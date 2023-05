Als de sloopkogel meer dan alleen erfgoed aan diggelen slaat: ‘Je verliest als stad een stuk van je ziel’

Is het lot van Villa Vaeck in Zemst symbolisch voor onze omgang met erfgoed? Voor heel wat parels valt de sloopkogel niet te vermijden. ‘We mogen waardevol bouwkundig erfgoed niet vogelvrij verklaren, simpelweg omdat het niet op een beschermde lijst staat.’

Een petitie met meer dan 4.000 handtekeningen en een beroepsprocedure tegen de uitgereikte sloopvergunning bleken deze week in Zemst niet afdoende om Villa Vaeck overeind te houden. De modernistische villa, gebouwd in de jaren 50 door architect Roger De Winter, was al grotendeels gesloopt alvorens de politie de werken kon stilleggen.

Afbraak leidt wel vaker tot emotionele liefdesbetuigingen. Kijk maar naar de mogelijke sloop van Villa Malpertuis in Afsnee, waar belangrijke expressionistische werken gebaard werden. Of het treinstation in Kortrijk, een staaltje wederopbouwarchitectuur - en op de shortlist van de meest bedreigde erfgoedsites in Europa - dat bij vernieuwingswerken dreigt te verdwijnen. Zo zijn er tig voorbeelden de laatste maanden alleen.

“Je verliest als stad op die manier een stuk van je ziel”, zegt Guy Servaes (57). Al sinds 2005 strijdt hij met de actiegroep Dement Oostende voor het behoud van erfgoed in de kuststad. “Toen we begonnen was er geen enkele visie rond erfgoed. Er verdwenen heel wat waardevolle villa’s en belle-époquehotels, onder het mom van vooruitgang. In de plaats kwamen overal onpersoonlijke appartementsblokken. Daar wilden we ons tegen verzetten.”

Dat verzet leverde dan wel een afgelijnder erfgoedbeleid op in Oostende, een talisman tegen sloop is het niet. De groep verloor onlangs de strijd voor het voormalig stedelijk zwembad, brutalisme uit de jaren 70. “De stad heeft alle adviezen rond monumentenzorg gewoon naast zich neergelegd”, zegt Servaes.

Horta

Wat bewaren we, en wat niet? Uit een analyse van studiebureau Herbé bleek eerder dat sinds de jaren 70 ongeveer een op de tien waardevolle fabriekspanden, kazernes, gemeentehuizen en andere erfgoedgebouwen is verdwenen, en dat de druk om ruimte vrij te maken steeds meer toeneemt.

Grond is schaars in Vlaanderen en de vergrijzing van het patrimonium lijkt tegen haar grenzen te botsen. Om te snappen hoe dat komt, is een begrip van de Vlaamse inventaris nodig. Daarop staan vandaag zo’n 75.000 gebouwen vastgesteld als ‘bouwkundig erfgoed’, maar zo'n gebouw is daarom nog niet beschermd.

Voor ruim 11.000 beschermde monumenten geldt een streng beheerskader, waarop de Vlaamse overheid toekijkt. Al het andere erfgoed - het Kortrijkse station of het Oostendse zwembad - komt bij een aanvraag van de eigenaar op de tekentafel van het lokaal bestuur te liggen. En dan delft het aspect erfgoed weleens het onderspit tegen andere belangen, zoals groene ruimte of - ‘vijand’ nummer één - woningaanbod.

Beeld Thomas Nolf

Lokaal leeft soms het gevoel dat erfgoed te makkelijk moet wijken voor vastgoed, omdat het één veel kost en het ander veel opbrengt. Volgens Joris Verspecht (Pro Merchtem) leidt dat ook in een kleinere woonkern als de zijne tot frustratie. “Er zijn heel wat gebouwen verdwenen die voor bewoners als een herkenbare plek gelden. De nietszeggende appartementen die in de plaats komen doen het dorpsgevoel verwateren.”

Volgens erfgoedexpert Ruben Willaert (Herbé) hangt ontzettend veel af van de eigenaar van een pand. “Wie het koopt voor de erfgoedwaarde, gaat daar vaak met veel respect mee om. Maar dat is zeker niet altijd het geval.”

“We mogen waardevol bouwkundig erfgoed niet vogelvrij verklaren, simpelweg omdat het niet op een beschermde lijst staat”, zegt architect Marc Dubois. “Van die aanvinkcultuur moeten we loskomen. De rode lijn doorheen een besluit moet zijn: willen we dit doorgeven aan de volgende generaties?”

Zo merkt hij op dat er ooit een sloopvergunning klaarlag voor het Hannon-huis in Sint-Gillis, dat nu een van de trekpleisters is van Art Nouveau Brussels 2023, waar een heel jaar de kenmerkende stijl wordt gevierd. De afbraak van het Volkshuis van Victor Horta - nog zo’n art-nouveauparel - blijft dan weer in het Brusselse geheugen gegrift.

Nostalgische bril

Erfgoed blijft natuurlijk iets fluïde. Wat vandaag gebouwd wordt, kan morgen - of over vijftig jaar - erfgoed zijn. Evengoed werden onlangs 126 gebouwen van de beschermde lijst geschrapt door Vlaams minister Matthias Diependaele (N-VA). Die zei in 2020 in De Standaard al dat “we ons moeten durven afvragen of alles nog de moeite van het beschermen waard is”.

In 2020, 2021 en 2022 was de aangroei van beschermde monumenten alvast beperkt. Jaarlijks werden toen gemiddeld 14 gebouwen beschermd als monument, in het decennium daarvoor lag dat gemiddelde op 128. Wat opvalt, ook in Brussel trouwens: naoorlogse gebouwen vinden moeilijk hun weg naar de lijst.

Volgens Vlaams Bouwmeester Erik Wieërs kijken we sowieso met een te nostalgische bril naar bouwkundig erfgoed, “waardoor een 17de-eeuwse hoeve makkelijker bescherming vindt dan een betonnen constructie uit de jaren 50", zegt hij. “Erfgoed kan je naast cultuur-historisch trouwens ook vanuit het idee van een circulaire economie belichten. En dan is behoud altijd duurzamer dan afbraak.”

Die visie lijkt steeds vaker door te sijpelen. Zo sprongen recentelijk een aantal jonge Hasseltse architecten in de bres voor het oud administratief centrum in hun stad, met als resultaat: de dreigende sloopkogel is vermeden, de herbestemming wenkt. De droom voor eenzelfde verhaal in Zemst ligt helaas aan diggelen.