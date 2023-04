‘Als ik zie welke huizen mensen tegenwoordig bouwen: onverstandig’: 9 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

1. ‘Op bevel van papa Poetin’: hoe een ordinaire straatcrimineel leider werd van een huurlingenleger

Langlaufer. Hotdogverkoper. Restaurantuitbater. Zakenman. Huurlingenbaas. Wagnerleider Jevgeni Viktorovitsj Prigozjin (61) was het allemaal.

Hoe schopt een ordinaire straatcrimineel het tot huurlingenleider en de top 10 van ‘belangrijkste Russen’? We schetsen een portret van de man die Poetin soms ‘papa’ noemt en met de rest van de Russische elite in de clinch ligt.

Jevgeni Viktorovitsj Prigozjin. Beeld Telegram

2. Dit is de dode hoek die elk pensioendebat kan doen ontploffen

Net als de inwoners van alle westerse welvaartsstaten (behalve de VS) wordt de Belg gemiddeld almaar ouder. Achter dat mooie gemiddelde schuilt evenwel een brede kloof van ‘gezondheidsongelijkheid’.

Zolang die kloof niet wordt benoemd, zal elk debat over een pensioenhervorming, hoe noodzakelijk ook, explosief blijven, schrijft Bart Eeckhout in een analyse.

Beeld Eva Beeusaert/Photo News

“Iedereen houdt van geld, maar niemand is er graag mee bezig. Ik begrijp dat. Financiën zijn ook niet de meest sexy materie.” Aan het woord is Jan Vanoverbeke, een private banker die net over geld een boek op de markt brengt: een tweede deel van Leren van de rijken.

Hoe word je rijk in tijden van crisissen? Vanoverbeke deelt zijn tips: “Als ik lang onderweg ben, neem ik mijn eigen boterhammen mee. De rijken zijn ook gierig, hè.”

Jan Vanoverbeke. Beeld Steven Richardson

4. ‘Natalia was een papa’s kindje. Ik heb pas later beseft dat we zijn dood anders hebben ervaren’

De jongste is 42, staat bekend als de Beyoncé van de Kempen en heeft net een nieuw album uit. De oudste is 60 en heeft een kledingwinkel in Knokke. Ze hebben een andere moeder, maar delen dezelfde vader: Willy Druyts, ex-atletiekkampioen, die in 2010 overleed aan kanker.

“Toen papa stierf, heb ik Natalia zien veranderen. Ze werd zachter, vooral voor zichzelf.” Lees het interview met Natalia en Patsy Druyts, halfzussen.

Natalia en Patsy Druyts. Beeld Tine Schoemaker

5. Jos D’Haese (PVDA) over het loon van politici: ‘Als je hard wil werken om veel geld te verdienen, ga dan naar de privé’

Er gaat amper een week voorbij of er valt ergens een pensioenbonus uit de kast van het parlement. Koren op de molen van PVDA.

“Het zijn allemaal uitingen van hetzelfde systeem van zelfbediening. Je kan dat niet anders noemen”, zegt fractieleider Jos D’Haese in een interview.

Jos D'Haese. Beeld Tim Dirven

6. ‘Studio Brussel had altijd presentatoren die eruit sprongen. Het gebrek aan smoel is voor mij het grootste gemis’

Met een veertig uur durend dansfeest blies Studio Brussel dit weekend veertig kaarsjes uit. Om in de sfeer te komen bogen Siska Schoeters, Tomas De Soete en Fien Germijns zich in een weekendinterview over verleden, heden en toekomst van de zender: “Wie voor StuBru werkt, voelt zich net iets cooler dan de rest.”

Tomas De Soete, Siska Schoeters en Fien Germijns. Beeld Eva Beeusaert

7. ‘We denken dat met #MeToo alles is opgelost. Maar hoeveel verkrachtingen in eigen land resulteren in een rechtszaak?’

Schrijver Marcel Proust beantwoordde ze ooit in een vriendenboekje, nu geeft De Morgen er een eigenzinnige draai aan. Drieëntwintig directe vragen, evenveel openhartige antwoorden. Vandaag: gynaecologe, hoogleraar en vrouwenrechtenactiviste Marleen Temmerman (70). Wie is zij in het diepst van haar gedachten?

“Omdat ik alsmaar aan het fulmineren was, tegen de kerk, tegen dogma’s, tegen het establishment, enzovoort, heb ik lang lijnrecht tegenover mijn vader gestaan. Die mens heeft serieus afgezien met mij. Maar achteraf zijn we zeer goede vrienden geworden.”

Marleen Temmerman. Beeld Stefaan Temmerman

8. ‘Als het voorjaarsoffensief niet lukt, dan dreigt er een patstelling. En dan ziet het er slecht uit voor de toekomst van Oekraïne’

Het langverwachte voorjaarsoffensief van Oekraïne wordt nu al de laatste mogelijkheid genoemd om het tij in de oorlog te keren. Waar mogen we dat offensief verwachten, en heeft het kans op slagen?

“Als ze doorstoten tot Melitopol, valt het hele Russische defensieve systeem in duigen.” Lees de analyse.

Oekraïense soldaten vuren raketten af op Russische stellingen nabij Bachmoet. Beeld AFP

9. Na de exit van een veeleisend koppel uit Blind gekocht: hoe voorkom je dat je wensenlijst de realiteit overstijgt?

Wat als het wensenlijstje voor een nieuwe woning de realiteit overstijgt? Dat is wat een koppel in Blind gekocht overkwam. Ze verdwenen daardoor uit het programma. Een nogal harde illustratie van de realitycheck waar elke koper door moet: wensen aftoetsen aan wat echt kan. Hoe doe je dat?