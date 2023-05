‘Als Duitse export voor een deel stilvalt omdat zij foute keuzes hebben gemaakt, zal onze welvaart daar ook de gevolgen van ondervinden’

De industriële productie van Duitsland daalde in maart met 3,4 procent. Dat is meer dan verwacht, zegt het Duitse ministerie van Economische Zaken. Stevent de economische reus van Europa op een recessie af? ‘Van een brede achteruitgang van de economie is nog geen sprake’, zegt macro-econoom Geert Noels.

Eerdere voorspellingen van economen rekenden op een lichtere daling van 1,3 procent. Was een sterkere daling te verwachten?

“Over het algemeen dacht iedereen na de start van de oorlog in Oekraïne en de energieshock dat de Duitse economie het veel erger zou doen. Al bij al valt dit dus nog goed mee.”

Hoe bedoelt u? Als de Duitse economie het volgende kwartaal ook krimpt, is er sprake van een recessie.

“Dat is de technische definitie, ja. Maar eigenlijk hecht ik daar niet zoveel waarde aan. Een recessie is eerder een brede achteruitgang van de economie - en die is er niet. Er zijn in Duitsland de laatste twee, drie jaar wel enkele factoren die in de richting van een industriële recessie begonnen te wijzen, maar die zijn sterk hersteld. Ik vind dat er eerder een verhaal te brengen is over hoe de Duitse economie de laatste zes maanden standhoudt, ondanks een energie- en transportshock.”

Nochtans daalde in maart de fabricage van motorvoertuigen en auto-onderdelen met 6,5 procent ten opzichte van februari. De auto-industrie is traditioneel toch een van de belangrijkste sectoren van de Duitse economie?

“In de autosector zijn de productievolumes teruggevallen, maar de toegevoegde waarde niet. De sector gaat al twintig à dertig jaar door een transformatie, waarbij elektrisch rijden en software in de auto steeds belangrijker worden. Duitse autoconstructeurs kunnen al een tijdje minder concurreren met andere landen op het vlak van massaproductie, en dus richten ze zich meer en meer op de productie van auto’s met een hoge toegevoegde waarde. Er waren wel leveringsproblemen door de coronapandemie, maar ook daarvan is de industrie zich al een tijdlang aan het herstellen. Kijk, wat er momenteel gebeurt met de banken in de Verenigde Staten toont dat er altijd iets onverwacht kan gebeuren. Maar tot nu toe ziet het er niet zo slecht uit.”

Kan een Duitse recessie gevolgen hebben voor ons land?

“België is en blijft economisch sterk verstrengeld met Duitsland. De haven van Antwerpen is voor de Duitse export en import een belangrijke plek, omdat het voor hen de kortste weg naar de oceanen is. Bovendien hebben heel wat grote, Duitse bedrijven hier strategische investeringen gedaan - denk maar aan chemiereus BASF en de farmaceutische sector. De conjuncturen van Duitsland en België zijn bijna tweelingbroers. Als er daar een zware recessie volgt, krijgen wij gegarandeerd koude wind bij ons.

“Ik maak mij meer zorgen over die structurele factoren zoals de energie- en klimaattransitie. Chemie is op vlak van toegevoegde waarde een belangrijke exportsector van België. Als de export in Duitsland voor een deel stilvalt omdat zij foute keuzes hebben gemaakt, zal onze welvaart daar ook de gevolgen van ondervinden. De evolutie naar hernieuwbare energie en vooral circulariteit betekent bovendien nog meer samenwerken boven nationale grenzen heen, en dus nog meer interdependentie.”

Waarom zou de Duitse export stilvallen?

“Duitsland heeft in het verleden enkele keuzes gemaakt die niet de juiste bleken. Denk bijvoorbeeld aan de sterke afhankelijkheid van goedkoop Russisch gas, of de focus op export naar China, het Midden-Oosten en Rusland. In combinatie met de transitie naar hernieuwbare energie moet Duitsland zich strategisch opnieuw positioneren. En daar is veel discussie over. Zeker nu kernenergie afgebouwd wordt, terwijl het aandeel van steenkool opnieuw blijkt toe te nemen. Dat leidt een beetje tot een existentiële crisis van de Duitse economie.”