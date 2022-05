‘Als iedereen straks naar e-sigaretten grijpt, hebben we groot milieuprobleem’

De Wereldgezondheidsorganisatie koos ervoor om dit jaar op de milieu-impact van de tabaksindustrie te focussen. Heeft die dan zulke nefaste ecologische gevolgen?

"Je hebt veel bomen en water nodig om tabak te cultiveren en sigaretten te produceren. Bovendien stoot die industrie veel CO 2 uit. En als morgen iedereen steeds meer naar e-sigaretten in plaats van gewone sigaretten grijpt, creëer je een nog groter milieuprobleem. Rokers beseffen dat niet, maar daar zitten ook batterijen in. Vaak gooien zij die e-sigaretten ook gewoon weg als ze niet meer werken.”

Pakjes werden anoniem en zijn steeds duurder. Roken in sommige parken is verboden. Is dat voldoende om roken te ontmoedigen?

“Ooit zat België in de kopgroep wat betreft tabaksmaatregelen. We waren het eerste land die hele grote gezondheidswaarschuwingen en het nummer van Tabakstop op sigarettenpakjes zette. Maar nu is dat moeilijk te zeggen. Zo kunnen er bijvoorbeeld nog altijd rookkamers worden geïnstalleerd in de horeca of op de werkplek.

“In Nederland en Frankrijk zijn er ook al veel hogere prijzen voor sigaretten. In veel landen moeten verkopers nicotineproducten verbergen in een kast in plaats van ze uit te stallen tegen een muur. Je kunt dan een sobere affiche ophangen met de prijzen, maar het is vooral belangrijk dat de klant zelf achter een pakje sigaretten moet vragen.

“Voor rokers is het bij ons nog te eenvoudig om hun slechte gewoonte verder te zetten. Ze moeten minder stimulansen krijgen om te blijven roken, zodat de balans kan omslaan.”

Kan een rookverbod op openbare plaatsen met veel kinderen, zoals cd&v vorig jaar voorstelde, daartoe bijdragen?

“Als je een verbod afvaardigt, moet je ook zien dat je het kunt handhaven. Roken situeert zich steeds meer bij bepaalde segmenten van de maatschappij. De grootste groep komt uit de lagere sociaal-economische klasse. Die hebben vaak negatieve levenservaringen en zien roken als een soort uitlaatklep. We moeten het brede publiek proberen mee te krijgen in onze campagnes, bijvoorbeeld via populaire televisieprogramma’s.

“Tegelijkertijd moeten we de ongebreidelde verspreiding van nieuwe nicotineproducten stoppen. Vooral wegwerp-e-sigaretten in duizend smaakjes en kleuren trekken veel jongeren aan. De tabaksindustrie draagt daar een gigantische verantwoordelijkheid. Zij promoten die alternatieven om mensen te overtuigen te stoppen. In plaats van zich op te werpen als de oplossing voor het probleem, moeten zij compleet geweerd worden uit alle gesprekken rond een ambitieus antitabaksplan. Via de klassieke wegen zal het niet lukken om tegen 2040 een rookvrije generatie te hebben.”

In Nieuw-Zeeland mag niemand die in 2010 of later geboren is ooit sigaretten kopen. Een goed idee?

“Wat Nieuw-Zeeland doet, is een bijzonder interessant experiment dat wij nauwgezet opvolgen. Maar in Nieuw-Zeeland roken er sowieso minder mensen dan dan bij ons. Bovendien leven zij op een eiland en zijn ze niet gebonden aan de Europese regelgeving. Denemarken had ook al aangekondigd dat te willen doen, maar eigenlijk moet de Europese Unie daarover beslissen.

“Er zal dus eerst nog veel lobbywerk aan te pas komen. Juridisch zou zo’n generatieverbod als discriminatie beschouwd kunnen worden. In de toekomst zouden volwassenen die maar een jaartje verschillen wel of niet een sigaret kunnen kopen. Vooraleer wij hier voor een generatieverbod zouden pleiten, moeten we uitzoeken wat de gevolgen ervan zouden zijn.”