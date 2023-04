‘Als ik zie welke huizen mensen tegenwoordig laten bouwen, dat zijn halve kastelen. Onverstandig’

Hoe word je rijk in tijden van crisissen? Private banker Jan Vanoverbeke deelt zijn tips in zijn boek Leren van de rijken, deel twee. ‘Als ik lang onderweg ben, neem ik mijn eigen boterhammen mee. De rijken zijn ook gierig, hè.’

‘Iedereen houdt van geld, maar niemand is er graag mee bezig. Ik begrijp dat. Financiën zijn ook niet de meest sexy materie.” Aan het woord is Jan Vanoverbeke, een private banker die net over geld een boek op de markt brengt: een tweede deel van Leren van de rijken. “Dat boek was, enigszins verrassend, een groot succes. We zaten er pal op qua timing: de coronacrisis was net achter de rug en daar doken plots de energiecrisis en de ­inflatie op. Zelfs de middenklasse kreeg het moeilijk en greep terug naar het klassieke huishoudboekje. De toekomst oogt onzeker, dus de vraag naar informatie en hulp blijft groot.”

Volgens recente cijfers heeft ruim de helft van de middenklasse het moeilijk om rond te komen. De helft komt niet rond. Twee derde kan niet meer sparen. Vindt u dat we niet goed met ons geld omgaan?

“Je kunt natuurlijk niet ontkennen dat veel producten duurder geworden zijn, dat heeft een impact. Maar we willen ook heel veel. Mijn ouders hadden bijvoorbeeld één auto, nu is twee wagens per gezin normaal. En ooit was een zwembad iets voor ultrarijken, vandaag hebben zwembadbouwers meer werk dan ooit. Ook sociale media wakkeren het verlangen naar meer aan. Maar er wordt ook heel weinig gepraat over geld en hoe we daar op een goede, zakelijke manier mee moeten omgaan. Bij mensen die geld hebben, leeft dat taboe minder.”

In uw boek schrijft u: het verlangen naar rijkdom is vaak leuker dan rijk zijn.

“Dat is natuurlijk een boutade, maar er zit wel een grond van waarheid in. Onderzoeken tonen aan dat vanaf een bepaalde mate van rijkdom het geluk niet meer evenredig mee­stijgt. Je wordt niet gelukkig van drie keer per dag kaviaar eten. Bovendien komen met rijkdom ook verantwoordelijkheden en zorgen. Wie veel heeft opgebouwd, moet dat vermogen bewaken zodat het niet verdwijnt. Geld kan ook tot familiale spanningen en jaloezie leiden, zeker als het vermogen verdeeld moet worden.

“En hoe voed je in zulke omstandigheden je kinderen op? Weinig mensen willen een fils à papa, maar het is heel moeilijk om je kinderen tot zuinigheid aan te manen als je zelf met een Porsche rijdt. Wat doe je als je zelf dierenarts wilt worden maar een grote druk voelt om het familiebedrijf over te nemen? Soms willen kinderen van rijke ouders hun eigen succes uitbouwen maar falen ze. Dat is ook pijnlijk.

“Als je uit een ‘normale’ familie komt, ligt de weg toch meer vrij: je hebt niets te verliezen en niets te bewijzen. En nog zoiets: hoe meer je hebt, hoe meer mensen aan je mouw trekken. Wie geld heeft, moet een emotionele muur kunnen optrekken.”

Als je rijk bent, verwacht iedereen van jou een tournée générale?

“Mensen gaan er snel van uit dat zij mogen meegenieten van je rijkdom: de bankier valt je voortdurend lastig met beleggingsvoorstellen en je kind verwacht dat je bijlegt voor de dure bouwgrond die het op het oog heeft. Je moet dat kunnen afhouden, voor je eigen gemoedsrust. Het is zaak om alle emotie opzij te schuiven en met een zakelijke blik naar dat geld te kijken. Dat maakt dat sommige welgestelde mensen keihard overkomen. Rijkdom is niet altijd het grote ­cadeau dat wij er van maken.”

Maar toch: wat is het grote geheim? Hoe worden mensen rijk?

