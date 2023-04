‘Als China en de VS geen water bij de wijn doen, stevenen we af op een nieuwe Koude Oorlog’

Als Peking erin slaagt het platteland mee te trekken en ’s lands economie weer volop aan de praat krijgt, dan ziet het er goed uit voor ons allemaal, zegt Dorien Emmers (31, KU Leuven/Stanford). Op diplomatiek vlak is er wel nog wat werk aan de winkel: ‘De soft ­power van China ligt al een tijdje in de vuilnisbak.’

Tien jaar geleden lag Dorien Emmers te slapen toen de aarde beefde in Lushan, het centrum van China. De beving was voelbaar tot 160 kilometer verderop, in de wereldstad Chengdu, waar Emmers op dat moment studeerde. De Vlaamse sliep door de bevingen heen. Ironisch, achteraf gezien, aangezien de nasleep van die aardbeving de vonk bleek te zijn die haar huidige academische carrière, tot in de Verenigde Staten, ontstak.

Haar universiteit vroeg buitenlandse studenten om Engelse les te geven in de getroffen regio. Emmers, die kleuters in Chengdu sowieso al Engels aanleerde, ging in op het aanbod en ving een week 12- tot 14-jarigen op in een kostschool in het nabijgelegen Ya’an, op het platteland. “Hun kennis van het Engels was zéér beperkt: ze konden maar een paar woordjes nazeggen”, vertelt ze.

Wat haar vooral opviel, was dat het niveau van de veertienjarige Chinezen op het platteland maar even hoog lag als dat van de vierjarigen in de stad. “Ik vond dat tegelijk boeiend en zo oneerlijk”, zegt Emmers. “Ik vroeg me meteen af hoe deze kinderen ooit op dezelfde arbeidsmarkt zouden kunnen concurreren. In juni ga ik terug naar Ya’an voor een studie over kinderen tot drie jaar oud en hoe hun ouders en grootouders voor hen zorgen. Als je op het platteland in China aan (groot)ouders vraagt of ze ooit verhalen voorlezen aan jonge kinderen, lachen ze vaak gewoon: ‘Waarom zou ik dat doen? Dat kind begrijpt daar toch nog niets van?’”

Terwijl Kind en Gezin er in Vlaanderen juist op hamert om zo veel mogelijk tegen kinderen te praten.

“Exact. In stedelijk China weten ouders dat ook. Maar op het platteland bestaat een dienst als Kind en Gezin gewoon niet.

“Voor een tweede studie werken we samen met maatschappelijk werkers van de Chinese Vrouwenfederatie. We focussen op moeders met postnatale depressies. Maar ook op grootmoeders. Ook zij kunnen symptomen van depressie vertonen.

“Mentale gezondheid is in China dikwijls nog een taboe, meer dan in België. Chinezen zien depressie vaak nog als een uit het buitenland geïmporteerd concept. Een beetje zoals hiv aanvankelijk werd beschouwd.

Dorien Emmers ving na de aardbeving tien jaar geleden scholieren op in een school in Ya’an. Beeld Dorien Emmers

“Terwijl het echt wel een probleem is. Chinese grootmoeders leven vaak in een dorp zonder dorpsleven. De jonge generatie is naar de stad vertrokken om te kunnen werken. Zelf moeten ze én voor de achtergebleven kinderen zorgen én op het land werken. Ze hebben allerlei pijntjes en kwaaltjes. Bovendien kenden ze een turbulent leven: de meesten onder hen hebben, bijvoorbeeld, de Culturele Revolutie onder Mao nog meegemaakt − en dat allemaal zonder psychologische ondersteuning.”

Vorige week kwam er wel goed nieuws uit China: de economie ging er opnieuw vooruit. Van de voorspelde economische malaise na de zerocovid-bocht is niet veel in huis gekomen.

“Inderdaad. In de eerste drie maanden van dit jaar is de Chinese economie met 4,5 procent gegroeid. De Wereldbank vooorspelt dat de groei dit jaar 5 tot 6 procent zal bedragen. Dat is een goede zaak. De Amerikaanse centrale bank denkt dat elk procent economische groei in China tot 0,25 procent of zelfs 0,50 procent groei in de rest van de wereld zal leiden. China heeft de economische groei in de rest van de wereld al enkele keren eerder weten aan te zwengelen. Na de Aziatische crisis van 1997 (China pompte toen 4 miljard dollar in landen als Zuid-Korea, Indonesië en Thailand nadat de Thaise munt gekelderd was. Daardoor was twee jaar na de beurscrash amper nog iets van de crisis te merken, red.) heeft de Chinese economie er heel wat Aziatische landen bovenop geholpen. Ook na de algemene economische crisis van 2008 was dat eigenlijk zo.

