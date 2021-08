‘Als ik me verzette, verloor ik opdrachten’: eindelijk gaat ook de kop van Elite-baas Gérald Marie rollen

De Britse prins Andrew wordt het inmiddels erg heet onder de voeten en ontwerper Alexander Wang lijkt te hebben geschikt met zijn aanklagers. Nu moet de kop van Gérald Marie, ex-topman van Elite Parijs, gaan rollen. Eindelijk, want na vele beschuldigingen van aanranding en verkrachting gebeurt er al twintig jaar niets.

Carré Otis woont tegenwoordig in Boulder, Colorado met haar man en twee dochters. De 51-jarige actrice, model en activiste, bij het grote publiek bekend als ex en tegenspeelster van acteur Mickey Rourke in de film Wild Orchid en als gezicht van Calvin Klein, deed tien jaar geleden in haar memoires Beauty Disrupted al gedetailleerd melding van de seriematige verkrachtingen op haar zeventiende door Gérald Marie, de man die sinds de jaren tachtig een kwart eeuw Elite Model Management Europa leidde, gevestigd in Parijs. In modetermen destijds het editorial vlaggenschip, dat modellen representeerde van het kaliber Naomi Campbell, Claudia Schiffer en Cindy Crawford.

Het leverde hem status op, bákken met geld, nachtenlang doorhalen met vrienden in clubs met veertien- en vijftienjarige meisjes op zijn knie die hoopten door te breken in een glamourwereld, een riante villa op Ibiza, heel veel champagne en cocaïne. Het was allemaal al te zien in een BBC-documentaire over Marie uit 1999(!). Daarin biedt hij undercoververslaggever Lisa Brinkworth, zich voordoend als 17-jarig model, in een nachtclub 350 euro aan in ruil voor seks, en heeft hij het over Elites jaarlijkse modellenwedstrijd, The Look of The Year, een wereldwijde zoektocht naar nieuw talent, als ‘a podium of pussy’.

Elf aanklagers

Marie heeft er nooit voor geboet. Hij werd weliswaar de deur uitgewerkt bij Elite, maar ging gewoon weer elders aan de slag. Volgens insiders uit de industrie zou de 71-jarige Marie tot vorig jaar werkzaam zijn geweest bij Oui Management, waar hij modellen naar castings begeleidde. De geruchtmakende documentaire is niet meer online te vinden, omdat maker Donal MacIntyre en zijn team ervan beschuldigd werden een medewerker van Elite onder druk te hebben gezet om uit de school te klappen en er in de montage met enkele quotes zou zijn geknoeid. De BBC moest schikken met Elite’s advocaten, al bestond er nauwelijks twijfel over wat een creep Marie was.

Sinds september zijn er echter elf vrouwen opgestaan die in Parijs een aanklacht tegen hem indienden. Ex-modellen, onder wie Carré Otis (inmiddels de naam van haar man, Sutton, gebruikend), Cindy Walsh, (58) tegenwoordig een populaire radiohost in Amerika, én de BBC-verslaggeefster (53) aan wie Marie zichzelf en zijn erectie opdrong in een club. “Het ergste was nog dat geen van zijn aanwezige vrienden ingreep, het was voor hen business as usual,” vertelde Brinkworth onlangs geëmotioneerd in een uitzending van het Australische tv-programma 60 Minutes, waarin voor het eerst de belastende beelden uit de documentaire weer opdoken. Inmiddels loopt er in Frankrijk een politieonderzoek naar Maries wangedrag in de jaren tachtig en negentig. Volgens zijn advocaten is hij ‘extreem aangeslagen’ door alle beschuldigingen, en ontkent hij in alle toonaarden.

Carré Otis was zeventien jaar toen Marie zich opdrong. Als rebelse tiener met problemen en op dat moment geen contact met haar ouders, werd ze door Elite ‘te exotisch’ bevonden voor de commerciële Amerikaanse markt en naar Parijs gestuurd. Als íemand een ster van haar zou kunnen maken, dan was het Gérald Marie. Omdat ze zo kwetsbaar was, kreeg ze zelfs een veilig plekje in zijn appartement in de Rue du Bac, in de voormalige slaapkamer van zijn dochter. De plek waar hij zich maandenlang aan haar zou opdringen. Otis: “Als ik me verzette, verloor ik opdrachten. Hij had de kaarten in handen en alle macht. Ik kon mijn ouders niet bellen, ik had geen geld, ik was volledig van hem afhankelijk voor onderdak en werk.”

