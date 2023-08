‘Als een witte persoon sterft, verzamelen ze zijn kleding en sturen ze die naar Afrika’: Oegandese president gaat fel tekeer tegen tweedehandskledij

In kledingwinkels en op markten in Oeganda bestaat een groot deel van het aanbod uit gedragen kleren uit Europa en de VS, net als in veel andere landen in Afrika. De lage prijzen maken die afdankers populair. Dat geldt niet alleen voor de allerarmsten: ook de middenklasse draagt die kleding.

‘Mitumba’ worden de tweedehandsjes genoemd in het Swahili, de Oost-Afrikaanse lingua franca. Dat betekent “bundels”, een verwijzing naar de manier waarop deze kleding massaal de Afrikaanse markt bereikt: als in plastic verpakte balen.

Volgens president Museveni zit het enorme aanbod aan goedkope tweedehandskleding de ontwikkeling van de Oegandese textielindustrie in de weg. Dus kondigde hij vrijdag een verbod af. “We hebben hier mensen die nieuwe kleding presenteren, maar ze komen er niet tussen op de markt”, citeert persbureau Reuters hem bij de opening van een Oegandees-Chinees bedrijventerrein in stad Mbale.

Bij die gelegenheid waarschuwde Museveni ook dat de tweedehandskleding die veel landgenoten dragen afkomstig zou zijn van dode mensen. “Als een witte persoon sterft, verzamelen ze zijn kleding en sturen ze die naar Afrika”, zei Museveni. Deze theorie heeft hij niet zelf bedacht. In buurland Nigeria worden de tweedehandskleren uit westerse landen ook wel ‘kafa ulaya’ genoemd, wat ‘kleren van dode witte mensen’ betekent.

Ramkoers met het Westen

De opmerking van Museveni past bij de ramkoers waarop de Oegandese leider ligt met het Westen sinds hij dit voorjaar een wet invoerde die de lgtbq+-gemeenschap min of meer vogelvrij verklaart. Veel Europese politici reageerden met afschuw en Amerikaans president Biden zei sancties te overwegen. Tussen Museveni en China zijn de banden warmer. China is volgens cijfers van de Wereldbank ook met afstand de grootste importeur van kleding en textiel uit Oeganda.

De Britse liefdadigheidsinstelling Oxfam schat dat van alle kleding die in Europa en de VS in kledingbakken belandt, minstens 70 procent naar Afrika gaat. Hoeveel van die kleren afkomstig zijn van overledenen, is vrijwel onmogelijk na te gaan.

Oeganda heeft een aanzienlijke textielindustrie, maar het grootste deel van de productie wordt als halffabricaat geëxporteerd, waardoor de toegevoegde waarde aan de Oegandese economie gering is. Volgens de centrale bank van Oeganda lag de jaarlijkse waarde van de export van katoen het afgelopen decennium tussen de 22 en 76 miljoen dollar (tussen de 20 en de 70 miljoen euro).

Nieuw zijn de bezwaren van Afrikaanse landen tegen hun functie als “eindstation” voor afgedankte kleding niet. In 2016 besloten de zes landen van de Oost-Afrikaanse gemeenschap, die naast Oeganda bestaat uit Kenia, Rwanda, Tanzania, Burundi en Zuid-Soedan, al tot een importverbod voor tweedehandskleding. Alleen Rwanda zette het verbod in de praktijk door, mede omdat de handel in mitumba in al die landen ook veel banen oplevert en dus belangrijk is voor de lokale economie.