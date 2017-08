“We zijn tot alles bereid om Max te helpen. We geven ons kind niet op.”

“Hij heeft dringend nood aan vakantie”, dachten Lenny Sterckx en Manu Hendrix toen hun zoontje Max vorige winter klaagde over hoofdpijn en lastig deed aan tafel. Maar de kerstperiode deed de jongen van zes geen deugd. Zijn klachten werden erger en een uitstap aan zee eindigde in het ziekenhuis. Na een aantal onderzoeken kregen de ouders dit te horen: "Uw kind heeft een zeldzame hersenstamtumor." Gevolgd door: "Het spijt ons maar we kunnen hier niets aan doen."

De wereld van Lenny en Manu stortte in. Verbijstering, ongeloof. “We hebben meteen gevraagd of er nergens ter wereld een klinische studie was waarmee we Max zouden kunnen genezen.