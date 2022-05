Alles wat we weten over de apenpokken: van symptomen tot de verspreiding in België

Op verschillende plaatsen in Noord-Amerika en Europa duiken gevallen van het apenpokkenvirus op. ‘Monkeypox’ is voor velen onbekend, maar ligt al decennia onder de loep van de wetenschap. Het is hoogst ongewoon dat de Afrikaanse virusziekte van mens tot mens gaat, maar de kans op verspreiding onder de brede Europese bevolking is klein. Dit is alles wat we nu weten:

Wat zijn apenpokken?

Het apenpokkenvirus is een zeldzame virale infectie die zich doorgaans niet snel verspreidt van mens op mens. Het virus maakt deel uit van dezelfde virusfamilie als die van de pokken, de zware ziekte die in de jaren 80 werd uitgeroeid. Het is op dit moment het meest voorkomende virus in die familie.

Apenpokken danken hun naam aan de ontdekking ervan bij laboratoriumapen, in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Waarschijnlijk zijn echter niet apen, maar knaagdieren de drager. Reservoirs van het virus worden onder meer aangetroffen bij Afrikaanse dieren zoals de Gambiaanse buidelrat.

Wat weten we over de incubatietijd, de symptomen en het ziekteverloop?

Patiënten ontwikkelen de eerste symptomen tussen zeven en veertien dagen na de blootstelling aan het virus. De symptomen zijn koorts, hoofdpijn, rugpijn, spierpijn, vermoeidheid en uitslag in de vorm van puisten of blaasjes. De meeste gevallen zijn mild en vergelijkbaar met de waterpokken. De meeste mensen genezen na enkele weken. In uitzonderlijke gevallen worden patiënten ernstig ziek.

“Het opvallendste is huiduitslag van vochtblaasjes. Bij sommige mensen is dat heel beperkt, anderen zien de blaasjes over hun hele lichaam opduiken”, vertelt expert Isabel Brosius van het Instituut voor Tropische Geneeskunde aan De Morgen.

De ziekte is vooral gevaarlijk voor jonge kinderen en voor zwangere vrouwen, bij wie het virus tot geboortedefecten van het ongeboren kind leiden. Doorgaans verdwijnt de ziekte vanzelf, eventueel geholpen door virusremmers.

Kan de ziekte dodelijk zijn?

“De mortaliteitscijfers schommelen sterk tussen de 1 en 10 procent”, legt Brosius uit. “Wat we er duidelijk moeten bij zeggen, is dat de data tot nu toe vooral uit Congo en Nigeria komen. Daar zijn de voorzieningen minder en zijn de gerapporteerde gevallen wellicht het topje van de ijsberg. Wellicht zien we vooral de ernstigste gevallen en blijven mildere ziektebeelden onder de radar. Daarom dat er nu nog zoveel onderzoek loopt: om meer detail te krijgen in de gegevens. De uitbraken in de westerse landen kenden geen sterfgevallen, bijvoorbeeld.”

Waar worden besmettingen vastgesteld?

Het virus komt vooral voor in afgelegen gebieden in Centraal- en West-Afrika, vaak nabij tropische regenwouden. In Congo zijn al een paar honderd besmettingen geteld.

Sinds begin deze maand zijn plots tientallen besmettingen geteld in verschillende Europese en Noord-Amerikaanse landen. Het virus is al opgedoken in Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Zweden, Canada, de Verenigde Staten en nu ook in ons land.

Hoe het komt dat het virus zich plots meer lijkt te verspreiden, is nog onduidelijk. Het is wel vrij uitzonderlijk. “We hebben nog nooit gezien dat het in verschillende westerse landen tegelijkertijd opduikt”, zegt Brosius.

Wat weten we over de verspreiding in België?

Er is op moment van schrijven één besmetting met het virus vastgesteld in België. Het gaat om iemand die zich in Antwerpen heeft gemeld met milde klachten. De patiënt werd gevraagd om in quarantaine te gaan. Ook de partner van de besmette persoon vertoont symptomen van apenpokken, maar er is nog geen bevestiging van een infectie met hetzelfde virus.

Hoe verspreidt het virus zich?

Het is hoogst ongewoon dat ‘monkeypox’ van mens tot mens gaat. Epidemiologen vermoeden dat de geïnfecteerden het virus bij huid-op-huidcontact of via speekseldruppels op elkaar overdragen. Expert Isabel Brosius: “Het is gekend dat het virus door nauw lichamelijk contact kan worden overgedragen – waarbij seksueel contact daar duidelijk een vorm van is. Maar of het virus zich ook in lichaamsvloeistoffen zoals zaad, vaginaal vocht of slijmvliezen kan manifesteren en zo overgedragen kan worden, moet nog bekeken worden.”

De vastgestelde besmettingen blijken vaker homomannen te zijn. Lopen die meer risico?

“Het is nog veel te vroeg om te zeggen of seksuele contacten van mannen die seks hebben met mannen (MSM) echt een groter risico inhouden”, zegt Brosius. ‘We kunnen nu alleen epidemiologisch vaststellen dat de gevallen die we nu kennen voornamelijk MSM zijn. Maar het kan zijn omdat de eerste gevallen aan die definitie voldeden dat de aandacht in ziekenhuizen daarvoor groter was. Evengoed komen er de komende weken gevallen in andere populaties naar voren. Dus moeten we voorzichtig zijn met zulke uitspraken.”

Is er een nieuwe pandemie geboren?

Van de start van een nieuwe, omvangrijke gezondheidscrisis lijkt geen sprake. Zo verspreidt het virus dat de ziekte veroorzaakt zich niet of nauwelijks via de lucht, zoals covid-19. Ook wordt het virus al decennia bestudeerd, terwijl het coronavirus een volledig nieuw - en dus onbekend - virus was. Bovendien is het virus dat in Europa is opgedoken de minder schadelijke, West-Afrikaanse variant. De andere, ‘Congolese’ variant is veel dodelijker.

De Britse, Spaanse en Portugese gezondheidsautoriteiten benadrukken ook nog dat apenpokken niet makkelijk worden overgedragen tussen mensen onderling en dat het risico voor het brede publiek dan ook erg gering is.

Opmerkelijk is de uitbraak wel. Normaalgesproken komt de ziekte in Europa slechts sporadisch voor, als reizigers hem meenemen uit Afrika. Maar nu zijn er dus tientallen besmettingen op het Europese continent zelf.

Isabel Brosius: “Langs de ene kant is het zeker niet zo dat de algemene bevolking massaal in paniek moet slaan. In principe gaat het hier toch over een virus dat moeilijker overdraagbaar is dan het coronavirus. Maar het is wel zo dat er een zekere mate van alertheid is, zowel onder artsen als onderzoekers. We willen zo snel mogelijk antwoorden vinden op een aantal vragen.”