“China is nog altijd de op een na grootste economie van de wereld. Doen zij het goed, dan voelt de hele wereld dat. Ook al zal India dit jaar meer inwoners dan China tellen, een vijfde van de wereldbevolking woont in China. Als die allemaal weer meer gaan consumeren, kan de inflatie bij ons stijgen. Als de vraag stijgt, stijgen ook de prijzen. Dat zou een keerzijde van de medaille kunnen zijn.”

Tegelijk voorspelt het IMF dat de groei van de Chinese economie na volgend jaar zal afnemen. Staat China voor een kantelpunt?

“Zeker. China is de voorbije decennia heel snel gegroeid omdat het economisch van een laag punt vertrok. Door te investeren in arbeids­intensieve sectoren, zoals de productie van textiel, kleding of schoenen, kon die groei lang aanhouden. Vaak kwam het erop neer dat de overheid extra werkkrachten van het platteland haalde en hen in de stad aan het werk zette, waardoor de economie bleef groeien. Dat is intussen voorbij. De arbeidsintensieve industrie trekt al een aantal jaar naar landen met lagere loonkosten en een stabieler politiek klimaat: textielindustrie naar Bangladesh, de productie van schoenen naar Ethiopië en de productie van huishoudelektronica naar Vietnam.

“China zal zijn economie dus op een andere manier moeten laten groeien. Hoe? Door de middenklasse meer te laten consumeren én meer hoogtechnologische industrie aan te trekken. Denk dan aan de ontwikkeling van computerchips. Wat dat betreft is de Amerikaanse ‘Chips Act’ zeer harde diplomatie. Als het van de Verenigde Staten afhangt, zal China de volgende generatie computerchips niet zelfstandig kunnen vervaardigen. Het land zou dan voor de meest geavanceerde chips afhankelijk worden van het buitenland en jaren achterlopen in termen van technologische ontwikkeling − het verschil tussen generaties in computerchips is immens.

“De Verenigde Staten proberen op die manier China onder druk te zetten en de eigen positie als wereldleider veilig te stellen. Amerika wil ook bij Aziatische en Europese partners afdwingen dat ze niet meer met China samenwerken.”

Wat zijn de opties voor China?

“Ofwel proberen om zelf de nieuwe generatie computerchips te ontwerpen en bouwen − het is onzeker of dat lukt − of toch op zoek gaan naar vrienden in de wereld om hen daarbij te helpen. Lukken beide niet, dan loopt China het risico om economisch ver achterop te raken. Al mogen we ook niet over het hoofd zien dat Xi Jinping heel wat drukkingsmiddelen heeft. China kent een grote bodemrijkdom. Silicium bijvoorbeeld, dat nodig is om zonnepanelen te maken, of lithium, voor batterijen. Xi Jinping zou dat kunnen inzetten in een handelsoorlog.

“Maar om echt de grootste economie van de wereld te kunnen worden en de Verenigde Staten van de troon te stoten, zal China innovatiever moeten worden dan de VS.”

Gaat dat lukken?

“In de economische wetenschappelijke literatuur is er een hele school die zich specialiseert in de zogenoemde middeninkomensval. Daarin staat één vraag centraal: hoe komt het dat middelhoge-inkomenslanden zoals Mexico op dat niveau blijven steken en geen hoge-inkomenslanden worden?

‘Mentale gezondheid is in China echt taboe. Chinezen zien depressie vaak als een uit het buitenland geïmporteerd concept.’ Beeld Wouter Van Vooren

“We zien dat landen die vast komen te zitten in die val onvoldoende inwoners van middelbare leeftijd tellen die een hoog opleidingsniveau hebben. In landen die er wel in slagen om zich te ontwikkelen tot een hoog-inkomensniveau, studeert gemiddeld 72 procent van de beroepsbevolking af van de middelbare school. Maar in China heeft slechts 30 procent van de 25- tot 64-jarigen een middelbareschooldiploma.”

Hoe moeten we dat rijmen met de vergelijkende PISA-testen van de OESO, die tonen dat China steevast van het beste onderwijs levert?

