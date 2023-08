Als drie broers uit de kast komen, en 8 andere topverhalen van deze week

1. Zijn inschuifhuizen oplossing voor wooncrisis? ‘Ga een kleine maand op reis, en bij terugkomst heb je een nieuw huis’

Slopen en vervangen, voor oude rijhuizen is het soms de beste optie. Wat als u enkele weken op reis trekt, en bij terugkeer staat dat nieuwe huis er gewoon? Enter: het inschuifhuis

“Tussen sloop en oplevering zit vier weken tijd”, zegt Kristof Dejaeger, die met zijn zaak Inhout gespecialiseerd is in modulair bouwen. Waar andere huizen ter plekke worden gebouwd, worden modules in zijn atelier in Eeklo op enkele maanden tijd klaargestoomd, op een vrachtwagen geladen en pasklaar afgeleverd. Zo’n prefab-concept is al gekend bij vrijstaande nieuwbouwwoningen, of als zorgwoning in de tuin, maar niet in dichtbebouwde stadsbuurten.

Lees het volledige artikel.

Beeld Wouter Van Vooren

2. Voor een Duvel wou Laurette gerust de oom bevredigen, maar de neef niet. Ze bekocht het met haar leven

Op een winterse dag in 2009 wordt pal op de grens tussen België en Frankrijk het lichaam aangetroffen van een 40-jarige vrouw. Ze is omgebracht met 61 messteken. De hoofdverdachte, lid van een beruchte misdaadclan, zal drie jaar later worden vrijgesproken door een volksjury in Bergen. “Deze mensen waren gewoon geïntimideerd.”

Lees het hele artikel in onze reeks ‘Cold cases’.

Beeld BELGA

3. Als drie broers uit de kast komen: ‘Het was heel moeilijk om mama teleur te stellen’

Sinds woensdag vindt in Antwerpen de Pride plaats, een event dat de broers Kobe (30), Arno (29) en Jente Fleerackers (26) na aan het hart ligt. Behalve hun ouders delen ze immers ook hun seksuele voorkeur: alle drie vallen ze op mannen. Het ontdekken van hun geaardheid was, zeker in hetzelfde gezin, geen evidentie. “Als jongste voelde ik nog meer druk. Ik was de laatste hoop op een heteroseksueel kind.”

Lees de getuigenissen.

Beeld Rebecca Fertinel

Trouwen of wettelijk samenwonen? Als het over uw pensioen of erfrechten gaat, dan blijft het boterbriefje het interessantst. Een discriminatie die vicepremier Petra De Sutter (Groen) graag wil wegwerken. “Het is gewoonweg gedateerd. Wettelijk samenwonenden verdienen een betere bescherming.”

Hoe het momenteel geregeld is, lijst journalist Dimitri Thijskens netjes voor u op.

Lees het volledige artikel.

Beeld Getty Images

Steeds meer wordt de Zwarte Zee een extra strijdtoneel in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Dat laatste land waarschuwt dat alle Russische schepen, maar ook de economisch belangrijke havens in de regio, voortaan een potentieel doelwit zijn voor zijn nieuwste zeedrones.

“Wij hebben niet véél schepen, maar zij moeten begrijpen dat ze er op het einde van de oorlog helemaal géén meer zullen hebben.”

Lees het volledige artikel.

Beeld AFP

6. Spectaculaire stijging van problemen met nieuwe auto’s: met deze merken loopt het het vaakst mis

De kwaliteit van nieuwe auto’s was nog nooit zo slecht als nu. Dat blijkt uit de jaarlijkse, grootschalige ondervraging van onderzoeksinstituut J.D. Power: “Zelfs een basiselement als een deurhendel blijkt steeds vaker problemen op te leveren. Kwaliteit is minder belangrijk dan innovatie”, concluderen de onderzoekers.

Eigenlijk is er alleen goed nieuws op het vlak van autogerelateerde apps voor smartphones. Daarover zijn steeds meer mensen tevreden. Ze worden vooral gebruikt om de laadtijd en het rijbereik te controleren en worden logischerwijze nagenoeg uitsluitend door bestuurders van elektrische wagens gebruikt.

Lees het hele artikel.

Beeld ThinkStock

7. ‘Er zijn bendes in Peru die vrouwen kidnappen om hen als prostituee te laten werken’: zij zagen hun dochter vertrekken, maar nooit terugkomen

Rugzak barstensvol gepropt, bergschoenen ingelopen, wandelroutes gedownload: miljoenen backpackers trekken ieder jaar de wijde wereld in, op zoek naar zichzelf, de natuur of het grote avontuur. Een aantal van hen verdwijnt ieder jaar van de radar, sterft in een ongeluk of wordt vermoord. We spraken met families van rugzaktoeristen die nooit terugkeerden.

“Wachten op nieuws is het ergste”, zeggen de ouders van Natacha de Crombrugghe, die vorig jaar stierf in Peru. “Maar toen werd bevestigd dat ze was gevonden, voelde ik me als een blaasbalg die langzaam leegliep.”

Lees het volledige interiew.

Beeld Wouter Van Vooren

Uit een recent ontdekte campagnememo blijkt dat een advocaat van voormalig Amerikaans president Donald Trump in 2020 een plan had om valse lijsten met kiesmannen te gebruiken. Volgens de Amerikaanse aanklagers toont dit aan hoe de pogingen van het Trump-team om de verkiezingen te ondermijnen, uiteindelijk een criminele samenzwering werden.

De memo is een puzzelstuk dat tot hiertoe ontbrak om een duidelijk beeld te schetsen van de manier waarop Trumps team een strategie uittekende om de overwinning van Biden terug te draaien. Volgens het plan zouden valse Trump-kiesmannen medio december 2020 de procedures volgen alsof zij daartoe bevoegd waren. Vervolgens zou vicepresident Mike Pence op 6 januari 2021 eenzijdig die kiesmannen kunnen tellen, in plaats van de officiële en gecertificeerde kiesmannen voor Biden.

Lees de hele analyse hier.

Beeld AFP

9. Hoeveel verdient Mathieu van der Poel? Vermogen van wereldkampioen ziet er stilaan indrukwekkend uit

Amper 8.000 euro. Zo ‘veel’ prijzengeld lag er samen met de regenboogtrui in het Schotse Glasgow op de Nederlandse wielervedette Mathieu van der Poel (28) te wachten. Gelukkig kon de nieuwe wereldkampioen de voorbije jaren – als veelwinnaar op de weg en in het veld – wél al een aardige cent bijeen fietsen.

Een inkijk in de financiën van MVDP, die stilaan een indrukwekkend vermogen begint op te bouwen. Tot een peperdure Lamborghini in leengebruik toe.

Lees het hele artikel.