“Rijke mensen zijn vooral niet bang. Ze staan optimistisch, hoopvol en gedreven in het leven. Dat maakt dat er ook wat rare kwieten tussen zitten. Die bereidheid om ­risico’s te nemen is wat hen onderscheidt van andere mensen: ze lenen maximaal en durven zich volop in de schulden te steken. Er zijn genoeg verhalen van bedrijven die op de rand van het faillissement stonden maar waar de bedrijfsleider koppig zijn koers volgde en zijn bedrijf er met veel succes door sleurde. Bijna alle toplui hebben een moment gekend waarop het kantje boord was, maar die dieptepunten schrikken hen niet af.”

Het is makkelijk om risico’s te nemen als je geld hebt. Wie nauwelijks het einde van de maand haalt, haalt geen zotte toeren uit.

“Jonge mensen zeggen dat ook vaak, dat mijn generatie het makkelijk heeft omdat we al een spaarpotje hebben en zogezegd de vrijheid hebben om eens een gok te ­wagen. Daar ben ik het niet mee eens, het tegendeel is waar: wie jong is en weinig te verliezen heeft, is vrij om risico’s te nemen. Koop dat huis, richt dat bedrijf op. Als het misgaat, heb je nog een heel leven om weer recht te staan en opnieuw te beginnen.

“Ik heb daarentegen al een gezin te ­onderhouden en een spaarpot waarvoor ik hard heb gewerkt. Die wil ik niet meer verliezen, want ik heb minder tijd om een financiële tegenslag te verwerken.

“Nog zo’n cliché is dat geld geld maakt: je hebt zogezegd geld nodig om rijk te worden. Maar met de digitalisering is ondernemerschap ook veel democratischer geworden. Vaak heb je niet veel meer dan een laptop, een goed idee en daadkracht nodig.”

Maar rijke mensen hebben toch ook boekhouders en bankiers die hen vooruit­helpen?

“Ook daar ben ik het niet mee eens. Vandaag kan iedereen via zijn bank­app vlot ­advies vragen en waar je vroeger voor beursadviezen naar het golfterrein of de besloten salons met rode, pluchen zetels moest, staat het internet vol met toegankelijke informatie. Ik vind dat jonge mensen vandaag vaak meer financiële kennis hebben dan oudere mensen. Ze zijn er veel mee bezig, mijn boek heeft het bij hen ook verrassend goed gedaan.”

Heeft dat ook te maken met de FIRE-hype, die je zou leren hoe je op jonge leeftijd financieel onafhankelijk kunt worden?

“Absoluut, maar ik vind dat gevaarlijke volksverlakkerij. Ik zie dat bij mijn jonge ­neven en nichten: ‘Nonkel Jan, geef mij eens de gouden tip.’ Ze zijn ook bezig met NFT’s en cryptomunten, die zogezegd snel veel opbrengen. Dan zeg ik: hou je toch eens ­bezig met je studie, daar zit meer toekomst in. Quick wins bestaan niet.”

Beeld Jenna Arts

Om rijk te worden moeten we volgens u een ‘natuurlijke volgorde’ aanhouden: zoek eerst een goede job, spaar flink en investeer in een woning. Daarna kun je aan beleggen denken.

“Ik zeg altijd: de beste investering, dat ben je zelf. Volg een goede opleiding en zorg dat je stevig op je twee benen staat. Daarna kan een eigen woning een goede volgende stap zijn.

“Leen dan maximaal, dat doen de rijken ook als ze investeren in iets dat zijn waarde behoudt of zelfs waardevoller wordt. Want doorgaans geldt: hoe ouder je wordt, hoe hoger je inkomen. Maar je aflossing, die blijft gelijk en neemt dus relatief gezien af.

“Toen ik jong was, heb ik mezelf diep in de schulden gestoken om mijn droomhuis te kopen. Het ergste wat me kon overkomen was dat ik mijn lening had moeten herzien of mijn huis weer had moeten verkopen. Maar het is gelukkig een uitstekende beslissing gebleken: mocht ik vandaag mijn huis opnieuw moeten bouwen, zou dat onbetaalbaar zijn omdat de bouwkosten verveelvoudigd zijn.”

U hamert er ook op dat we onze spaar­rekening flink moeten spekken, maar de laatste maanden hoorden we juist dat de inflatie ons spaargeld opvreet.

“Ik ben een echte cashman. Cash was vorig jaar de beste belegging: de meeste beurs­indexen zijn diep in het rood gegaan en ­deden het slechter dan de inflatie. Bovendien geloof ik ook in het belang van een ­liquide buffer als een strategische ‘oorlogs­kas’. Wie opties heeft, kan betere beslissingen nemen en springen als er zich een mooie kans voordoet. Als je wilt beleggen, kun je door de koersdalingen dubbel zoveel aandelen kopen als vorig jaar.