“Dat komt omdat het Chinese onderwijssysteem heel ongelijk is. Als je er de PISA-scores van stad en platteland vergelijkt, zie je dat de meeste kinderen op dat platteland het veel minder goed doen. Dan moet je weten dat ongeveer de helft van alle Chinese kinderen wel op dat platteland wordt geboren en daar opgroeit.

“Kortom, een groot deel van de toekomstige beroepsbevolking krijgt minder goede scholing. Momenteel studeert meer dan 90 procent van de kinderen af van de middelbare school − dat is de laatste jaren fel verbeterd. Maar zelfs als plattelandskinderen afstuderen van het middelbaar en het staatsexamen afleggen om naar de universiteit te gaan, kunnen ze zich vaak nog altijd niet plaatsen voor de topuniversiteiten. Ook al eerder, op 15-jarige leeftijd, moeten Chinezen zo’n staatsexamen afleggen. Wie daar niet op slaagt, mag zelfs niet verder studeren aan een academische middelbare school, wat bepalend is voor hun verdere studies en latere loopbaan. Zo ken ik broers van vrienden van me die slecht scoorden op dit examen en vervolgens besloten om in het leger te gaan om toch nog een kans te hebben om zich op te werken.”

Een job vinden is een uitdaging waar veel Chinezen mee worstelen. De jeugdwerkloosheid piekte in maart tot 19,6 procent.

“Het is een combinatie van factoren. Het zal nog wel even duren voordat de Chinese ecnomie volledig hersteld zal zijn van het zerocovidbeleid. Veel studenten die in die periode afstudeerden, zijn nog op zoek naar werk. Ook de mentaliteit van hoogopgeleide jongeren speelt mee. De ‘lying flat’-beweging spoort jongeren aan om te ontsnappen aan de meedogenloze druk en concurrentie van de Chinese samenleving. Sommigen laten een saaie en vermoeiende job liever aan zich voorbijgaan dan dagelijks te zwoegen zoals hun ouders hebben gedaan of nog doen.

“Maar we moeten de cijfers ook nuanceren. De werkloosheid bij jongeren piekt elk jaar in maart. Iedereen keert dan terug van Chinees Nieuwjaar en veel mensen moeten in deze periode op zoek naar een nieuwe job. Ik vemoed dat de jeugdwerkloosheid weer zal dalen. Hoogopgeleide jongeren zullen wellicht weer een baan vinden.

“Belangrijker is de werkloosheid bij de oudere bevolking zonder middelbaar diploma. Die kan op termijn voor een probleem zorgen. Naar schatting een half miljard arbeiders uit de huidige beroepsbevolking maakten hun middelbare school niet af. Ook die mensen zullen een job nodig hebben als de Chinese overheid een grote middenklasse wil creëren. Dus is de vraag: wat zal China voor hen doen?

Goeie vraag.

“Op dit moment lijkt het erop dat die mensen in de informele tewerkstelling zullen belanden. Denk dan aan arbeidsmigranten die in het zwart in fabrieken tewerkgesteld zijn omdat ze geen officiële job kunnen krijgen. Die informele economie is de voorbije twintig jaar met meer dan 20 procent gegroeid. Ze is intussen groter dan de formele economie. Ook ik werkte tien jaar geleden in Chengdu als kleuterjuf in die informele sector. (lacht)

“Deze mensen hebben een lager loon, werken in minder goede omstandigheden en hebben geen sociale zekerheid. Kortom, ze zullen niet snel tot de middenklasse behoren. Het maakt aanknopen met economische groei op twee manieren moeilijk voor China: deze groep kan maar moeilijk méér consumeren en ze draagt niet bij tot de broodnodige innovatie.”

Wat doet de overheid om de ongelijkheid weg te werken?

“Ze probeert het registratiesysteem te hervormen dat mensen aan een landelijke of stedelijke woonplaats toewijst. Wie geregistreerd is op het platteland, kan alleen daar naar school gaan of naar de dokter.

Veeboeren aan de arbeid in de provincie Hebei. Aan de overkant van de rivier ligt de grote stad. Beeld Corbis via Getty Images

“Dat leidt soms tot schrijnende toestanden: ouders zien zich vaak verplicht om naar de stad te verhuizen om werk te vinden. Toch kiezen ze er vaak voor om hun kinderen niet mee te nemen omdat die in de stad zelfs niet naar de dokter kunnen gaan als ze ziek worden. Nemen ze hun kinderen toch mee, dan komen die vaak terecht in zogenoemde migrantenscholen. De kwaliteit daar is in het algemeen nog slechter dan in de scholen op het platteland.”

