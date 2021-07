‘Als de voorspellingen uitkomen, gaan er huizen overstromen’: extreem veel regen verwacht

Het KMI waarschuwt voor overvloedige regen in het zuidoosten vandaag en morgen. Vooral de provincie Luik zal het stevig te verduren krijgen. Voor Limburg en zowat heel het Waalse Gewest geldt code oranje. ‘Als de voorspellingen kloppen, spreken we over huizen die overstromen.’

Tot 130 liter regen per vierkante meter in Limburg. Ook Namen (100 liter), Luxemburg (120 liter) en vooral Luik (150 liter) kunnen volgens die voorspellingen heel wat water te verwerken krijgen. Het zuidoosten van ons land mag zich opmaken voor typisch herfstweer, maar dan in de zomer. Op sommige plaatsen zal de aanhoudende regen wellicht voor overstromingen en verkeershinder zorgen. Dat komt omdat een regenfront gewoon blijft hangen boven ons land. Daardoor kunnen we niet anders dan wachten tot is uitgeregend.

Om de getallen in perspectief te plaatsen: gemiddeld valt er per jaar 910 liter per vierkante meter in ons land. Op de droogste plekken in Haspengouw is dat 700 liter, in de Hoge Venen bijna 1.400 liter. Kortom: in het slechtste scenario krijgt de provincie Luik één zevende van de jaarlijkse hoeveelheid water te verwerken, maar dan in twee dagen tijd.

Maar, zo waarschuwt iedereen, dit zijn voorspellingen op basis van weermodellen. “En daar zit momenteel nog flink wat speling op”, zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). “Bijvoorbeeld voor Limburg voorspelt het KMI momenteel tussen de 60 en 130 liter. In het eerste geval kunnen we dat goed opvangen. Maar alles boven de 100 liter zou voor grote hinder zorgen. Dan spreken we over huizen die overstromen.”

Het zuidoosten van Limburg kreeg de voorbije dagen al fiks wat regen te verwerken. Daardoor is de bodem al verzadigd en staat er in enkele wachtbekkens nog water. “We houden de zaak daar nauwlettend in de gaten”, zegt Smet. Intussen werd ook het Crisiscentrum ingeseind en is het noodnummer 1722 geactiveerd. Ook de provincies volgen de zaak op de voet.

Maandag zag het er nog naar uit dat heel ons land in de problemen zou komen. Volgens de laatste voorspellingen echter lijkt het zwaartepunt van het front vooral net over de grens te zullen eindigen en boven Duitsland te blijven hangen. Daar is het hoogste alarmniveau van kracht, met een waarschuwing voor extreem onweer.

Oost- en West-Vlaanderen zouden relatief gespaard blijven van het noodweer. In Limburg, Luik, Namen en Luxemburg is tot en met donderdag code oranje van kracht. Dat wil zeggen dat er hevige buien zullen volgen, mogelijk onweer. “Dit zal lokaal voor overstromingen zorgen”, zegt David Dehenauw, hoofd van de wetenschappelijke dienst weersvoorspellingen bij het KMI. “Veel zal afhangen van waar de regen exact zal vallen. Wel staat vast: dit is niet het moment om er met een tentje op uit te trekken.”

Zomerkampen

Laat dat nu zijn wat talloze jongeren net wel doen dezer dagen. Zo heeft Scouts en Gidsen Vlaanderen momenteel 195 kampen in de getroffen gebieden. “We sturen elk van hen een bericht met een verwijzing naar de richtlijnen voor extreem weer en enkele tips”, zegt woordvoerder Jan Van Reusel.

“Dat zijn zaken als het voorzien van een schuilplaats of ervoor zorgen dat alle persoonlijke materiaal, maar ook het groepsmateriaal, droog opgeborgen ligt”, zegt Van Reusel. “We vragen ook om activiteiten aan te passen: nu is niet het moment om op een verre tocht te vertrekken of kinderen zonder begeleiding op pad te sturen.” Tenslotte vragen de Scouts en Gidsen ook om aandacht te hebben voor kinderen die schrik hebben van het noodweer en ongeruste ouders na een felle plensbui gerust te stellen.

“Of we door de voorspelde regen nu kampen moeten opbreken? Neen, dat is nu niet aan de orde”, zegt Van Reusel. “Wij kunnen hier geen generieke regels voor al onze 195 kampen uitsturen. Beter is dat zij de richtlijnen van de plaatselijke burgemeester of boer volgen. Die kennen het terrein beter en kunnen bijvoorbeeld waarschuwen voor een bepaalde bocht van een rivier die altijd overstroomt.”