“Of stel: je droomt al jaren van een ­grotere tuin en plots komt het stuk grond naast je woning vrij. Als jij die grond kunt kopen omdat je spaargeld opzij hebt staan, sla je de slag van je leven.

“Of misschien wil je een appartement kopen om te verhuren: als jij de aankoopsom cash op tafel kunt leggen, heb je een grote voorsprong op al die andere potentiële ­kopers die eerst nog via de bank moeten passeren.”

In het ideale scenario hebben we genoeg opzij staan om één jaar van te leven. Dat is voor veel mensen toch onhaalbaar?

“Ik kom dan toch terug op de vaststelling dat velen van ons op nogal grote voet leven. Als ik zie welke huizen mensen tegenwoordig laten bouwen, dat zijn halve kastelen. Die moeten bovendien ook allemaal onderhouden worden, hè. Ik vind het onverstandig om op die manier je vaste uitgaven omhoog te drijven. Ik snap ook niet dat zoveel mensen dromen van een appartement aan zee: ook daarmee drijf je je vaste kosten ­omhoog.”

Als ik meer wil sparen, waar moet ik ­beginnen?

“Die vaste uitgaven zijn stille sluipmoordenaars die altijd terugkomen. Onderzoek hoe je die naar beneden kunt krijgen. En bekijk eens goed waar je zoal geld aan uitgeeft.

“Onlangs ging ik beroepshalve lunchen in een brasserie. Stampvol zat het daar, vol jonge mensen. Ik vraag me altijd af hoe ze dat betalen. Zelf neem ik mijn boterhammen mee als ik lang in de auto zit. Ik weiger 8 euro te betalen voor een plastic broodje onderweg. Je kunt dat onnozel vinden, maar de rijken zijn ook gierig, hè. Zij gaan op een rationele manier met geld om en willen bij elke aankoop het onderste uit de kan halen.”

Nog een tip uit uw boek: we moeten ­strategischer over onze carrière na­denken.

“Ik zie veel mensen die zich laten voortdobberen op het comfort dat hun huidige job hun biedt – een auto, een dure gsm en laptop – zonder dat ze nadenken over hun carrière over twintig, dertig jaar: in welke stoel willen ze zitten als ze 50 zijn en hoe willen ze daar raken? Als je je pad niet zelf uitstippelt en je als speelbal laat gebruiken door je werkgevers, riskeer je op het einde van de rit uitgeblust te raken.

“Het is ook nuttig om te bekijken of je met je competenties terechtkunt in een sector met het beste toekomstperspectief. Als ik bijvoorbeeld ingenieur was, zou ik me niet bezighouden met bruggen bouwen maar me in maritieme techniek specialiseren. België is een mondiale voorloper in offshorewindmolenparken en Antwerpen leeft van de haven: dáár liggen de jobs van de toekomst. Je kunt er een verschil maken en je wordt er ook nog eens uitstekend voor betaald.

“Mensen hebben vaak te weinig aandacht voor de lange termijn en de brede economische tendensen. Artificiële intelligentie is in volle opmars: dit is het moment om na te denken welke jobs hierdoor wellicht gaan verdwijnen en hoe je je kunt specialiseren om later wél nog een verschil te maken.”

Elke crisis biedt kansen, zeggen ze. Hoe kunnen we profiteren van de huidige ­crisis?

“Heb je wat geld opzij staan? Koop dan bijvoorbeeld obligaties, die bieden in tijden van inflatie een mooie interest. Heb je niets met beleggen, dan kun je misschien je ­lening verlengen. Het doet er weinig toe of je veel of weinig geld hebt, je kunt altijd stappen vooruitzetten als je weet wat er zoal mogelijk is.”

Hebben we dus allemaal een private ­banker nodig?

“Goh nee, een private banker is uiteindelijk ook iemand die niet alleen maar aan de klant kan denken, omdat hij geld moet verdienen voor de bank. Zorg vooral dat je je financiële kennis bijspijkert: je kunt elke euro maar één keer uitgeven, zorg dat je dat op de best mogelijke manier doet. Dat is uiteindelijk de beste investering.”