Moeten we ruraal China en de rijke steden eigenlijk als twee aparte landen zien?

“Zo zou je het wel kunnen stellen. De grootste groep mensen die hun schooltijd beëindigen zonder diploma middelbaar komt van het platteland of groeide op in een arm gezin in de stad. Tot twintig jaar geleden woonde 70 procent van de Chinese bevolking op het platteland, nu is dat iets meer dan 50 procent.

“Het bizarre is dat heel wat Chinezen die in de stad wonen zich niet bewust lijken te zijn van deze ongelijkheid: het platteland is vaak onbekend terrein voor hen. Deze ongelijkheid komt zelden in het nieuws in China zelf. Beelden over het harde bestaan op het platteland wordt vaak gecensureerd. Denk maar aan de nieuwe Chinese langspeelfilm Return to Dust, die een ontroerend beeld schetst van het leven van plattelandsbewoners als tweederangsburgers. Deze film is momenteel in België te zien maar wordt geweerd van het Chinese witte doek en de streamingservices. Door deze censuur gebeurt het dan ook regelmatig dat Chinese gesprekspartners uit de lucht komen vallen wanneer ik met hen over mijn onderzoek spreek.”

U spendeert ook veel tijd in de Verenigde Staten. Hoe kijkt men daar naar China?

“Ik was er toen de vier ‘ballonnen’ werden neergehaald. Dat gebeurde net voor Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken naar China zou reizen. Aan het Stanford Center on China’s Economy and Institutions (SCCEI) waar ik werk, keken we naar zijn reis uit: eindelijk nog eens positieve toenadering tussen beide landen. Wij hadden bij de incidenten met die ballonnen dus echt iets van... (slaat handpalm tegen het hoofd).”

Hoe komt het dat er zo’n vijandigheid is ontstaan tussen beide landen?

(denkt na) “Het is geleidelijk aan gegroeid sinds Xi Jinping in 2012 aan de macht is gekomen. De VS zijn lang met andere problemen in de wereld bezig geweest, zoals hun war on terror. Daardoor waren de VS misschien verrast zodra ze hun blik weer op China richtten, omdat het land zoveel aan macht gewonnen had.

“Je kunt niet anders dan vaststellen dat niet alleen het anti-Chinese discours in het Westen, maar ook het antiwesterse discours in China enorm is toegenomen. Op die manier stijgt de spanning natuurlijk alleen maar.

“China is zich bovendien ook nadrukkelijker als belangrijke speler in de eigen regio én op het internationale diplomatieke toneel gaan opstellen. In het verleden nam China doorgaans een passieve positie in binnen de wereldorde. Het benadrukte steeds dat soevereine staten niet tussenbeide mogen komen in elkaars zaken. Daar stapt het nu meer van af: onlangs nam China voor het eerst een actieve rol op als bemiddelaar tussen Iran en Saudi-Arabië, met een akkoord tussen beide landen tot gevolg. Ook het recente bezoek van de Chinese leider aan Rusland kun je zien als onderdeel van een missie: China probeert zich als een belangrijke diplomatieke speler te profileren.

“Vooral het Globale Zuiden ziet China steeds meer als een stabiliserende grootmacht, een soort van vredesbewaarder. Zo koos een flink aantal landen uit het Globale Zuiden ervoor om, net zoals China, de Russische invasie in Oekraïne bij de stemmingen in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties niet te veroordelen. Het bezoek van Xi Jinping vond trouwens plaats op de twintigste verjaardag van de Amerikaanse invasie in Irak. Mogelijk om de positie van de VS als vredesbewaarder symbolisch wat te verzwakken.”

Is dat ook de drijfveer achter het telefoongesprek dat Xi Jinping deze week had met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky: zich profileren?

“Het ligt in dezelfde lijn. Dat blijkt ook uit de rapporten over het telefoongesprek die zijn vrijgegeven: Xi benadrukt dat kernoorlogen geen winnaars kennen en wat het belang is van duurzame vrede en veiligheid in Europa. Ook wederzijds respect voor soevereiniteit en territoriale integriteit werden opnieuw aangehaald.

