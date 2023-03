‘Als endometriose een mannenziekte was, bestond er al een medicijn’

Haar maandstonden kreeg ze al op haar 11de. Vier jaar later later zou de pijn in haar buik het stelselmatig overnemen. Grafisch ontwerper Vaidi Plovie (34) behoort tot de 10 procent vrouwen die aan endometriose lijden. Om de ziekte meer in de aandacht te brengen, wil ze een foto-expo op poten zetten.

“Definieer het niet als een gynaecologische ziekte, maar als een algemene ontstekingsziekte die door je hele lijf woekert. Weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies groeit op plaatsen waar het chronische ontstekingen, zenuw­pijnen en littekenweefsel veroorzaakt”, vertelt Plovie. In een zaaltje in het West-Vlaamse Tiegem deelt ze naamstickers uit aan een honderdtal vrouwen die voor haar Endo.Insideout-­project foto’s laten nemen voor een bewustwordingscampagne of gewoon komen praten met lotgenoten.

Maart is endometriosebewustwordingsmaand. Hét moment voor Plovie om haar expo voor te bereiden. “Ik zoek nog een locatie, maar ik wil deze zomer een fotomuur maken met de gezichten van de vrouwen die vandaag hun verhaal doen. En ik wil er sociale media mee overspoelen. Alles om de ziekte onder de aandacht te brengen.”

Taboe op vrouwenziektes

Eén op de tien vrouwen heeft endometriose en wellicht zijn het er meer. De diagnose is moeilijk te stellen, meestal valt die pas na zeven à tien jaar. Bovendien is de kennis bij de eerstelijnszorg ondermaats. En dan is er nog het taboe. Vrouwenziektes zijn altijd al te weinig onderzocht. Zelfs bij proefdieren wordt er nog altijd meer onderzoek gedaan op mannelijke dan op vrouwelijke dieren.

“De ziekte bestond al in de oudheid. Vrouwen met endometriosesymptomen werden afgeschilderd als hysterische wezens”, zegt Plovie, die vijftien jaar lang zelf heeft gevoeld hoe het ­taboe een diagnose in de weg stond.

“Ik ben een paar keer op spoed ­beland met vreselijke buikpijn. Steeds stuurden ze me naar huis met een pilletje. Zelfs bij de gynaecoloog vond ik geen gehoor. Ze zei me dat ik een lage pijngrens had en dat ik ermee moest ­leren leven. Ze gaf me nieuwe anticonceptie omdat ze dacht dat ik te gevoelig reageerde op bepaalde hormonen.

“Toen ik besloot te stoppen met de pil, ontplofte de boel. Letterlijk. Na drie dagen plaste ik bloed. Ik kroop over de grond van de pijn. Op het toilet begon ik te hyperventileren door de krampen. Mijn osteopaat zag dat het fout ging. Zij liet voor het eerst de term endometriose vallen. Al googelend zag ik alle puzzelstukjes in elkaar vallen. Maar zelfs toen ik met die bevindingen naar de gynaecoloog stapte, geloofde ze me nog steeds niet.”

Pompelmoes

In UZ Leuven bleek dat een gezwel zo groot als een pompelmoes door ­Plovies vaginawand was gegroeid. “Ik had ondertussen ook moeilijkheden met ademen omdat er weefsel op het middenrif groeide. Ik kreeg een gecontroleerde klaplong, maar had pech. Het letsel zat verscholen achter mijn lever.

“Zo ben ik 16 centimeter darm kwijtgeraakt. Mijn appendix en een stukje blaas werden weggehaald. Mijn buikvlies werd afgepeld en het gezwel werd weggehaald. Die plek op mijn ­lever durft geen enkele dokter aan te raken.

“Ik heb een groot stuk van mijn ­levenskwaliteit terug, maar de pijn zal nooit helemaal verdwijnen. Het is een chronische aandoening die ik probeer te onderdrukken met anticonceptie, acupunctuur en osteopathie. Een ­medicijn is er niet.”

De vrouwen die hun foto laten ­nemen herkennen zich in Plovies verhaal. Ook Ellen Andries, die de docu MyEndo maakte. “Als deze ziekte een mannenziekte was, bestond er allang een medicijn”, reageert ze.

“Met mijn film wil ik jonge meisjes bereiken zodat zij geen jaren in stilte moeten lijden. Want hoe meer je hoort dat ‘alles er normaal uitziet’ en je ‘gewoon op je tanden moet bijten’, hoe meer je zwijgt en stopt met hulp te zoeken. Aan de pijn ontsnap je dan nooit meer en ook onvruchtbaarheid is een risico.”

Ondertussen ligt er in het parlement een wetsvoorstel op tafel om de ziekte, net zoals in Frankrijk, meer (h)erkenning te geven.

Op 26 maart staat een tweede bijeenkomst in Tiegem gepland. Inschrijven via vaidi.plovie@gmail.com.