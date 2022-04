Als het zwembad een graadje lager gaat door de hoge gasfactuur

“Het is gewoon crazy.” Toen Katrien Vandessel, beheerder sportinfrastructuur in Mechelen, begin dit jaar telefoon kreeg van haar collega die verantwoordelijk is voor het zwembad in de stad, kon ze haar oren niet geloven. “Onze gasfactuur was in de maanden januari-februari maal vijf gegaan in vergelijking met vorig jaar”, zegt ze. “Daar komt nog eens bij dat we moeten stoken met de deuren open, om de ventilatienormen te halen.”

Na maanden en maanden zonder publiek konden zwembaden en wellnesscentra die stijgende energieprijzen missen als kiespijn. Zeker net nu ouders en kinderen tijdens de paasvakantie massaal kiezen voor een zwempartij, hadden ze gerekend op vette weken.

Het volk kwam de voorbije week alvast in groten getale, zo bevestigen meerdere mensen. Maar dat kan de stijgende kosten niet altijd compenseren. “Onze winst gaat eraan op”, zegt Johan Van Looy, eigenaar van wellnesscentra Thermen Londerzeel, Thermen Mineraal en Thermen Dilbeek, doelend op de stijgende energieprijzen.

In Nederland is het al langer een thema. Daar verschenen al verschillende berichten over zwembaden die de stijgende kosten doorrekenen aan hun klanten. Andere zwembaden proberen de kosten dan weer te drukken, bijvoorbeeld door de temperatuur van het grote bad een graadje te laten zakken. In zwembad De Pals in Westervoort ging men zelfs nog een stap verder. Daar koos men ervoor om het waterpeil in de baden met 40 centimeter te verlagen, zo schrijft de Nederlandse krant De Gelderlander.

Toegangsprijzen

Voorlopig loopt het nog niet zo’n vaart in België. Zwembaden voelen de stijgende energieprijzen zeker en vast, zo verzekert het Netwerk Lokaal Sportbeleid, waar veel zwembaden bij aangesloten zijn. Maar hoe gemeenten daarmee omgaan, verschilt sterk. Veel gemeenten of steden, zoals Mechelen, bekijken nog hoe ze de stijgende kosten zullen opvangen. De gemeente Geel liet vorige maand dan alweer weten dat de temperatuur van het grote bad een graadje naar beneden gaat, naar 28 graden.

Ook bij private of publiek-private uitbaters is het moeilijk één lijn te trekken. Grote spelers voor (tropische) zwembaden als Lago of Center Parks laten weten dat ze de stijgende energieprijzen voorlopig nog niet voelen omdat ze werken met een vast contract.

Van Looy had die luxe niet: hij moest zijn ticketprijzen wel al verhogen. “In België heeft iedereen zijn prijzen een beetje opgetrokken”, zegt hij. “Nu gaan we naar de zomer, dan heb je al een beetje minder energie nodig. Maar ik denk dat we na de zomer opnieuw een prijsstijging zullen moeten doorvoeren.”

Een simpele oplossing ziet hij niet meteen. “Dat is het spijtige: ik zie geen alternatief”, zegt hij. “Zonnepanelen? Voor mijn bedrijf zou ik dan 170.000 euro moeten investeren. Dat zou terugbetaald zijn in vijf jaar. Dat is onrealistisch.”