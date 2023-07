‘Als de tegenstand niet oplet, zal die smerige campagne tegen Conner Rousseau Vooruit nog stemmen opleveren’: 9 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

In het echte leven wordt Frances Lefebure (34) na de zomer moeder van een zoon. In het tweede seizoen van F*** You Very, Very Much krijgt haar personage dan weer levensbedreigend nieuws. “Tijdens de scènes over kanker heb ik niet aan mama gedacht.”

Frances Lefebure. Beeld Eva Beeusaert

2. Massa’s klachten over uitvallende zonnepanelen: ‘Als je die lelijke dingen op je dak legt, verwacht je ook dat ze zullen werken’

Het Belgische elektriciteitsnet is niet voorzien op de duizenden nieuwe zonnepanelen. En dus vallen de installaties regelmatig uit. Ook Kelly (34) uit Kermt kan erover meespreken. “Soms zit ik te wachten tot de zon schijnt om te wassen. Je voelt je dan lullig als dat rode lampje van de omvormer weer eens aanfloept.”

Beeld Tim Dirven

3. ‘Over Berlusconi pruttelde Mia Doornaert, een zelfverklaarde feministe: ‘Het was toch een vriendelijke vent.’ Ik heb mijn tv uitgezet’

Paul Goossens (80), de legendarische eerste hoofdredacteur van De Morgen, schreef met De ongelijkheidsmachine zijn magnum opus. Een gesprek over kortzichtig beleid, uw vermogen(tje) en cultuuroorlog. “Debatten over de hoofddoek of woke hebben alleen maar tot doel de sociaal-economische tegenstellingen te minimaliseren.”

Paul Goossens. Beeld Eva Beeusaert

Wat speelt er op dit moment in Oekraïne en Rusland? Journalist Tommy Thijs volgt voor De Morgen de oorlog in Oekraïne op de voet.

Beeld REUTERS

5. Charlotte Caluwaerts en Reinhard Vanbergen: ‘Voor we een koppel werden, had hij mijn smerigste kanten al gezien’

Wat verwachten we van een relatie, van de liefde? Deborah Seymus vraagt het aan bekende koppels met een opvallend parcours, zoals zangeres Charlotte Caluwaerts (36) en producer Reinhard Vanbergen (46) van de band Rheinzand.

Charlotte Caluwaerts en Reinhard Vanbergen. Beeld Eva Beeusaert

6. Hoe zeker Vlaams Belang bij voorbaat schijnt te mogen zijn van winst bij de verkiezingen, het echte mikpunt van de partij ligt elders

Als konijnen naar een lichtbak kijken politici én analisten nu al uit naar de alom voorspelde verdere radicalisering van het electoraat bij de nationale verkiezingen van volgend jaar. Maar voor het uiterst rechtse VB zelf zouden de gemeenteraadsverkiezingen van enkele maanden later weleens van veel groter belang kunnen zijn.

Beeld Thomas Sweertvaegher

7. Dictator duikt vaas op: hoe Poetin zijn territoriale claims op de Krim onderbouwt met archeologie

Ook op de bodem van de Zwarte Zee woedt al tien jaar een strijd tussen Oekraïne en Rusland, een ­conflict over ­archeologische onderwaterschatten. De inzet: van wie is de geschiedenis? ‘De strijd om het erfgoed is in zekere zin net zo belangrijk als het feitelijke slagveld.’

Augustus 2011: Poetin showt twee amforen die hij in de Baai van Taman in de Zwarte Zee boven ­water wist te halen. De Krim ligt enkele kilometers ­verderop. Beeld BELGAIMAGE

8. De laatste uren van de Titan: hoe de hubris van één rijke zakenman vijf mensen fataal werd

Vijf reizigers klommen in de Titan in de hoop zich bij het selecte groepje te voegen dat het wrak van de Titanic van dichtbij heeft gezien. Maar een paar uur later kwam er geen signaal meer van de passagiers. Wat gebeurde er?

Beeld AFP

9. ‘Als de tegenstand niet oplet, zal die smerige campagne tegen Conner Rousseau Vooruit nog stemmen opleveren’

Ouder en wijzer, luidt het cliché en dat blijkt zowaar te kloppen voor Louis Tobback, Wivina Demeester en Guy Vanhengel. De drie grijze eminenties van Vooruit, cd&v en Open Vld buigen zich over het alsmaar krimpende centrum van de politiek en het aandeel van hun partij daarin.

