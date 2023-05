‘Als er een blijvend probleem is met kwaliteit, mogen we ook iets strenger kijken naar de onderwijsverstrekkers’

Een nieuwe internationale peiling, nieuwe alarmerende achteruitgang in de Vlaamse scholen. De PIRLS-enquête toont aan dat het niveau van leesvaardigheid bij lagereschoolkinderen almaar verder achteruitgaat. Hoofdcommentator Bart Eeckhout trekt een paar conclusies.

Dag Bart, alweer geen goed nieuws uit het onderwijsveld. Waarover gaat het?

“Om de vijf jaar vergelijken een aantal landen uit Europa en ook uit de rest van de wereld het leesniveau op de lagere school. De vorige zogenaamde PIRLS-peiling, uit 2016, toonde voor Vlaanderen een dramatische daling in het leesniveau. Dat kwam toen als een schok binnen - de eerste van vele in het Vlaamse onderwijs, helaas. De resultaten van de nieuwste peiling, uit 2021, zijn nu bekend en de neergang zet zich gewoon voort. Vergelijk je met 2006, dan is het niveau voor begrijpend lezen bij leerlingen in het vierde leerjaar met bijna een volledig studiejaar gezakt. Vierdejaars zitten nu dus gemiddeld op het niveau dat je pakweg vijftien jaar geleden in een derde jaar kon verwachten. Dat is een zeer steile val. Vlaanderen zit ook echt wel in de hoek waar de klappen vallen. Alleen in Nederland en Finland gaat het niveau nog sneller achteruit.”

Zijn er verklaringen?

“Corona is een verzachtende omstandigheid. Met het enquêtejaar 2021 zitten we midden in de coronaperiode, en dat was geen vanzelfsprekende tijd op school. Dat verklaart wellicht waarom zeer veel landen het niet goed doen. Maar nogmaals, binnen die algemeen dalende tendens scoort Vlaanderen nog eens opvallend zwak. Wallonië bijvoorbeeld stond op een lager niveau, maar gaat niet verder achteruit. Ook andere verklaringen kan je moeilijk enkel op Vlaanderen vastpinnen. Er is de diversiteit in de klas, met veel kinderen met een anderstalige achtergrond, maar ook dat is niet typisch Vlaams. En meer in het algemeen is er de wegkwijnende leescultuur. Kinderen lezen gewoonweg minder en ook minder graag, hun leefwereld is sterk visueel en digitaal geworden. Maar alweer is dat geen fenomeen dat je alleen hier ziet.

“Dus zou ik toch durven opperen dat er, naast al die algemene verklaringen, toch ook gekeken moet worden naar de specifieke klassituatie en didactiek. Wordt lezen hier wel op de juiste manier aangeleerd en gestimuleerd? De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er sinds de vorige peiling al veel werk is verzet, maar de tanker is dus nog niet gekeerd.”

Wat valt verder nog op?

“De daling is bij alle leesniveaus merkbaar, maar bij de achterblijvers is de schade toch het grootst. Nu al 6 procent van de leerlingen haalt het absolute minimumniveau niet. Dat is zorgwekkend veel aan het worden. Dat zijn dus kinderen van een jaar of tien van wie je je moet afvragen of ze eenvoudigweg iets begrijpen van wat ze lezen. Je kunt je afvragen hoe zij ooit hun achterstand nog kunnen ophalen in hun schoolloopbaan.

“Je kan vermoeden dat een grote groep van hen thuis niet of nauwelijks Nederlands spreekt. Nu al kan je voorspellen dat deze vaststelling het debat opnieuw zal aanvuren over de ouderlijke verantwoordelijkheid. Bij de resultaten van de KOALA-taaltoets en recent opnieuw in de discussie over het kindergeld suggereerde minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) om ouders strenger aan te zetten om voldoende Nederlands met hun kind te spreken, op straffe van een boete of een korting op de kinderbijslag. Vooruit-voorzitter Conner Rousseau zit in dezelfde denktrant. Taal is uiteraard essentieel als sleutel voor integratie en maatschappelijke vooruitgang, maar de vraag is toch of een boetesysteem de beste stimulans is bij gezinnen die het vaak al erg moeilijk hebben.”

Zal dit minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) aangerekend worden?

“Daar zal hij niet aan kunnen ontsnappen. In de vorige regeerperiode was onderwijskwaliteit een stokpaardje voor de N-VA en werd het de vorige ministers aangerekend dat zij de daling lieten gebeuren. Nu blijkt het allemaal toch niet zo simpel te zijn om beter te doen.

“Onderwijs is de belangrijkste bevoegdheid van de Vlaamse deelregering, een baken van trots ook in de voorbije decennia. Dat beeld is helemaal weg. In het huidige slechte rapport lees je ook de impact van het lerarentekort , dat ook in de lagere school speelt. Een kwellend probleem dat Weyts niet heeft veroorzaakt, maar dat hij ook niet heeft kunnen managen. Het is erger dan ooit!

“Dat gezegd zijnde: onder Weyts zijn er wel degelijk stappen gezet om het niveau weer omhoog te krikken. Er is de taaltoets bij kleuters, en er komen nu centrale toetsen aan. Daarmee kan je op zijn minst al peilen waar iedereen staat en waar er een probleem is. Een minister is ook maar een van de vele factoren in het onderwijs. In het Vlaamse systeem is de autonomie van koepels en scholen vrij groot. Als er een blijvend probleem is met de kwaliteit, mogen we dus ook iets strenger kijken naar die onderwijsverstrekkers.”

Wat moet er dan wel gebeuren?

“Er gebeurt echt wel al wat. Specifiek voor leesonderricht zijn er tal van beloftevolle initiatieven, van extra vorming voor leerkrachten tot programma’s die het boek weer wat aantrekkelijker moeten maken bij de jongelui. Mensen op het terrein zeggen me dat er een kentering is ingezet. Alleen, die zie je dus nog niet in de cijfers. Ik denk dat niet alleen de minister stiekem had gehoopt om toch een klein knikje te zien.

“Mijn grote vrees is dat er nu een vorm van defaitisme over het onderwijs neerdaalt. Nooit is er eens een keertje goed nieuws. Het lerarentekort was nooit zo groot, kinderen zitten hun tijd te verdoen in studiezalen, en onderzoek na onderzoek komt met alarmerende resultaten. Demotivatie zou de problemen enkel erger maken. De volgende stap is dat er dan nieuwe onderwijsverstrekkers opstaan die privéonderwijs aanbieden aan de selecte groep die dat kan betalen. Dat zou het einde betekenen van onderwijs als lift voor maatschappelijke mobiliteit voor iedereen.”