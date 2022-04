‘Als de situatie verergert, moet je consequent zijn’: GEMS wil terug naar code oranje, de politiek niet

Op 22 april zal het Overlegcomité opnieuw samenkomen om een stand van zaken op te maken van de corona-epidemie. Een maand geleden werd de coronabarometer op geel gezet, waarmee nagenoeg alle bestaande maatregelen werden afgebouwd. Enkel op het openbaar vervoer en in zorginstellingen moeten nog mondmaskers gedragen worden.

Sindsdien is de druk in de ziekenhuizen wel gevoelig gestegen. Dat ligt niet alleen aan Sars-Cov-2: ook het griepvirus zorgt voor veel zieken. De wetenschappelijke experts van de adviesraad GEMS zijn niettemin ongerust. In een rapport dat vorige week bezorgd werd aan het coronacommissariaat, beargumenteren ze dat in deze situatie een terugkeer naar code oranje overwogen zou moeten worden.

Op dit moment hinkt de coronabarometer op twee benen. Op basis van het aantal coronapatiënten op intensieve zorg bevinden we ons ondubbelzinnig in code geel. Maar per dag belanden ook 215 mensen in het ziekenhuis door corona – een pak meer dan de drempel van 150 die geldt voor code rood.

“Als de situatie zo voorgaat of nog verergert, moet je natuurlijk consequent zijn,” zegt GEMS-voorzitster Erika Vlieghe over een terugkeer naar oranje. Dan zou het Covid Safe Ticket opnieuw ingevoerd worden, en zouden evenementenzalen ook weer het publiek moeten beperken. Ook het mondmasker zou weer vaker aan moeten.

‘Niet te vergelijken’

Viroloog en GEMS-lid Marc Van Ranst wijst er wel op dat het aantal nieuwe besmettingen opnieuw licht begint te dalen. Tegelijk mogen we ons niet rijk rekenen, klinkt het. “Als dit een periode was met enkel corona en geen griep, was er geen overbelasting in de ziekenhuizen. Maar dit is nog een matige influenza, en ook corona kan nog veel erger dan nu het geval is. Mochten we daar telkens met zware varianten zitten, kan het erg lastig worden.”

Maar in politieke kringen is er bijzonder weinig bijval voor code oranje. Binnen de Vlaamse regering houdt men vast aan code geel. “Het klopt dat de druk op de zorg hoog blijft. Dat is een probleem waar we ons bewust van moeten blijven, zeker gezien de enorme belasting van de voorbije twee jaar. Tegelijk is het aantal patiënten op intensieve zorg vandaag nog laag. Dat aantal is niet te vergelijken met wat we eerder hebben meegemaakt”, luidt het in de omgeving van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA).

In een interview met deze krant gaf minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) afgelopen weekend aan dat wat hem betreft code oranje – voorlopig – niet aan de orde is, omdat de epidemie geen explosieve ontwikkeling vertoont. Ook coronacommissaris Pedro Facon ziet nog geen reden om de coronabarometer weer omhoog te schakelen. “Vanuit het commissariaat zijn we niet overtuigd dat we dat zouden moeten doen. De situatie is voor ons duidelijk geel.”

Zowel Facon als de GEMS zijn aan hun laatste week bezig. Op 8 april eindigt hun mandaat, en komt het coronabeheer in handen van de FOD Volksgezondheid en het federale Crisiscentrum. Dirk Ramaekers, het hoofd van de taskforce voor de vaccinatie, zal daarbij een coördinerende rol krijgen. GEMS-voorzitster Erika Vlieghe maakt nog deel uit van de Risk Assessment Group, en blijft zo betrokken bij het beleid. Facon keert dan weer terug naar bekende oorden, als nummer twee van het RIZIV.