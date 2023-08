Als een voedselallergie levensbedreigend wordt: ‘Mijn zoontje schreeuwde: ‘Ik sta in brand!”

Op de spoed belanden met ademhalingsproblemen door een zakje chips of een boterham met kaas. Het overkomt steeds meer kinderen en zo ook de negenjarige zoon van Nele Buys. ‘We weten nog steeds niet precies waar hij allergisch aan is.’

“Mama, ik sta in brand!” Dat waren de weinig geruststellende woorden die uit de mond van de negenjarige Rune kwamen, toen hij zijn kamer uitrende. Verpleegkundige Nele Buys (35) zag meteen dat haar zoon niet overdreef. Er verschenen rode vlekken en bulten op zijn huid, ademhalen ging moeilijk. Meteen bracht ze haar zoontje naar de spoeddienst, waar ze concludeerden dat hij een ernstige allergische reactie had op een pakje paprikachips.

Die chips haalde Buys niet meer in huis. Maar twintig dagen later kreeg Rune weer een aanval, deze keer na een boterham met kaas. Later zou Runes lichaam protesteren na een pizza of zure snoepjes. “Dat is telkens beangstigend, vooral omdat we tot op vandaag niet weten waar hij nu precies allergisch aan is”, zegt Buys. “Kaas at hij bijvoorbeeld al jaren zonder problemen, en opeens moet hij daardoor naar de spoed.”

Rune doorliep meerdere onderzoeken in ziekenhuizen, maar zonder duidelijk resultaat. “Dokters vermoeden dat hij allergisch reageert op een bepaald bewaarmiddel. Maar daarmee weten we nog niet welk bewaarmiddel, dus kunnen we er ook niet op letten.”

Het aantal allergieën is in opmars, blijkt uit een rondvraag van De Morgen bij verschillende ziekenhuizen. Zo zijn er bij UZ Gent vandaag een kwart meer spoedopnames door allergische reacties dan tien jaar geleden.

Wat kinderarts Margo Hagendorens (UZA) opvalt, is dat het vooral jongere kinderen zijn die met allergische klachten komen aankloppen. “Oog- en neusklachten door pollenallergie zag je vroeger vooral bij kinderen in de lagere school. Nu krijg ik ook vaker kleuters met die klachten over de vloer.”

Aan een reden voor het stijgend aantal allergieën valt ’s zomers moeilijk te ontsnappen: pollen. Er worden het meest pollen verspreid op warme dagen, en die worden talrijker door klimaatverandering. Zo toont onderzoek aan dat het pollenseizoen nu gemiddeld veertien dagen vroeger begint dan tien jaar geleden.

Toch zijn het niet zozeer pollen die tot een toename van de spoedopnames leiden. Wel de voedselallergieën. “Die nemen al langer toe, eigenlijk vanaf de tweede helft van de vorige eeuw”, zegt Bart Lambrecht, longarts en directeur van het Centrum voor ontstekingsziekten (VIB). Volgens onderzoekers komt die stijging mede door onze verbeterde hygiëne. Jongeren groeien op in veel nettere huizen dan vroeger.

Bovendien beschermen antibiotica en vaccins ons van infectieziektes die lange tijd een groot probleem vormden. Maar dat heeft een neveneffect. Omdat ons afweersysteem vandaag met minder ziektekiemen geconfronteerd wordt, gaat het soms sneller onnodig reageren op onschuldige voedingsstoffen.

Nele Buys en zoon Rune. Beeld Wouter Van Vooren

Lambrecht wijst dan ook op het belang om onze kinderen niet over te beschermen. “Tot een aantal jaar geleden werden ouders wijsgemaakt dat het verstandig was om maandelijks het speelgoed van hun kinderen in kokend water te weken. Dat is nergens goed voor, zoals het ook nergens goed voor is om zonder advies van een pediater op hypoallergeen voedsel over te schakelen. Je kinderen overbeschermen is het slechtste wat je kunt doen voor hun gezondheid.”

Eenmaal je een ernstige voedselallergie ontwikkelt, kan het een voortdurende kopzorg blijven. Zo heeft Rune altijd een adrenalinepen bij. Als hij een aanval zou krijgen, kan hij die zelf inbrengen om een zwelling op de slijmvliezen te verminderen of de luchtwegen weer open te zetten. “Zo’n pen is niet alleen nuttig om voor jezelf de nodige rust te creëren, het is vooral ook een belangrijk signaal naar de omgeving toe dat zo’n allergie serieus genomen moet worden”, zegt Hagendorens.

Ze wijst op het belang van communicatie met scholen en jeugdverenigingen. “Gelukkig merken we dat daar steeds meer begrip voor komt”, zegt Nele Buys. “In Rune zijn school weten ze perfect wat ze moeten doen mocht hij een aanval krijgen, en ook in de naschoolse opvang zijn ze het allang gewoon.”

Het lastigste voor jongeren met een voedselallergie blijft de permanente onzekerheid. Als je de ingrediënten goed bestudeert, is het thuis doenbaar om bepaalde voedingsbestanddelen uit je dieet te weren. Een ander verhaal wordt het op een buitenlandse schooltrip, een restaurantbezoek of een traktatie van een klasgenoot. “Ik hoor bij mijn patiënten wel dat daar steeds meer aandacht voor komt”, zegt Hagendorens. “Het is vooral een uitdaging om ervoor te zorgen dat je kind niet steeds het gevoel heeft dat het buiten de boot valt. Dat kan bijvoorbeeld door een traktatiedoosje mee te geven voor gelegenheden.”

Rune kreeg inmiddels al meer dan een jaar geen aanval meer. Dat geeft hoop, maar de onzekerheid blijft. “We zijn al minder bezorgd dan twee jaar geleden, ook omdat we weten dat hij met zo’n pen zichzelf kan helpen. Maar het blijft een vreemd gevoel dat hij plots weer zo’n aanval kan krijgen, zonder dat we echt weten waarom.”