilige omgeving hun verhaal kunnen neertypen, los van hun persoonlijke omgeving. Daar heersen nog vaak genderpatronen die zich al vroeg hebben genesteld: “Jongens huilen niet, meisjes worden niet kwaad”, zegt Mouton het met een boutade.

Dat uit zich op latere leeftijd in verschillende vormen van rouw, vertelt Van Genechten. Waar vrouwen vaker een emotionele rouwstijl hanteren en veel praten, zit er bij mannen een instrumenteel randje aan. “Ze storten zich op hun hobby of hun werk, soms als een vlucht. Dat wordt dan gepercipieerd als ‘ze zijn er niet mee bezig’, maar het is gewoon een andere uiting.”

Op zulke momenten is het volgens beide experts vooral belangrijk om een partner met een simpele vraag ruimte te geven: ‘En hoe gaat het met jou?’ “Begin er gewoon over”, zegt Mouton. “Dat mag gerust op een stuntelige manier zijn. De grootste zorg van ouders die een kind hebben verloren, is meestal dat hun kind vergeten zal worden. Zelfs jaren later kan het deugd doen om erkend te worden in je verdriet.”

Ook voor een relatie is zoiets belangrijk. Geen enkele partner wil zich, zoals Sil Cordier het benoemt, “achtergestoken voelen” als het gaat over rouwgevoelens. “Sowieso ontstaat er frictie, want elke persoon rouwt inherent in een ander ritme”, aldus Mouton. “Maar je komt weer dichter door de verschillende rouwprocessen te erkennen: dat van de moeder, dat van de vader, en eigenlijk ook dat van het koppel.”

Ouders die een kind verliezen tijdens de zwangerschap of rondom de geboorte kunnen terecht bij het platform www.sterrenkinderen.be.