“Ik denk dat we dat telefoongesprek eigenlijk als een positieve gebeurtenis mogen bestempelen. Oké, het zal niet direct tot vrede leiden. Anderzijds heeft niemand meer invloed op de Russische president Vladimir Poetin dan Xi.”

Is het gesprek geen opgestoken middelvinger naar Poetin?

“Neen, zeker niet. Het feit dat Xi Jinping de woorden ‘Rusland’ en ‘oorlog’ zelfs niet in de mond heeft genomen, geeft juist aan dat er fundamenteel niets veranderd is in de houding van China tegenover ‘de crisis’.

Een technieker aan het werk in een van de hightechfabrieken in Wuhan. ‘Om echt de grootste economie van de wereld te worden, zal China innovatiever moeten worden dan de VS.’ Beeld AFP

“Ik denk dat China er veel baat bij zou hebben als de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zo snel mogelijk zou eindigen. Deze oorlog heeft negatieve gevolgen voor China’s economische groeivooruitzichten. China zou bijvoorbeeld niet willen dat Rusland instort: daarvoor is het land te belangrijk als aanvoerder van grondstoffen. Ook verbetert de oorlog de relaties tussen China en Europa niet, terwijl China juist toenadering tot Europa probeert te zoeken. Als China erin zou slagen om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne, zou dit mogelijk ook het verbond tussen Europa en de Verenigde Staten afzwakken.”

In veel Engelstalige media spreekt men intussen over een nieuwe Koude Oorlog tussen China en de VS. Komt het inderdaad zover?

“Dat zou goed kunnen. (denkt lang na) Als beide partijen geen toegevingen doen, stevenen we daar in elk geval op af. En ik zie op dit moment geen aanwijzingen dat een van beide partijen bereid zou zijn om water bij de wijn te doen.”

Is een inval van China in Taiwan realistisch?

“Van veel onderzoekers hoor ik dat zo’n inval helaas niet uitgesloten kan worden. Hoe meer China zich in het nauw gedreven voelt, hoe meer het naar andere manieren zal zoeken om zijn positie in de wereld te versterken of tenminste veilig te stellen. Stel nu dat de Chinese economische groei in de toekomst sterk zou vertragen, dan zal de leiding van het land op zoek moeten naar andere ‘trofeeën’ om de politieke legitimiteit van de Partij te behouden of versterken. Er zijn onderzoekers die van mening zijn dat Xi Jinping de ‘eenmaking van China’ graag aan zijn palmares zou willen toevoegen.”

Hoe kijkt u naar de uitspraken van de Franse president Emmanuel Macron die bij een bezoek aan Peking journalisten vertelde dat Europa zich bij zo’n inval beter afzijdig houdt?

“Ergens kan ik hem wel volgen in zijn commentaar dat Europa de VS niet blindelings mag volgen. Maar dan zou daar wel een alternatieve strategie tegenover moeten staan, die alle lidstaten van de Europese Unie (EU) willen volgen. Het bezoek van Macron en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen was volgens mij een schoolvoorbeeld van het gebrek daaraan.

“China beschouwt relaties met de EU sowieso al als een uitdaging, omdat het rekening moet houden met besluitvorming op EU-niveau én van de individuele lidstaten. Dat de EU geen duidelijk eigen internationaal beleid heeft, maakt dat nog moeilijker. In het verleden gaf Peking daarom de voorkeur aan directe, bilaterale relaties met lidstaten. Als Europa er niet in slaagt om een duidelijke, overkoepelende visie over China te ontwikkelen, zal Peking wellicht blijven inzetten op bilaterale relaties. Dat zou slecht nieuws voor Europa zijn, want de meeste EU-lidstaten betekenen individueel niet zo bijster veel op het wereldtoneel.”

Von der Leyen presenteerde onlangs toch een nieuwe Chinastrategie?

“Ja, de-risking, rather than decoupling. Er mogen handelsrelaties blijven bestaan maar strategische sectoren moeten beter beschermd worden tegen Chinese invloed. Investeringen van hoogtechnologische Europese bedrijven in China zullen bijvoorbeeld beter gescreend moeten worden om intellectuele eigendomsrechten beter te beschermen.