Carré Otis (met een van haar dochters op Instagram) over Marie: ‘Als ik me verzette, verloor ik opdrachten. Hij had alle macht.’ Beeld Carré Otis / Instagram

Model Paula Thomas was kersvers in Parijs aanbeland, 17, en werd de eerste nacht in haar appartement wakker met Marie die bovenop haar zat en de woorden sprak: ‘Welcome to Paris Paula, it’s Gérald’. Tegen de 15-jarige Canadese Shawna Lee zei Marie (destijds 42) na het dichtritsen van zijn gulp dat ze niet zo moest piepen, dat ze anders maar ergens ‘hamburgers moest gaan flippen’. Aan de Zweedse Ebba Carlson toonde hij portfolio’s van succesvolle modellen en vroeg haar of ze wist wat ze ervoor hadden moeten doen om een bankrekening met vijf nullen te verkrijgen. “Daarna schoof hij zijn hand onder mijn rok in mijn vagina.”

Verhuren aan rijke mannen

Extra dolksteek voor Marie is dat zijn ex-vrouw, het Canadese supermodel Linda Evangelista, in een interview met de Britse krant The Guardian, zei de aanklagers te steunen, ‘based on my experiences, I think they are telling the truth’. De seksuele aanvallen vonden voornamelijk plaats in het appartement van Marie en Evangelista, destijds nog zijn vriendin, van 1987 tot 1993 zijn vrouw, als het model de stad uit was.

Marie dartelt nog steeds vrij rond in zwembroek op Ibiza, maar kreeg vorige week donderdag een extra mokerslag. Carré Otis maakte gebruik van New Yorks Child Victims Act en klaagde Marie aan voor herhaaldelijke verkrachting in 1986, en tevens voor mensenhandel door haar te verhuren aan rijke mannen binnen Europa. Ook klaagt ze Trudi Tapscott aan, destijds haar boeker bij het modellenbureau, die Otis’ verblijf in het appartement van het seksuele roofdier regelde.

New Yorks Child Victims Act stelt slachtoffers van kindermisbruik in staat een civiele zaak aan te spannen tegen degenen die hen lang geleden beschadigd hebben, ondanks dat de verjaringstermijn is verstreken. Sinds de wet in 2019 voor twee jaar van kracht ging, zijn er ruim 10.000 zaken aangespannen, waaronder die van Virginia Giuffre tegen de Britse prins Andrew, net als Otis, vorige week kort voor de sluitingstermijn op 14 augustus.

Eén van Otis’ drijfveren om Marie na al die jaren koste wat het kost voor het gerecht te krijgen, is haar woede over de vrijlating van Bill Cosby. Ondanks #MeToo komen veel misbruikers nog steeds weg met hun gedrag. Otis heeft het in haar claim over ‘een industrie die destijds geïnfiltreerd was’ door mannen die hun ‘ongelimiteerde toegang tot jonge, kwetsbare vrouwen gebruikten om gruwelijke daden te verrichten, daar financieel van profiteerden zonder angst voor repercussie’.

Op haar Instagrampost van vorige week, waarin ze schrijft Marie aangeklaagd te hebben, krijgt Otis duizenden steunbetuigingen uit de mode-industrie in de vorm van ‘Go get ‘em’. Onder meer van model Christie Turlington, goede vriendin van Linda Evangelista, en van Weinsteinslachtoffer en actrice Mira Sorvino. ‘Maar we zijn er nog niet,’ schrijft Otis. ‘Alle survivors verdienen dezelfde kans op gerechtigheid.’ Derhalve verzoekt ze New Yorkse wettenmakers de Adult Survivors Act aan te nemen, waarmee ook slachtoffers die ten tijde van het misbruik 18 jaar of ouder waren, ondanks verjaring, alsnog een civiele procedure tegen hun belager kunnen starten.

Eerder viel het doek al voor modefotografen Bruce Weber, Terry Richardson en Mario Testino, die geen celstraf kregen maar vanwege seksueel wangedrag op non-actief werden gezet door de industrie. De Amerikaanse ontwerper Alexander Wang werd in januari door elf mannen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, en lijkt tot nu toe de enige die berouw toont. Wang is in gesprek gegaan met zijn vermeende slachtoffers en heeft hoogstwaarschijnlijk een financiële regeling met hen getroffen, aangezien de aanklacht als sneeuw voor de zon is verdwenen. De ontwerper betuigde in een statement op zijn persoonlijke Instagramaccount spijt te hebben van zijn ‘past personal behaviour’ en de ‘pijn die hij zijn slachtoffers heeft aangedaan’. Hij hoopt anderen aan te moedigen ‘harmful behaviour’ te herkennen en in te grijpen.