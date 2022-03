‘Alles wijst erop dat de Russische verliezen groot waren en zullen blijven’: hoe gaat het met de Russische opmars in Oekraïne?

Nu de Russische invasie van Oekraïne stokt, zegt Rusland zich te richten op veroveringen in de Donbas. Daar boekt Rusland veel terreinwinst, maar slaagt er niet in om grote steden in te nemen.

Een Russische generaal zegt dat de verovering van de Donbas ‘het belangrijkste doel’ van Moskou is. Hoe aannemelijk is dat?

Dat is onwaarschijnlijk. De zware aanvallen van het Russische leger op tal van Oekraïense steden, waaronder Kiev, bewijzen dat Rusland grotere ambities heeft dan de verovering van het oosten van Oekraïne. President Poetins opdracht tot ‘denazificatie’ en ‘demilitarisatie’ van Oekraïne suggereert dat ook – en daar is Poetin niet op teruggekomen.

Sergej Roedskoj, de plaatsvervangend stafchef van het Russische leger, probeerde in een briefing de Russische bevolking ervan te overtuigen dat ‘de speciale militaire operatie’ volgens plan verloopt. Mislukte aanvallen op steden presenteerde hij als geslaagde pogingen om het Oekraïense leger uit te putten, zodat Rusland kan overgaan tot ‘het belangrijkste doel’: de verovering van ‘het grondgebied’ van de door Rusland erkende Loehansk en Donetsk Volksrepubliek.

Een zwaar beschadigd ziekenhuis in Volnovacha, in de Donetsk-regio. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

Hoeveel terreinwinst heeft Rusland geboekt in het oosten van Oekraïne?

Grote delen van de provincies Donetsk en Loehansk waren bij het begin van de invasie al bezet door separatisten die aangestuurd worden door Moskou. Sinds 24 februari heeft Rusland aanzienlijke terreinwinst geboekt in Loehansk, de provincie in het uiterste noordoosten van Oekraïne. Rusland controleert naar eigen zeggen 96 procent van de provincie. Maar het gewonnen terrein bestaat vooral uit plattelandsgebied. Rusland is niet geslaagd in de inname van Severodonetsk, met ruim 100.000 inwoners de grootste stad van de provincie. Ook aanvallen bij de strategisch gelegen stadjes Zolote en Popasna zijn afgeslagen, zegt het Oekraïense leger.

In de provincie Donetsk heeft Rusland in het zuiden gebied ingenomen. Ruim de helft van de provincie staat volgens Moskou nu onder Russische controle. Het offensief is gericht op Marioepol, waar Russische troepen het zwartgeblakerde centrum hebben bereikt. Rusland boekt er ‘langzaam, maar gestaag’ vooruitgang, volgens The Institute for the Study of War (ISW). De denktank verwacht dat Marioepol ‘in de nabije toekomst’ valt.

Kan Rusland na Marioepol de rest van de Donbas innemen?

Volgens het ISW hangt dat af van de verliezen die het Russische leger heeft geleden om Marioepol te bezetten. Zijn de verliezen groot, dan is de kans klein dat Rusland op korte termijn grootschalige gevechten kan hervatten in het oosten. “Het is nog te vroeg om te zeggen, maar de huidige indicatoren wijzen erop dat de Russische verliezen groot waren en zullen blijven”, aldus het ISW. De denktank acht een snelle Russische opmars in het oosten ‘onwaarschijnlijk’.

Hoe verdedigt het Oekraïense leger zich?

Tot vorige maand was het sterkste deel van het Oekraïense leger gevestigd in het oosten van het land. Daar woedde immers al acht jaar oorlog. Het Oekraïense leger heeft zich er ingegraven op beschermde plekken, achter heuvels en riviertjes. In de provincie Donetsk hebben Oekraïense militairen de meeste van die posities nog steeds in handen. Of ze die kunnen behouden, hangt af van hun herbevoorrading. De Oekraïense wapenindustrie is zwaar gehavend door Russische bombardementen. Westerse wapens die uit Polen worden aangevoerd, moeten meer dan duizend kilometer overbruggen om het oosten van Oekraïne te bereiken.

De Oekraïense regering beschuldigt Rusland van het gebruik van fosformunitie in de Donbas. Wat is daarover bekend?

Oekraïne zegt dat Rusland witte fosfor heeft ingezet bij aanvallen in de plaatsen Kramatorsk, Avdiivka (provincie Donetsk) en Popasna (provincie Loehansk). Het zelfontbrandende witte fosfor kan dodelijke brandwonden veroorzaken en is daarom controversieel.

I think this is the third night in a row in which what appears to be white phosphorus or thermite munitions have been used in the Donbas. https://t.co/oWSBDeAmyc — Rob Lee (@RALee85) 26 maart 2022

Oekraïense militairen hebben foto’s gedeeld van bombardementen die lijken op bombardementen met fosformunitie. Maar er is geen onafhankelijke bevestiging van de inzet van fosfor door Rusland. Poetins woordvoerder reageerde onlangs op de beschuldigingen door te zeggen dat Rusland “nooit internationale conventies heeft geschonden”.

Fosformunitie staat niet op de lijst verboden chemische wapens van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens en is niet onder alle omstandigheden verboden. Verscheidene landen hebben fosformunitie gebruikt om rookschermen op te trekken. Mensenrechtenorganisaties eisen strengere internationale regels voor het gebruik van fosfor vanwege de grote kans op dodelijke brandwonden. Human Rights Watch documenteerde ernstige verwondingen door wit fosfor in onder meer Syrië, Afghanistan en Gaza.