“We mogen echter niet de dominante rol van China uit het oog verliezen in de productie van essentiële goederen zoals lithiumbatterijen voor elektrische wagens. Maar liefst 75 procent daarvan komt uit China. Peking is zich daarvan bewust en zal die positie gebruiken om zich te verzetten. Dus ja, de EU heeft een nieuwe Chinastrategie. Maar de exacte invulling en haalbaarheid blijven voorlopig onduidelijk. Hoe eensgezind zijn de lidstaten?”

Wat zou een Chinese inval in Taiwan eigenlijk betekenen?

“Het zou een ramp zijn. Toen ik laatst in de VS was, vertelden enkele Amerikanen me dat ze weinig merken ‘van die oorlog in Oekraïne’. Ik moest hen uitleggen dat er in België heel wat mensen zijn die hun energierekening niet meer kunnen betalen door de oorlog. Daar zijn veel Amerikanen zich niet van bewust. Ze zitten op hun veilige ‘eiland’, hebben voor de eerste keer ooit vier ‘ballonnen’ boven hun hoofd zien zweven en schieten nu in een kramp.

“In de VS wordt er meer dan in Europa met een zwart-witblik naar de relaties met China gekeken. Als het over China gaat, hoor ik in de VS steeds vaker uitspraken zoals: ‘Ik haat China.’ In Europa is er over het algemeen meer ruimte voor nuance. Maar ook in België hoor ik af en toe anti-Chinese uitspraken.”

Van wie komen die uitspraken dan?

“Van mensen met allerlei achtergronden. Ook hoogopgeleide mensen. Ik vraag me dan wel altijd af wat dat betekent. Ik kan me inbeelden dat je tegen het Chinese politieke systeem bent, maar ga je dan elk aspect van het land haten?

BIO • onderzoeker aan het Stanford Center on China’s Economy and Institutions en postdoctoraal assistent aan de KU Leuven • geeft vakken over hedendaagse politiek en economie • studeerde Sinologie en Economische Wetenschappen aan de KU Leuven; studeerde ook aan de Southwestern University of Finance and Economics in Chengdu, in de westelijke Chinese provincie Sichuan

“Zulke uitspraken vind ik beangstigend. Omdat mensen simpelweg zeggen dat ze China haten, zelfs als het gesprek begon met de mededeling dat iemand niet graag Chinees eet. Het lijkt alsof mensen de moeite niet meer willen nemen om de ander te leren kennen en begrijpen, of met de ander te praten. Het is de deur dichtgooien, elkaar buitensluiten en einde verhaal.

“Ik hoor het ook van studenten, dat hun keuze voor Chinese studies vaker op onbegrip wordt onthaald. ‘Waarom zou je je nu in dat land willen verdiepen?’, krijgen ze te horen.”

Terwijl Chinese studies niet synoniem zijn voor het kritiekloos bestuderen van China.

“Natuurlijk niet. We leren onze studenten om op een kritische manier over China na te denken. Maar om kritisch te kunnen zijn, moeten we China wel bestuderen. Het volstaat niet om er gewoon stempels op te kleven zonder te kijken naar wat er in het land gebeurt. Voor mij maken de vragen die je bij de Chinese Communistische Partij (CCP) en het politieke systeem in China kunt stellen, de studie van het land juist interessanter. China bestuderen is nooit saai. Maar dat betekent niet dat ik alle aspecten van het land geweldig vind.”

Is de gegroeide ‘afkeer’ van China ook af te lezen aan de inschrijvingscijfers voor de richting sinologie?

(diepe zucht) “Ja. Terwijl er nu meer vacatures voor sinologen zijn dan ooit. We zitten nu aan dezelfde inschrijvingsaantallen als in de jaren 90 − dus kort na het Tiananmenprotest − en begin 2000: minder dan twintig studenten per jaar. Door de Olympische Spelen van 2008 en de Wereldexpo stegen die wel even. Toen had China een zekere soft power en een sterke economische aantrekkingskracht. Die soft power is nu overduidelijk al een tijdje in de vuilnisbak beland.

“Ik moet binnenkort naar een SID-in (waar leerlingen uit het laatste jaar secundair alle richtingen in het hoger onderwijs kunnen leren kennen, red.), en ik vraag me af: wat kan ik doen om die soft power weer wat in de verf te zetten? Voor japanologie is het eenvoudig: neem mangaboekjes en matcha mee en iedereen vindt je leuk. Maar voor China? Ik weet het niet. Terwijl ik op veel vlakken toch ook zo van China houd.”