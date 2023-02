‘Als een hond terug de straat opgestuurd’: zo verliep de ontruiming van de Paleizenstraat

Alle bewoners van het kraakpand in de Paleizenstraat in Schaarbeek zijn uit het gebouw gezet door de politie. De tweedaagse ontruiming van het pand ging niet als gepland. Waar sommige mensen nu hun toevlucht zullen nemen, is nog onduidelijk.

“Als een hond word ik behandeld, als een hond terug de straat opgestuurd”, zegt een man van Palestijnse afkomst, die aan de Paleizenstraat woensdag een opvangplek probeert te krijgen. De straat is afgezet, de toegang tot het kraakpand is afgesloten en er is veel politie op de been. Zij moeten de ontruiming in goede banen leiden.

Als eerste worden asielzoekers met een blauw bandje verplaatst. Al deze mensen is opvang beloofd. Deze bandjes werden eerder al uitgedeeld aan oorspronkelijke bewoners van het kraakpand. In het kraakpand zaten asielzoekers, ongedocumenteerden en daklozen; alleen de eerste groep heeft recht op opvang.

Rond twee uur wordt een groep van zo’n veertig mannen met bandje weggehaald door de federale politie. Ze zullen met de bus naar een noodopvanglocatie gebracht worden die door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt ingericht. Daarna worden ze stapsgewijs overgebracht naar het opvangnetwerk van Fedasil. Dat is het plan op papier, in praktijk is er de hele middag onduidelijkheid over deze opvanglocaties en de capaciteit hiervan.

Waar het kraakpand dinsdag ontruimd had moeten zijn, waren er rond het middaguur nog altijd zo’n 200 tot 250 mannen aanwezig, schat Michel Genet, directeur van Dokters van de Wereld België. Dinsdag zijn mensen uit de Paleizenstraat die weggehaald werden medisch gekeurd, ze konden een douche nemen en kregen chemische kleding. Genet heeft gehoord dat een aantal van hen dinsdag in hotels is opgevangen.

Neppe polsbandjes

Buiten de dranghekken staan mannen – met en zonder registratiepapieren van Dienst Vreemdelingenzaken – te wachten op nieuws. Een man uit Ethiopië pakt wat loshangend blauw afzetlint van de federale politie en doet het om zijn pols. Een dappere poging om het blauwe polsbandje na te bootsen. Want alleen met een blauw bandje krijg je een nieuwe opvangplek. Maar nieuws komt er niet. Vrijwilligers staan de mannen te woord, in het Frans, Duits, Engels.

Het nieuws over het blauwe bandje ging als een lopend vuurtje door Brussel. Ook woensdag zijn er mannen die gehoord hebben dat er opvangplekken uitgedeeld worden, want zo ging het gerucht. Zo is er Mohammed, een 22-jarige student uit Iran die in september arriveerde in Brussel. Hij hoopt meer te weten te komen over zijn procedure. Zijn zus en schoonbroer wonen in de stad, en een goede vriend, dus hij heeft een bed. Of hij gemakkelijk aan een bijbaantje komt, vraagt hij – maar dan wel in het weekend, want doordeweeks studeert hij Nederlands.

Voor Erixon uit Venezuela is een opvangplek wel urgent. De 30-jarige man zwerft nu door de stad. Vrienden of familie heeft hij niet. Hij diende in het najaar een verzoek om internationale bescherming in en wacht nu op een dak boven zijn hoofd.

Marokkaanse man overleden

Eerder woensdag kwam het bericht dat er een man overleden is in het kraakpand. Het gaat om een Marokkaanse man die illegaal in België verbleef, zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v) in de commissie Binnenlandse Zaken later op de dag. Het zou gaat om een natuurlijk overlijden. De man was bekend bij de autoriteiten voor drugsfeiten. Dokters van de Wereld zegt dat het om een overdosis gaat.

De staatssecretaris ging ook in op de tweedaagse ontruiming in de Paleizenstraat, uitgevoerd door Brusselse diensten en de gemeente Schaarbeek. “Ik ben mij ervan bewust dat we voor alle asielzoekers een oplossing moeten vinden, niet enkel zij die in de Paleizenstraat verblijven, maar de finaliteit van deze operatie gisteren was wel om eerst de onhoudbare situatie in dat kraakpand op te lossen. We moeten stap per stap werken”, sprak De Moor.

Maar op locatie waren meer mensen dan voorzien. Daardoor was de door Brussel voorziene noodopvang niet groot genoeg, en zit een deel van de asielzoekers uit de Paleizenstraat nu ook in hotels, wat een tijdelijke – en omstreden – oplossing is. Ofwel: het probleem van opvang heeft zich deze dagen slechts verplaatst.

Zwerven door de stad

Woensdag, aan het einde van de middag, zijn alle bewoners uit het kraakpand gezet. Zij werden naar de site van Crossing Schaarbeek gebracht, waar ze gezondheidsbijstand en medische screening kregen. Wie ziek bleek te zijn, werd overgebracht naar het Sint-Pieters-ziekenhuis. Maar de vraag blijft of er na de sluiting van de Paleizenstraat niet een deel van de mannen elders zal terechtkomen, bijvoorbeeld aan de Koolmijnenkaai naast het Klein Kasteeltje.

Op die locatie is het rond een uur of vier nog rustig. Er staan zo’n dertig tenten. Vijf Afghaanse mannen zeggen dat ze er zelf al vier maanden zijn, maar de afgelopen twee dagen geen nieuwe mensen hebben gezien. Toch zullen er woensdagavond wellicht nieuwe mensen bijkomen, ook elders op straat in de stad. Het kraakpand aan de Paleizenstraat mag dan gesloten zijn, het einde van de opvangcrisis is nog lang niet in zicht.