‘Als ik al mijn verlof en compensatie opnam, moet ik maar 19 weken werken’: waarom de openbare sector het werk neerlegt

De openbare sector staat voor een hete week: de komende dagen staan heel wat vakbondsacties aangekondigd. Een leerkracht, een brandweerman-ambulancier en een treinbegeleidster vertellen waarom zij meedoen.

‘Je kan op je 58 een lichtere job aanvragen. Maar die bieden ze niet aan’

Bart Van Melkebeke (56), brandweerman-ambulancier

Een lege doos, dat is wat de brandweermannen en ambulanciers dinsdag in Brussel op tafel zullen leggen bij federale ministers van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).

“Die lege doos staat symbool voor het federale statuut van brandweermannen en ambulanciers”, zegt Bart Van Melkebeke, zelf brandweerman-ambulancier. “Dat statuut is er sinds 2015 en toch verdient het nu al de nodige aandacht en aanpassingen.”

Brandweerman-ambulancier Bart Van Melkebeke. Beeld Tine Schoemaker

“Iedere brandweerman of ambulancier kan vanaf 58 jaar een lichtere operationele taak of een administratieve taak aanvragen. Maar brandweerzones bieden die taken niet aan of gaan er niet naar op zoek.” Ook de automatische toekenning van verlof voorafgaand aan pensionering als zulke lichtere taken er niet zijn, bestaat volgens Van Melkebeke alleen in theorie. “Onze job is zeer zwaar, zowel mentaal als fysiek. Om het werkbaar te houden, zou het logisch zijn als we dat vanaf een zekere leeftijd kunnen aanvragen.”

Nog zo’n gekke kronkel die volgens Van Melkebeke in het statuut zit: mensen die zich specialiseren, hebben recht op een zekere erkenning in de vorm van een vergoeding of tegemoetkoming. “Alleen worden de verschillende specialisaties niet bepaald. Ook is er nood aan een beter welzijnsbeleid, met onder andere de erkenning van kanker als beroepsziekte en de aanstelling van een preventieadviseur niveau 1 voor elke zone. Dat is niet het geval.”

Van Melkebeke en zijn collega’s kreunen onder de werkdruk. “Het is zeer moeilijk om vrijwillige brandweermannen en ambulanciers te vinden. Daardoor neemt de werkdruk bij iedereen in de hulpverlening toe. We zouden dat kunnen opvangen door meer beroepsoperationeel personeel in te zetten, maar dat vertikken de brandweerzones. Op den duur komt de dienstverlening voor de burger in gevaar.”

‘Als ik al mijn verlof en compensatie opnam, moet ik maar 19 weken werken’

Anneleen* (37), treinbegeleidster

“Als ik dit jaar alle verlofdagen, compensatiedagen voor overuren en zaterdag- en zondagsrust opneem waar ik recht op heb, zou ik eigenlijk maar 19 van de 52 weken moeten werken.” Treinbegeleidster Anneleen* rekende het begin dit jaar eens uit. “Ik ben niet de enige in deze situatie. Normaal moeten alle achterstallige verlofdagen voor juni 2024 opgenomen worden. Als dat niet gebeurt, dan krijgen we de achterstallige werkdagen uitbetaald. Maar ik wil die niet uitbetaald krijgen, ik wil het verlof krijgen waar ik recht op heb.”

Het is een van de redenen waarom Anneleen vrijdag het werk neerlegt, samen met haar collega’s van de socialistische vakbond ACOD Spoor. “Er zijn hier al decennialang enorme besparingen. Daarom loopt de dienstverlening minder goed dan zou moeten: personeelstekorten leiden tot afgeschafte treinen, gesloten loketten en minder personeel in de stations.”

Anneleen*, treinbegeleidster. Beeld Tine Schoemaker

Anneleen erkent dat de nieuwe beheerscontracten deels een antwoord bieden op haar verzuchtingen. “Maar dat geld komt maar mondjesmaat, verspreid over tien jaar”, zegt ze. “Het duurt nog lang eer we daar de positieve gevolgen van zien op de werkvloer.”

Een van de problemen waar zij en haar collega’s nu op botsen, is de agressie. “Verbale agressie is misschien geen dagelijkse, maar zeker wekelijkse kost”, zegt ze. “Fysieke agressie gelukkig niet. Maar het aantal gevallen van ernstige agressie gaat wel exponentieel omhoog. Vorige week werd een collega van me nog door drie mensen in elkaar geslagen, zelf werd ik in december het slachtoffer van fysieke agressie op de trein. Er is meer personeel nodig, in stations en bij Securail.”

‘Haal de leerkrachten uit de leraarskamer en laat hen meedenken’

Arne Audiens (43), leraar lichamelijke opvoeding buitengewoon onderwijs

Dat er in het onderwijs het een en ander spaak loopt, is onderhand duidelijk. Maar wat leerkracht Arne Audiens stoort, is dat er dan vaak experten aan het woord komen die zelf niet voor de klas staan. “Het zijn vaak mensen als Dirk Van Damme die met ideeën komen”, zegt hij. “Maar die zijn al jaren weg van de werkvloer en hebben er nog weinig voeling mee. Neen, je moet echt leraren uit de leraarskamer halen en laten meedenken.”

Exact wat de vier onderwijsvakbonden proberen te doen deze week: leraren laten brainstormen over oplossingen voor het onderwijs. “We hebben een filmpje van zo’n twintig minuten gemaakt met daarin acht speerpunten, zoals bijvoorbeeld de kernopdracht van de leraar of leefbaar werk”, zegt Audiens. “Bedoeling is dat het personeel dat bekijkt en we dan ideeën uitwisselen, discussiëren en terugkoppelen naar de vakbonden.”

Het is dus niet expliciet de bedoeling van het onderwijs om te staken. Al valt het af te wachten of er vrijdag niet toch nog leraren het werk neerleggen.

Leraar lichamelijke opvoeding in het buitengewoon onderwijs Arne Audiens. Beeld Tine Schoemaker

Specifiek voor zijn eigen situatie stipt Audiens de planlast in het buitengewoon onderwijs aan. “We moeten zoveel noteren over leerlingen”, zegt hij. “Dat heeft alles te maken met de juridisering: omdat leerlingen en ouders veel beslissingen aanvechten wil je als leraar alles wat je doet kunnen bewijzen. Dat maakt het soms wel wat te veel. Zo kunnen we niet meer focussen op onze kerntaak: het eigenlijke lesgeven.”

Scholen moeten ook te veel improviseren om de eindjes aan elkaar te knopen volgens Audiens. “Als er hier op school een mixer van de kookopleidingen kapotgaat, dan kunnen we nauwelijks een nieuwe betalen. Om rond te komen, moeten we vaak zelfs sponsoring zoeken, bijvoorbeeld via een mosselfestijn.”

*Anneleen is een schuilnaam. Echte naam bekend bij de redactie.